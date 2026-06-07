Sevgili Aslan, bu hafta başı Venüs ve Jüpiter kavuşumunun getirdiği içsel çekimle başlayarak aşk hayatında kalabalıklardan uzaklaşıp gizeme odaklanıyorsun. Göz önünde yaşanmayan, derin ve ruhunu besleyen spiritüel bir sevgi enerjisi bulmak duygusal beklentilerinin zirvesine yerleşiyor. Kendi iç sesini duyma isteğin kararlarını netleştiriyor.

İlişkin varsa, partnerinle sosyal çevrenin gürültüsünden kopup sadece birbirinizin gözlerine baktığınız sükunet dolu anlar yaratarak beraberliğinizi köklerinden sağlamlaştırıyorsunuz. Kutsal saydığınız bu mahremiyet aşkınızı taçlandırıyor. Bekarsan, gösteriş peşinde koşanları tamamen reddedip olgunluğa ve gizeme değer veren şefkatli insanlara şans tanıyorsun. Sana içsel bir sığınak vadeden, bilge ve fedakar bir karakter ruhunu bütünüyle dinlendirerek kalbini fethedebilir. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…