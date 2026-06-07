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Aslan Burcu right-white
8 - 14 Haziran 2026, Haftalık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
07.06.2026 - 18:01
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Koskoca bir haftayı daha geride bırakırken, yeni haftada gökyüzünden haberlerimiz var! Aslan ve yükselen Aslan burçları 8 Haziran - 14 Haziran haftasında aşktan mı gülecek, yoksa paradan mı? Haftanın aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarıyla dolu dolu 7 gün var önümüzde.

Peki haftalık burç yorumlarına göre 8 Haziran - 14 Haziran haftan nasıl geçecek? Bu hafta Aslan ve yükselen Aslan burçlarını neler bekliyor?

İşte, Aslan ve yükselen Aslan burcuna özel haftalık burç yorumları

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Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, bu hafta sonu burcuna geçen Venüs kariyer arenasında auranı güçlendirerek liderlik vasıflarını korkusuzca sergilemen gerektiğini fısıldıyor. Estetik ve karizmatik duruşunla yöneticileri etkileyerek pozisyonunu güvence altına alıyorsun. Kaliteni tavizsizce yansıtmak mesleki anlamda sana saygınlık kazandırıyor.

Hafta sonu İkizler burcundaki Yeni Ay sosyal ağlarını arşa çıkararak seni mükemmel bir organizatör yapıyor. Yeni tanıştığın etkili kişilerle kurduğun bağlar sayesinde şirketine yeni anlaşmalar getiriyorsun. Genişleyen çevren, bireysel olarak da önemli bağlantılar kurmanı ve yeni iş birliklerine adım atmanı sağlıyor üstelik!

Peki ya aşk? Hafta başı etkili olan Venüs ve Jüpiter kavuşumu bilinçaltını aydınlatarak gizli kalmış duygusal kararlar almanı destekliyor. İlişkin varsa, partnerinle herkesten uzak, sadece size özel spiritüel anlar paylaşarak beraberliğinizi içsel düzeyde sağlamlaştırıyorsunuz. Bekarsan, gürültülü ortamlardan çekilip tamamen ruhuna huzur veren bilge insanlara şans tanıyorsun. Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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