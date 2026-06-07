Sevgili Aslan, bu hafta ortası Merkür ile Satürn karesi toprak elementinin ciddiyetini iskelet ve eklem sağlığına taşıyor. Postürünü düzeltecek pilates egzersizlerine özen göstererek duruşuna taze bir parlaklık kazandırıyorsun. Belki de bu hafta içine bir fizyoterapi veya masaj randevusu da almalısın.

Hafta sonuna doğru meydana gelen Güneş ile Neptün üçgeni ise lenf sistemini korumak adına tüketeceğin detoks suları ve C vitamini açısından zengin doğal gıdalara yönelmenin sağlık sorunlarını önleyeceğini gösteriyor. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…