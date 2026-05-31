Sevgili Aslan, bu Haziran ayı 'Tüm sahne ışıklarının üzerine çevrildiği bir gala gecesiyle başlıyor' desek yeridir! Zira, 30 Haziran'da Jüpiter'in doğrudan senin burcuna yapacağı geçiş, partnerinle arandaki aşkı daha önce hiç olmadığı kadar alevlendirirken, seni büyüleyici ve destansı bir romantizmin içine çekiyor. Ancak bu görkemli tablonun ardında, ayın sonlarındaki retro etkisiyle senden gizlenen eski bir sırrın veya ruhsal bir alınganlığın aniden gün yüzüne çıkma ihtimali var.

Eğer kalbin boşsa, bu ay sosyal yıldızının parladığı anlardan hiç ummadığın, fazlasıyla iddialı bir aşk doğabilir. Arkadaş grubunda başlarda pek uyuşamadığın ama sonradan vizyonuna hayran kaldığın birinin aslında sana karşı ne kadar derin bir hayranlık beslediğini fark ettiğinde, aranızdaki tatlı rekabet bir anda önlenemez bir çekime dönüşebilir. Bu büyüleyici romantizmin getireceği sahne ışıklarına kendini hazırlasan iyi edersin. Gelecek ay görüşmek üzere, aşkla kal…