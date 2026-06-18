2026 Dünya Kupası Maç Programı: Dünya Kupası’nda Bugün Hangi Maçlar Var?

Günün ilk maçı günün ilk saatlerinde oynanacak. Ev sahiplerinden Kanada, İsviçre'den sürpriz bir puan kurtaran Katar'ı ağırlayacak.

Sabah 04.00'te ise A grubunun dördüncü maçı oynayacak. İlk maçlarını kazanan Meksika ve Güney Kore grup liderliği için hayati bir maça çıkıyor.

Akşam 22.00'de ise bizim grubumuzda önemli bir maç oynanacak. İlk maçları kazanan ABD ile Avustralya karşı karşıya gelecek. Türkiye'nin Paraguay maçı ömcesi gözler bu maçta olacak.