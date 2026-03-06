onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Dul ve Yetim İkramiyesi Zammı Belli Oldu mu, Ne Kadar?

Dul ve Yetim İkramiyesi Zammı Belli Oldu mu, Ne Kadar?

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
06.03.2026 - 12:21

Bayram yaklaşırken emeklilere yapılacak ikramiye ödemeleri yeniden gündeme geldi. Ölüm aylığı alan dul ve yetimlerin alacağı tutar da aynı şekilde merak ediliyor. Sosyal Güvenlik Kurumu uygulamasına göre ödeme tutarı hak sahibinin hisse oranına göre hesaplanıyor. Eş ve çocukların pay oranları farklı olduğu için alınacak ikramiye miktarı da değişiyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Dul ve Yetim Maaşı Alanlar İkramiye Alacak mı?

Dul ve Yetim Maaşı Alanlar İkramiye Alacak mı?

Türkiye’de uygulanan emekli bayram ikramiyesi yalnızca emeklileri kapsamıyor. Ölüm aylığı alan dul ve yetimler de aynı uygulamadan yararlanıyor. Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yapılan ödemeler, hak sahibinin aylık bağlanma oranına göre hesaplanıyor.

Eş ve çocukların pay oranları farklı olduğu için ikramiye miktarı da değişiyor. Dul eşe yüzde 50 veya yüzde 75 oranında pay verilirken, yetim çocuklara genellikle yüzde 25 oranında ödeme yapılıyor. Bayram dönemlerinde yatırılan ikramiyeler de aynı hisse oranı üzerinden hak sahiplerinin hesabına yatırılıyor.

Dul ve Yetim Maaşı Bayram İkramiyesi Ne Kadar?

Dul ve Yetim Maaşı Bayram İkramiyesi Ne Kadar?

İkramiye tutarı emeklilere ödenecek toplam rakama bağlı olarak değişiyor. Ölüm aylığı alan hak sahipleri için hesaplama, belirlenen ikramiye tutarının hisse oranına bölünmesiyle yapılıyor.

Örneğin ikramiye tutarının 5.000 TL olması halinde ödeme tablosu şöyle hesaplanıyor:

  • %75 hisse alanlar: 3.750 TL

  • %50 hisse alanlar: 2.500 TL

  • %25 hisse alanlar: 1.250 TL

İkramiye tutarının 5.500 TL olması halinde ödemeler şu şekilde değişiyor:

  • %75 hisse: 4.125 TL

  • %50 hisse: 2.750 TL

  • %25 hisse: 1.375 TL

Toplam ikramiye 6.000 TL olarak belirlenirse oluşacak tablo ise şöyle oluyor:

  • %75 hisse: 4.500 TL

  • %50 hisse: 3.000 TL

  • %25 hisse: 1.500 TL

Dul ve Yetim Maaşı İkramiye Hesabı

Dul ve Yetim Maaşı İkramiye Hesabı

Bayram ikramiyesi hesaplaması, vefat eden sigortalının hak sahiplerine bağlanan maaş oranına göre yapılıyor. Hisse oranı ne kadar yüksekse alınan ikramiye tutarı da o kadar artıyor.

2025 yılında yapılan ödemelerde hisse başına alınan tutarlar şu şekilde gerçekleşmişti:

  • %75 hisse alanlar: 3.000 TL

  • %50 hisse alanlar: 2.000 TL

  • %25 hisse alanlar: 1.000 TL

Hak sahipleri açısından en yüksek ödeme, çocuk bulunmayan ve çalışmayan eşlere verilen yüzde 75 oranlı payda gerçekleşiyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın