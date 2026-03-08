Sevgili Başak, bu hafta iş ve sosyal hayatında parlayan bir yıldız olmaya hazır mısın? Eğer ekip çalışmaları ve organizasyonlarla ilgili bir projen varsa, bu hafta tam sana göre! İster profesyonel bir grupla, ister arkadaş çevrenle birlikte, yürüttüğün projelerde, düzenleyici gücün ve detaylara olan hakimiyetin her zamankinden daha fazla ön plana çıkabilir. Toplu iş birliklerinde, pratik çözümlerinle ve hızlı düşünme yeteneğinle adeta bir süper kahraman gibi öne çıkabilir, adından sıkça söz ettirebilirsin.

Ayrıca, Jüpiter’in Yengeç burcundaki ileri hareketi, uzun vadeli hedeflerine giden yolda sana adeta bir jet motoru gibi hız kazandırabilir. Gelecek beklentilerinin karşılık bulduğu ve hayallerinin daha somut bir forma büründüğü bu hafta, daha fazlasını istemeli ve daha fazlasını elde etmek için adeta bir savaşçı gibi sıkı da çalışmalısın. Çünkü, sosyal çevrenden veya profesyonel ağından gelecek bir teklif, kariyerinde beklediğin o büyük kırılmayı tetikleyebilir. Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…