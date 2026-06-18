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2026 Dünya Kupası Maç Programı: Dünya Kupası’nda Bugün Hangi Maçlar Var?

etiket 2026 Dünya Kupası Maç Programı: Dünya Kupası’nda Bugün Hangi Maçlar Var?

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
18.06.2026 - 23:45
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Dünya Kupası'nda ikinci maçlar başladı. Türkiye'nin grubunu da yakından ilgilendiren maçın olduğu günde program yine dolu dolu...

Bugün oynanacak maçlarla birçok bazı gruplar daha da netleşecek. 

Dünya Kupası’nda Bugün Hangi Maçlar Var?

FIFA 2026 2026 Dünya Kupası
30 Gün
:
23 Saat
:
31 Dakika
:
50 Saniye
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Gelecek Maçlar

19 Haziran 22:00
USA
USA
-
AUS
AUS
20 Haziran 06:00
TUR
TUR
-
PAR
PAR
26 Haziran 05:00
TUR
TUR
-
USA
USA
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Türkiye'nin rakipleri de sahaya çıkıyor.

Türkiye'nin rakipleri de sahaya çıkıyor.

Günün ilk maçı günün ilk saatlerinde oynanacak. Ev sahiplerinden Kanada, İsviçre'den sürpriz bir puan kurtaran Katar'ı ağırlayacak. 

Sabah 04.00'te ise A grubunun dördüncü maçı oynayacak. İlk maçlarını kazanan Meksika ve Güney Kore grup liderliği için hayati bir maça çıkıyor. 

Akşam 22.00'de ise bizim grubumuzda önemli bir maç oynanacak. İlk maçları kazanan ABD ile Avustralya karşı karşıya gelecek. Türkiye'nin Paraguay maçı ömcesi gözler bu maçta olacak.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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