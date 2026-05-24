Sevgili Aslan, bu haftaya Güneş ile Plüton üçgeninin getirdiği derin tutku ve aidiyet hissiyle adım atıyorsun. Yüzeysel sevgilerden tamamen uzaklaşarak ruhunu besleyecek köklü bağlar kurma arzusu kalbini bütünüyle şekillendiriyor. Aşkta gücü ve samimiyeti merkeze alıyorsun.

İlişkin varsa, partnerinle aranızdaki tüm sırları şeffafça paylaşarak bağınızı adeta çelikten bir halata çevireceksiniz. Krizleri el ele aşmak sevginizi sarsılmaz bir boyuta taşıyor. Bekarsan, gelgeç hevesleri tamamen reddedip ruhunun derinliklerine inebilen çok güçlü bir karaktere kalbini açacaksın. Karşılıklı yoğun bir çekim hissedeceğin özel birisiyle masalsı bir randevu yaşıyorsun. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…