Sevgili Başak, bu hafta senin için oldukça hareketli geçecek. Karşıt burcunda gerçekleşecek olan Merkür ve Mars'ın büyüleyici kavuşumu, günlük rutinlerini sadeleştirmen ve daha düzenli bir yaşam sürmen için sana ilham verecek. Bu yoğun ve hızlı tempoda, işlerin arasında kendine küçük molalar vermeyi unutma. Bu molalar, hem kafanı dağıtmanı sağlayacak hem de enerjini yeniden toplamanı yardımcı olacak.

Bedeninle uyum içinde hareket etmek, bu hafta özellikle önemli. Fiziksel ve zihinsel enerjinin dengede olması, sana hem iş hayatında hem de özel yaşamında büyük bir avantaj sağlayacak. Bu enerji dengesini sağlamak için belki bir spor rutini oluşturabilir veya meditasyon gibi rahatlatıcı aktiviteleri deneyebilirsin. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…