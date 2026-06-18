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Halîlî-i Maraşî'den Cahit Zarifoğlu'na: Beş Yüz Yıllık Kesintisiz Bir Edebi Gelenek

etiket Halîlî-i Maraşî'den Cahit Zarifoğlu'na: Beş Yüz Yıllık Kesintisiz Bir Edebi Gelenek

Serda Kranda
Serda Kranda - yazio
19.06.2026 - 00:04
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Sözün Bir Şehirde Köklenmesi

Kahramanmaraş artık dünya çapında bir edebiyat şehri. Bu çok özel. Kahramanmaraş, UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'nda Edebiyat Şehri olarak tescillendi. Hatta Türkiye'nin UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'ndaki ilk “Edebiyat Şehri” Kahramanmaraş için 19 Haziran'da Atatürk Kültür Merkezi'nde uluslararası tanıtım programı düzenlenecek. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel'in katılacağı toplantıda edebiyat turizmi, kültür ekonomisi ve uluslararası işbirlikleri ele alınacak. 

2025 yılında Kahramanmaraş'ın UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'nda Edebiyat Şehri olarak tescillenmesi, bu yazının arka planını oluştururken aynı zamanda onun meşruiyetini de pekiştiriyor. Zira UNESCO'nun bu kararı, Kahramanmaraş'ın edebi geleneğine dışarıdan biçilen bir etiket olmanın ötesinde içeriden fışkıran, asırlık bir birikimin uluslararası arenada teyit edilmesidir. Nitekim şehrin ortak bilincinde de bu duygu yaşamaktadır: 'Biz zaten biliyorduk; artık dünya da biliyor.'

Bazı şehirler taşla, bazıları demir-çelikle hatırlanır; Kahramanmaraş ise sözle. Bu topraklar, yüzyıllar boyunca hem kahramanlar hem de şairler yetiştirmiş. Kılıcın yanı sıra kalemin, davulun yanı sıra sazın ve tüfek sesinin yanı sıra gazelin yankılandığı bu kadim coğrafya, Türk edebiyat tarihinin belki de en özgün ve kesintisiz kollarından birini oluşturur. Bir şehrin hafızası, sokaklarında olduğu kadar yetiştirdiği şairlerin, yazarların ve düşünürlerin sözlerinde de yaşar. Kahramanmaraş'ın edebiyat serüveni, dört yüz yılı aşan köklü bir birikimle bugüne ulaşan bir kültür mirası. Bu yazıda, uzun bir geçmişin izini sürerek UNESCO Edebiyat Şehri unvanına uzanan yolculuğun edebiyat tarihinden önemli duraklarını birlikte hatırlayacağız.

16. yüzyılda Halvetî bir mürşidin dervişâne nefesleriyle başlayan bu edebi serüven; saz çalarak Çukurova'yı dolaşan bir Türkmen ozanın hece ateşiyle coşmuş, divan şiirinin yüksek aruzunda ustalaşmış bir müderrisle olgunlaşmış, mutasavvıf şairlerin tekkelerinde derinleşmiş ve nihayet 20. yüzyılın ortasında Türk edebiyatının omurgasını oluşturan bir neslin “Yedi Güzel Adam”ın kalemiyle zirveye ulaşmış. 

Tasavvufun Sesi: 16-19. Yüzyıllar

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Halîlî-i Maraşî (Ö. 1590): Tohumun Düşüşü

Halîlî-i Maraşî (Ö. 1590): Tohumun Düşüşü

Kahramanmaraş edebi geleneğinin yazılı belgelere yansıyan ilk büyük temsilcisi, Halîlî-i Maraşî. Tam adıyla 'Halîlî bin Yûsuf bin Hayreddîn bin Hatîb Mar'aşî' olan bu 16. yüzyıl mutasavvıf şairi, eserlerinin içeriği ve hacmi bakımından döneminin önemli isimlerinden biri olarak kabul ediliyor. Halvetî silsilesine mensup olan şair, 1589-1590 (Hicrî 998) yılında vefat etmiş; türbesi ise Konya Musalla Mezarlığı'nda.

