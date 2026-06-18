2026 Dünya Kupası Maç Programı: Dünya Kupası’nda Bugün Hangi Maçlar Var?
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Dünya Kupası'nda ikinci maçlar başladı. Türkiye'nin grubunu da yakından ilgilendiren maçın olduğu günde program yine dolu dolu...
Bugün oynanacak maçlarla birçok bazı gruplar daha da netleşecek.
Dünya Kupası’nda Bugün Hangi Maçlar Var?
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Türkiye'nin rakipleri de sahaya çıkıyor.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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