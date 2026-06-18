Son Yıllarda Futbol İzleyicilerini Canından Bezdiren Haramball Nedir?
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Sosyal medyada hazırlanan editler, otobüs çeken teknik direktör silüetleri, 90 dakika boyunca tek şut bile çekemeyen rakipler... Bunları gördüyseniz haramball'ı gördünüz demektir.
Peki tam olarak nedir bu haramball?
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Haramball kısaca nedir?
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Haramball için zirve maç hangisiydi?
Haramball için akla gelen hocalar kimler?
Haramball gerçekten haram mı?
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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