Halîlî'nin eserlerinin neredeyse tamamı dinî, tasavvufi ve ahlâkî bir içerik taşıyor. Divançe'si, Ravzatü'l-Îmân'ı, Etvâr-ı Seb'a'sı ve ahlâk risaleleri bir araya geldiğinde, karşımıza şair kimliğinin yanı sıra değerli bir mütefekkir portresi de çıkıyor. Yurt içinde ve yurt dışında toplam on bir nüshası bulunan Divançe, Halîlî'nin etkisinin Maraş'ın sınırlarını aşan geniş bir coğrafyaya ulaştığını gösteriyor. Şiirlerinde Eski Anadolu Türkçesinin izlerini yaşatan Halîlî, Kahramanmaraş edebiyat geleneğinin tohumlarını en saf hâliyle atan isimlerden biri. 'Sözüni lutfilen söyle, yüzüni hâk-i râh eyle' dizesi ise bugün bile bu şehrin edebiyat ahlâkını özetleyen bir ses olarak varlığını koruyor.

Karacaoğlan (17. Yüzyıl): Halk Sesinin Büyük Coşkusu

Karacaoğlan (17. Yüzyıl): Halk Sesinin Büyük Coşkusu

Maraş geleneğinin ikinci büyük ismi, Türk halk şiirinin belki de en özgür ruhlu temsilcisi olan Karacaoğlan. Başta Maraş olmak üzere Çukurova, Kilis, Kırşehir ve Erzurum'un yanı sıra Rumeli, Mısır, Trablus ve Suriye'yi dolaşan ozan, sazından neredeyse hiç ayrılmadan ömrünü yollarda, türkülerle ve hikâyelerle geçirmiş. 1600'lü yıllarda doğduğu, 1690'lı yıllarda hayata veda ettiği tahmin edilen Karacaoğlan koşma, semai ve türküleriyle insan sevgisini, doğanın güzelliğini, ayrılığı ve gurbeti dile getirmiş. Divan ve tekke şiirinin ağır kalıplarına sırtını dönecek kadar özgür olmayı bilen Karacaoğlan, halkın içinden beslenen, kendine özgü ve yalın şiir diliyle bugünlere kadar ulaşıyor. 

Karacaoğlan'ın açtığı yol yalnızca şiirinin konusu ya da duygusuyla sınırlı değil; dili de başlı başına bir dönüm noktası. Yabancı kelimelerden uzak, Güney Anadolu'nun canlı halk ağzından beslenen şiirleri, kendine özgü bir söyleyişin en etkili örnekleri arasında. Dizelerinde yer alan 'hırızma', 'döndeli', 'balaban', 'gövel', 'sübe' gibi kelimeler, bugün bile dönemin gündelik hayatına ve konuşma diline açılan birer pencere. Şiirlerinin 17. yüzyılın sonlarında Azerbaycan'dan Kırım'a kadar geniş bir coğrafyaya yayılması, bu sesin ulaştığı etkiyi göstermeye yetiyor. Kahramanmaraş da hem mezarının bulunduğu şehirlerden biri hem de bu büyük ozanın yetiştiği topraklardan biri olarak Karacaoğlan'ın kültürel mirasında ayrıcalıklı bir yere sahip.

Sünbülzâde Vehbî (Ö. 1809): Divan Şiirinin Maraşlı Ustası

Sünbülzâde Vehbî (Ö. 1809): Divan Şiirinin Maraşlı Ustası

Kahramanmaraş'ın divan edebiyatına kazandırdığı en büyük isimlerin başında hiç kuşkusuz Sünbülzâde Vehbî geliyor. Maraşlı bir ulemâ ailesinin mensubu olan şair, ilk eğitimini doğduğu şehirde aldıktan sonra yolunu İstanbul'a çevirmiş; kısa sürede dönemin seçkin ilim ve edebiyat çevrelerinde kendine yer bulmuş. Babası Râşid Efendi ile dedesi Maraş Müftüsü Mehmed Efendi de eser sahibi âlimler arasında. Aynı aile içinde kuşaktan kuşağa aktarılan bu ilim ve edebiyat birikimi, Kahramanmaraş'ın köklü kültür geleneğini görünür kılan en belirleyici örneklerden biri.

Sünbülzâde Vehbî, Tuhfe-i Vehbî, Lutfiyye ve Nuhbe-i Vehbî adlı eserleriyle döneminin en saygın edipleri arasında yer almış. Çağdaşı Keçecizâde İzzet Molla'nın onu 'asrının reîsü'ş-şuarâsı', yani 'şairlerin reisi' olarak anması da bu itibarı açıkça ortaya koyuyor. Divan şiirinin taşradaki seslerinden biri olmanın ötesinde, Osmanlı bürokrasisi içinde de pek çok görev üstlenmiş; müderrislik ve kadılık yapmış, I. Abdülhamid döneminde Kerim Han Zend'e elçi olarak gönderilmiş. Maraş'tan çıkıp devletin ve edebiyatın merkezine uzanan bu yolculuk, sonraki kuşaklar için ilham veren bir örnek olarak hafızalardaki yerini koruyor.

