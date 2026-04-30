Sevgili Aslan, bu Mayıs ayı hayatının temel taşlarını yerinden oynatacak kadar prestij dolu ve güçlü etkilerle geliyor. 1 Mayıs'taki Akrep Dolunayı, iş ve çalışma düzeninde yapacağın radikal dönüşümlerle seni daha güç sahibi olacağın bir geleceğe hazırlayacak. Ayın ortasında Güneş ve Satürn’ün uyumlu yakınlaşması, omuzlarına büyük ama seni zirveye taşıyacak sarsılmaz bir sorumluluk yükleyebilir.

Ayın sonlarına doğru Merkür ve Uranüs’ün beklenmedik birleşimi, kariyerinde ani bir fırsat kapısını ardına kadar aralayacak. Bu hızlı tempoya ayak uydurarak vizyonunu paraya dönüştürecek cesur adımlar atmalısın. Kariyerindeki bu ani yükseliş sadece takdir toplamanı değil, banka hesabındaki rakamların da hızla büyümesini sağlayacak. Gelecek ay görüşünceye kadar şans seninle olsun…