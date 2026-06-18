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Son Yıllarda Futbol İzleyicilerini Canından Bezdiren Haramball Nedir?

Son Yıllarda Futbol İzleyicilerini Canından Bezdiren Haramball Nedir?

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
19.06.2026 - 00:18
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Sosyal medyada hazırlanan editler, otobüs çeken teknik direktör silüetleri, 90 dakika boyunca tek şut bile çekemeyen rakipler... Bunları gördüyseniz haramball'ı gördünüz demektir.

Peki tam olarak nedir bu haramball?

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Haramball kısaca nedir?

Haramball kısaca nedir?

Kısaca: anti-futbolun internet çağındaki adı.

Tüm takımın topun arkasına geçtiği, rakibin pas açılarını kapatan, ritmi faulle bozan, kalecinin topu oyuna sokmak için bürokratik bir süreç başlattığı o taktik anlayış. '3 puan olsun, çamurdan olsun' felsefesinin sahaya yansıması.

Terim, İngiliz futbol argosu üzerinden TikTok ve sosyal medya aracılığıyla popüler kültüre sızdı. 'Haram' kelimesinden türetilmiş olması tesadüf değil — futbolun estetik ve hücum boyutunu adeta 'yasaklayan' bir anlayışa gönderme yapıyor.

Haramball için zirve maç hangisiydi?

Haramball için zirve maç hangisiydi?

Topa yalnızca %22 oranında sahip olan Celtic, 955 pas yapan Barcelona'yı Şampiyonlar Ligi'nde devirmişti. Anti-futbolun tarihsel zirvelerinden biri olarak kabul edilen bu maç, hâlâ 'haramball'ın İncil'i' olarak anılıyor.

Mourinho'nun 2010'daki Inter'i de unutulmaz: 10 kişiyle Barcelona'ya karşı park edilen otobüs, finale ve kupaya uzandı.

Haramball için akla gelen hocalar kimler?

Haramball için akla gelen hocalar kimler?

1. José Mourinho — Mr. Haramball

Lakabın sahibi kimse o. Chelsea'den Inter'e, Real Madrid'den Roma'ya her durağında savunmayı cephaneye çevirdi. 'Park the bus' kavramını neredeyse kişiselleştirdi.

2. Diego Simeone — Atletico Madrid'in Demir Perdesi

İyi bir kadroya rağmen zaman zaman 6-3-1 dizilişiyle sahaya çıkabilen Simeone, haramball'ın en tutarlı ve en başarılı mimarlarından. La Liga şampiyonlukları bu anlayışın sonuç verdiğini kanıtladı.

3. Mikel Arteta — Taktisyen mi, Haramball Ustası mı?

Bu biraz tartışmalı. Arteta büyük maçlarda rakibin oyununu çökertmeye yönelik kapanma sistemlerine başvururken, sosyal medya onu Simeone ile yan yana editleyip 'modern haramball düeti' ilan etti.

4. José Bordalas — Getafe'nin Yeni Kralı

Çağın gizli haramball şampiyonu. Bordalas'ın Getafe'si faul istatistiklerinde zirveye oynarken hücum istatistiklerinde dibe batıyor. Ama lig puan tablosunda hâlâ ayakta duruyor.

5. Massimiliano Allegri — Juve'nin Beton Ustası

Juventus'ta kupa üstüne kupa kazanan Allegri, seyircinin uykuya dalmasını 'pragmatizm' olarak tanımladı. Taktik deha mı, anti-futbol mu? Sonuçlarına bakılırsa ikisi de.

6. Antonio Conte — Hücum Kadrosunu Savunmada Kullanmak

Conte'nin elinde hücuma yönelik oyuncular bile aşırı disiplinli bir blok sistemine entegre olur. İstese açık futbol oylatabilecekken haramball'ı tercih etmesi, bu listedeki en ilginç vakadır.

7. Sean Dyche — Premier Lig'in Çimento Duvarı

Burnley'i yıllarca düşük bütçeyle Premier Lig'de tutan Dyche, haramball'ın ekonomik versiyonunu uyguladı. Az gol ata, az gol ye, 40 puanı topla.

Haramball gerçekten haram mı?

Haramball gerçekten haram mı?

Tartışma bu noktada kızışıyor. Eleştirmenler futbolun estetiğini ve eğlence değerini öldürdüğünü söylerken, savunucular şunu soruyor: Sonuç almak neden ayıp olsun?

UEFA gibi kurumlar fair play ödülleriyle estetiği teşvik etmeye çalışsa da sahada haramball hâlâ kazanıyor. Ve kazandıkça meşruiyetini korumaya devam ediyor.

Belki de en dürüst tanım Mourinho'dan geliyor:' İsterlerse topu eve götürsünler, 3 puanı ben aldım.'

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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