19. Yüzyıl: Kuddûsî, Hâmî ve Hamamcızâde Hâfız

19. Yüzyıl: Kuddûsî, Hâmî ve Hamamcızâde Hâfız

19.yüzyıla gelindiğinde Kahramanmaraş'ta şiirin beslendiği kaynakların başında tekke ve dergâh çevreleri geliyor. Bu geleneğin en önde isimlerinden biri olan Kuddûsî Ahmed Efendi, Nakşibendî ve Kâdirî irfanıyla yetişmiş; aruzla ve heceyle kaleme aldığı şiirlerini Divan'ında buluşturmuş. Tasavvuf edebiyatının önemli simaları arasında anılan şairin 'Hem Halvetî hem Celvetî hem Kâdirî hem Nakşîyem' sözü, kişisel yolculuğunun yanı sıra farklı gelenekleri ortak gönül ikliminde buluşturan bir anlayışın da yansıması. Bu kapsayıcı yaklaşım, Kahramanmaraş'ın yüzyıllar boyunca koruduğu çoğulcu edebiyat ve düşünce ikliminin en kayda değer izleri arasında yer alıyor.

Bu geleneğin halkalarından biri de aslen Buharalı bir aileden gelen Hâmî-i Abdulgaffar Baba. Çarşı Tekkesi'nde yıllarca mesnevihanlık yapmış, sanat ve irfanı bir çatı altında buluşturan isimlerden biri olmuş. Arapça ve Farsçaya ileri düzeyde hâkim olan şairin Divan'ı bugün Millet Kütüphanesi'nde yer alıyor. Aynı dönemin bir başka kalemi Hamamcızâde Hâfız-ı Maraşî ise divan şiirinin taşradaki son büyük temsilcileri arasında anılıyor. Bir araya geldiklerinde bu üç isim, 19. yüzyıl Kahramanmaraş'ında şiirin hiç susmayan sesini ve kuşaktan kuşağa aktarılan edebiyat damarını görünür kılıyor.

Çağdaş Edebiyatın Işığı: 20. Yüzyıl ve Yedi Güzel Adam

Çağdaş Edebiyatın Işığı: 20. Yüzyıl ve Yedi Güzel Adam

20.yüzyılla birlikte Kahramanmaraş'ın edebiyat yolculuğu yeni bir eşikten geçiyor. Bir yanda halk şiiri geleneğinin ozanları, diğer yanda Türk edebiyatının yönünü değiştiren modern kalemler müşterek kültür ikliminde yan yana yükseliyor. Şehrin sınırlarını aşan, Türkiye'nin dört bir yanında karşılık bulan bu edebiyat damarı, ilerleyen yıllarda 'Yedi Güzel Adam' adıyla hafızalara yerleşecek etkin bir kuşağın da zeminini hazırlıyor. Necip Fazıl Kısakürek, Sezai Karakoç, Nuri Pakdil, Cahit Zarifoğlu, Erdem Bayazıt, Rasim Özdenören ve Mehmet Akif İnan verdikleri eserlerle düşünce dünyasını, şiiri ve edebiyat anlayışını derinden etkileyen bir kültür halkasının temsilcileri olarak öne çıkıyor.

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Necip Fazıl Kısakürek (1904-1983): Şairlerin Sultanı

Necip Fazıl Kısakürek (1904-1983): Şairlerin Sultanı

Maraşlı bir ailenin ferdi olarak İstanbul'da dünyaya gelen Necip Fazıl Kısakürek, 20. yüzyıl Türk şiirinin en değerli seslerinden biri. Kaldırımlar (1928) ve Ben ve Ötesi (1932) ile henüz genç yaşta geniş bir okur kitlesine ulaşmış; şiirin yanı sıra Bir Adam Yaratmak (1938), Reis Bey (1964) ve Aynadaki Yalan (1980) gibi eserleriyle tiyatro ve roman alanında da kalıcı izler bırakmış. Çıkardığı Büyük Doğu dergisi (1943), bir yayın organı olarak uzun yıllar boyunca fikir ve edebiyat dünyasının en etkili merkezlerinden biri hâline gelmiş. 1980 yılında Türk Edebiyatı Vakfı tarafından verilen 'Sultanü'ş-Şuârâ' unvanı da bu birikimin simgelerinden biri. Hayatı boyunca baskılarla, davalarla ve hapislerle karşılaşsa da kaleminden vazgeçmeyen Necip Fazıl, Kahramanmaraş'ın yetiştirdiği en büyük kültür insanlarından biri olarak Türk edebiyatındaki ayrıcalıklı yerini koruyor.

