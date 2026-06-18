Halîlî-i Maraşî'den Cahit Zarifoğlu'na: Beş Yüz Yıllık Kesintisiz Bir Edebi Gelenek

Sözün Bir Şehirde Köklenmesi

Kahramanmaraş artık dünya çapında bir edebiyat şehri. Bu çok özel. Kahramanmaraş, UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'nda Edebiyat Şehri olarak tescillendi. Hatta Türkiye'nin UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'ndaki ilk “Edebiyat Şehri” Kahramanmaraş için 19 Haziran'da Atatürk Kültür Merkezi'nde uluslararası tanıtım programı düzenlenecek. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel'in katılacağı toplantıda edebiyat turizmi, kültür ekonomisi ve uluslararası işbirlikleri ele alınacak.

2025 yılında Kahramanmaraş'ın UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'nda Edebiyat Şehri olarak tescillenmesi, bu yazının arka planını oluştururken aynı zamanda onun meşruiyetini de pekiştiriyor. Zira UNESCO'nun bu kararı, Kahramanmaraş'ın edebi geleneğine dışarıdan biçilen bir etiket olmanın ötesinde içeriden fışkıran, asırlık bir birikimin uluslararası arenada teyit edilmesidir. Nitekim şehrin ortak bilincinde de bu duygu yaşamaktadır: 'Biz zaten biliyorduk; artık dünya da biliyor.'

Bazı şehirler taşla, bazıları demir-çelikle hatırlanır; Kahramanmaraş ise sözle. Bu topraklar, yüzyıllar boyunca hem kahramanlar hem de şairler yetiştirmiş. Kılıcın yanı sıra kalemin, davulun yanı sıra sazın ve tüfek sesinin yanı sıra gazelin yankılandığı bu kadim coğrafya, Türk edebiyat tarihinin belki de en özgün ve kesintisiz kollarından birini oluşturur. Bir şehrin hafızası, sokaklarında olduğu kadar yetiştirdiği şairlerin, yazarların ve düşünürlerin sözlerinde de yaşar. Kahramanmaraş'ın edebiyat serüveni, dört yüz yılı aşan köklü bir birikimle bugüne ulaşan bir kültür mirası. Bu yazıda, uzun bir geçmişin izini sürerek UNESCO Edebiyat Şehri unvanına uzanan yolculuğun edebiyat tarihinden önemli duraklarını birlikte hatırlayacağız.

16. yüzyılda Halvetî bir mürşidin dervişâne nefesleriyle başlayan bu edebi serüven; saz çalarak Çukurova'yı dolaşan bir Türkmen ozanın hece ateşiyle coşmuş, divan şiirinin yüksek aruzunda ustalaşmış bir müderrisle olgunlaşmış, mutasavvıf şairlerin tekkelerinde derinleşmiş ve nihayet 20. yüzyılın ortasında Türk edebiyatının omurgasını oluşturan bir neslin “Yedi Güzel Adam”ın kalemiyle zirveye ulaşmış.

Tasavvufun Sesi: 16-19. Yüzyıllar