Sevgili Aslan, bu Mayıs ayı senin için lüks, ihtişam ve gizli hayranlarla dolu bir şölen tadında geçecek. 27 Mayıs tarihinde Venüs ve Satürn arasındaki ciddi etkileşim, aşk hayatında bir 'karar verme' süreci başlatıyor. Partnerinin sana sunduğu imkanların arkasında, aslında başka birine duyduğun merak varsa, kafan bir hayli karışabilir. Şimdi bir karar vermelisin, seni el üstünde tutan bir aşk mı arıyorsun; yoksa heyecan mı?

Tabii eğer bekarsan, katıldığın lüks bir etkinlikte ya da seçkin bir davette tanışacağın biriyle yaşayacağın yıldırım aşkı, tüm hayatını değiştirecek bir kararın eşiğine getirebilir seni. Kalbinin kapılarını sonuna kadar aç, çünkü bu ay kapını çalan çekim, sana daha önce hiç tatmadığın bir aşk vadediyor olabilir. Gelecek ay görüşmek üzere, aşkla kal…