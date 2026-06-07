Sevgili Aslan, bu hafta sonu burcuna yerleşen Venüs'ün getirdiği öz güven patlamasıyla başlayarak kariyer hedeflerinde kendi standartlarını belirliyorsun. Girdiğin her toplantıda ışığını yansıtıp sunumlarını kusursuz bir estetikle donatarak profesyonel kimliğini tamamen güvence altına alıyorsun. Sergilediğin bu asil duruş, mesleki anlamda sana büyük bir saygınlık kazandırarak reddedilme ihtimallerini sıfırlıyor.

Hafta sonu ise İkizler burcundaki Yeni Ay iletişim ağını arşa çıkararak seni mükemmel bir kilit bağlantı noktası yapıyor. Sosyal davetlerde ve etkinliklerde tanıştığın yepyeni yüzleri ticari faydaya dönüştürerek departmanına büyük bir kâr sağlıyorsun. Stratejik olarak kurduğun bu sağlam diyaloglar mı? İşte bu da güçlü bir iş çevresi ve yeni iş ilişkileri vadediyor. Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…