Sezai Karakoç (1933-2021): Diriliş'in Mimarı

Sezai Karakoç (1933-2021): Diriliş'in Mimarı

Kahramanmaraş'ın yetiştirdiği en önemli edebiyat ve düşünce insanlarından biri olan Sezai Karakoç, modern Türk şiirinde kendine özgü bir yol açmış isimlerden. Edebiyatla düşünceyi aynı potada buluşturan 'diriliş' fikri, onun bütün eserlerinin omurgasını oluşturuyor. Monna Rosa (1959), Körfez (1959) ve Taha'nın Kitabı (1968), çağdaş Türk şiirinin en etkili metinleri arasında kabul ediliyor. İslam medeniyetinin yeniden ayağa kalkabileceğine duyduğu inanç, dizelerine hem metafizik bir derinlik hem de estetik bir duyarlılık kazandırıyor. Kahramanmaraş ise onun şiirinde hafızayı, medeniyeti ve kökleri besleyen kültürel bir kaynak olarak yaşamaya devam ediyor.

Nuri Pakdil (1928-2019): Sözcüklerin İsyancısı

Nuri Pakdil (1928-2019): Sözcüklerin İsyancısı

Nuri Pakdil, Türk düzyazısının en özgün seslerinden biri. Kurduğu Edebiyat dergisiyle Türk entelektüel hayatında derin izler bırakan Pakdil uzlaşmayı değil itirazı önceleyen, güvenli alanlardan çok meydan okumayı tercih eden bir söyleyiş geliştirmiş. 'Varolmak dert edinmektir' gibi veciz cümlelerle hafızalara yerleşen nesri ise parçalı, yoğun ve şiirsel bir yapıya sahip. Kahramanmaraş ise onun için bir kök, düşüncesini besleyen bir anlam çevresi.

Cahit Zarifoğlu (1940-1987): Kelimeler Bahçesinin Bekçisi

Cahit Zarifoğlu (1940-1987): Kelimeler Bahçesinin Bekçisi

Cahit Zarifoğlu şiiri, çocuk edebiyatını ve romanı bir arada üretebilen nadir kalemlerden biri. Serçekuş (1983) ve Motorlu Kuş (1987) ile çocukların dünyasına dokunurken; Korku ve Yakarış (1971) ve Yedi Güzel Adam (1973) ile yetişkin edebiyatında kalıcı izler bırakmış. 1987'deki erken vedası, Türk edebiyatında derin bir eksiklik duygusu yaratmış; geride bıraktığı eserler ise yıllar geçtikçe daha geniş okur kuşaklarına ulaşmış. Cahit Zarifoğlu, Kahramanmaraş edebiyat geleneğini devralan ve onu kendi özgün sesiyle yeni bir döneme taşıyan köprü isimlerden biri.

Erdem Bayazıt, Mehmet Akif İnan ve Rasim Özdenören

Erdem Bayazıt, Mehmet Akif İnan ve Rasim Özdenören

Erdem Bayazıt, metafizik bir ağırlık taşıyan şiirlerinde ölüm, anlam ve varoluş temalarını derinlikli bir duyarlılıkla ele alan isimlerden biri. Mehmet Akif İnan ise dinî duyarlılığı şiirle buluşturan lirik sesiyle öne çıkıyor. Rasim Özdenören, Türk hikâye yazarlığında gerçekçilik ile metafiziği aynı anlatı evreninde bir araya getiren özgün bir çizgi kurmuş; çağdaş İslami düşüncenin edebî alandaki temsilcileri arasında yer almış. Bu üç isim birlikte, Yedi Güzel Adam halkasının tamamlayıcı parçalarını ve Kahramanmaraş edebiyat geleneğinin 20. yüzyıldaki son büyük halkasını oluşturuyor.

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Ozanlar ve Âşıklar: Halk Şiirinin 20. Yüzyıl Devleri

Ozanlar ve Âşıklar: Halk Şiirinin 20. Yüzyıl Devleri

Kahramanmaraş'ın edebiyat mirası yalnızca kitap ve mecmua sayfalarına sığmıyor. Saza ve söze dayanan halk ozanlığı geleneği, 20. yüzyılda da başarılı isimlerle yaşamayı sürdürüyor. Bahaeddin Karakoç, Hayati Vasfi Taşyürek ve Abdurrahim Karakoç; aruz vezninden çok Anadolu'nun heceyle atan ritmini tercih etmiş, toprağı, hasreti, özlemi ve direnişi içli bir dille şiire taşımış.

