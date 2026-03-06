Dul ve Yetim İkramiyesi Zammı Belli Oldu mu, Ne Kadar?

Türkiye’de uygulanan emekli bayram ikramiyesi yalnızca emeklileri kapsamıyor. Ölüm aylığı alan dul ve yetimler de aynı uygulamadan yararlanıyor. Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yapılan ödemeler, hak sahibinin aylık bağlanma oranına göre hesaplanıyor.

Eş ve çocukların pay oranları farklı olduğu için ikramiye miktarı da değişiyor. Dul eşe yüzde 50 veya yüzde 75 oranında pay verilirken, yetim çocuklara genellikle yüzde 25 oranında ödeme yapılıyor. Bayram dönemlerinde yatırılan ikramiyeler de aynı hisse oranı üzerinden hak sahiplerinin hesabına yatırılıyor.