Âşık Mahzuni Şerif ile Âşık Yener de halk ozanlığı geleneğinin en tanınan temsilcileri arasında Kahramanmaraş'ın sesini Türkiye'nin dört bir yanına ulaştıran isimler. Âşık Mahzuni Şerif'in yürek yakan türküleri, dilden dile ve kuşaktan kuşağa aktarılan bir söz mirası niteliğinde. Sazın teline yüklenen bu hafıza, bireysel hikâyeleri olduğu kadar bir toplumun ortak geçmişini de taşıyor. Bu ozanlar, Karacaoğlan'dan devraldıkları geleneği kendi çağlarının sesiyle yeniden yorumlayarak sonraki kuşaklara emanet ediyor.

Geleneğin İç Tutarlılığı: Ortak Temalar ve Ruh

Geleneğin İç Tutarlılığı: Ortak Temalar ve Ruh

Beş yüz yıllık bu edebiyat serüvenine kuşbakışı bakıldığında, farklı dönemlere, biçimlere ve seslere rağmen bazı ortak temaların ve değerlerin bu geleneği bir arada tuttuğu görülüyor. Bu değerlerin başında maneviyat ve derinlik geliyor. Halîlî'nin tasavvufi nefeslerinden Kuddûsî Ahmed Efendi'nin dervişâne Divan'ına, Sezai Karakoç'un metafizik şiirinden Nuri Pakdil'in dinî duyarlılıkla şekillenen nesrine kadar Kahramanmaraş'ın sesi, hiçbir zaman yüzeyde kalmıyor.

İkinci ortak unsur, dile duyulan saygı ve özen. Karacaoğlan'ın yabancı kelimelerden arınmış koşmalarından Cahit Zarifoğlu'nun arıtılmış şiir diline, Hamamcızâde Hâfız-ı Maraşî'nin klasik Türk şiirine hâkim gazellerinden Rasim Özdenören'in yoğun nesrine kadar bu coğrafyanın edipleri, dili başlı başına bir sanat olarak görüyor.

Üçüncü unsur ise direniş ve irade. Necip Fazıl'ın hapishaneden yazdığı mektuplardan Âşık Mahzuni Şerif'in yönetim eleştirilerine, Nuri Pakdil'in muhalif duruşundan Sezai Karakoç'un keskin vizyonuna kadar Kahramanmaraş edebiyatı, iktidar karşısında eğilmeyen bir duruşu temsil ediyor.

UNESCO Unvanının Anlattığı Tarih

UNESCO Unvanının Anlattığı Tarih

2025 yılında Kahramanmaraş'ın UNESCO Edebiyat Şehri unvanını alması, uzun ve köklü bir birikimin uluslararası ölçekte tescillenmesi anlamına geliyor. Halîlî-i Maraşî'nin Halvetî nefesinden Cahit Zarifoğlu'nun çocuklara masallar anlatan şefkatli sesine, Karacaoğlan'ın Toroslu türküsünden Necip Fazıl'ın hapishane mektuplarına uzanan bu gelenek; Türk edebiyatının bir medeniyet içinde nesilden nesile nasıl aktarıldığının en somut kanıtlarından biri.

Bir şehrin edebiyat geleneği, taşıdığı hafızanın derinliğiyle anlam kazanıyor. Bu ölçüte göre Kahramanmaraş, Türkiye'nin en güçlü edebiyat hafızasına sahip şehirlerinden biri. Beş yüz yıllık bu kesintisiz ses, bugün Edebiyat Yolu'ndaki sokak tabelalarında, kütüphanelerde, genç yazarların elindeki kalemde ve artık dünyanın dört bir yanına ulaşacak bu yeni unvanda yaşamayı sürdürüyor. Sözün bu topraklarda neden böylesine derin kök saldığını anlamak için belki de şu dizeyi hatırlamak yeterli:

'Dervîş ölmezden öndin öl, rızâ-yı Hakka budur yol.'

Halîlî-i Maraşî bu dizeleri 16. yüzyılda kaleme aldı. Aradan geçen beş yüz yıl, bu şehrin sesini kısmak yerine daha da büyüttü.

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Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir. ©Onedio

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