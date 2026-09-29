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Ali Hürol Kimdir, Kaç Yaşındaydı, Nereliydi? Usta Tiyatrocu Ali Hürol Neden Öldü?

Ali Hürol Kimdir, Kaç Yaşındaydı, Nereliydi? Usta Tiyatrocu Ali Hürol Neden Öldü?

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Yaşam Editörü
29.09.2026 - 14:24
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Unutma Beni dizisindeki Hasan rolüyle hafızalara kazınan, ömrünün büyük bölümünü sahneye ve mikrofon başına adayan usta tiyatrocu Ali Hürol, 76 yaşında hayatını kaybetti. Acı haberin ardından Ali Hürol'un kim olduğu, nereli olduğu ve neden öldüğü araştırılmaya başlandı.

İşte Ali Hürol'un hayatı, kariyeri ve rol aldığı yapımlar...

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Ali Hürol Öldü mü?

Ali Hürol Öldü mü?

Türk tiyatrosunun köklü isimlerinden Ali Hürol, 29 Eylül 2026'da 76 yaşında hayata gözlerini yumdu. Ölüm haberini, 2021'de kaybettiğimiz usta oyuncu Sezai Aydın'ın oğlu Arda Aydın sosyal medya hesabından paylaştı.

Hürol'u amcası olarak gördüğünü dile getiren Arda Aydın, usta sanatçıyı 'Mert'in ve Zeyno'nun babası, Ferhunde Teyzemin 52 yıllık hayat arkadaşı yoldaşı, babamın en yakın dostlarından biri' sözleriyle andı. Aydın, Hürol'la son karşılaşmalarının Antalya Altın Portakal kapsamındaki seslendirme sergisinde olduğunu da hatırlattı. 'Hoşçakal Amca. Babama ve tüm amcalarıma selam…' diye biten veda mesajı, sosyal medyada sevenlerini duygulandırdı.

Ali Hürol Kimdir, Kaç Yaşındaydı ve Nereli?

Ali Hürol Kimdir, Kaç Yaşındaydı ve Nereli?

Ali Hürol, 17 Temmuz 1950 tarihinde Ankara'da doğdu. Aslen Ankaralı olan usta sanatçı, 29 Eylül 2026'da 76 yaşında hayatını kaybetti.

Hürol, sanatın içinde büyüdü: Tiyatro oyuncusu Ekmel Hürol ile opera sanatçısı Meserret Soyak'ın oğluydu. Ailesinden aldığı sahne tutkusunu eğitimle pekiştiren Hürol, Ankara Devlet Konservatuvarı Yüksek Bölümü'nü bitirdi. Sanatçı, 52 yıl boyunca hayatını paylaştığı eşi Ferhunde ile evliydi; çiftin Mert ve Zeyno adında iki çocuğu bulunuyor.

Ali Hürol Neden Öldü?

Usta sanatçının bir süredir kalp rahatsızlığı başta olmak üzere çeşitli sağlık sorunlarıyla mücadele ettiği aktarıldı. Ancak ölüm nedenine dair aile tarafından resmi bir açıklama yapılmadı. Ali Hürol'un cenaze programı da henüz duyurulmadı.

Ali Hürol'un Tiyatro Kariyeri

Ali Hürol'un Tiyatro Kariyeri

Ali Hürol, sahneye ilk kez profesyonel olarak 1968-69 sezonunda, Ankara'daki Mithatpaşa Tiyatrosu'nda çıktı. Bir dönem Devlet Tiyatroları'nda görev yapan sanatçı, 1980'de kendi adını taşıyan Ali Hürol Tiyatrosu'nu Ankara'da kurdu.

Dört on yılı aşkın sanat yolculuğunda yaklaşık 100 oyunda sahneye çıkan Hürol, hem kendi tiyatrosu hem de Etibank Sanat Tiyatrosu için 30'a yakın yetişkin oyununu yönetti. Çocuk tiyatrosuna da emek veren sanatçı, pek çok çocuk oyununu hem yapımcı hem yönetmen olarak seyirciyle buluşturdu. 1994-2010 döneminde ise Ankara, Adana, İzmir, Bursa, Konya ve Trabzon Devlet Tiyatroları'nda konuk yönetmen olarak çeşitli eserler sahneledi. 'Tatlı Çarşamba' ve 'Komşu Köyün Delisi', Hürol'un oynadığı oyunlardan yalnızca ikisi.

Arda Aydın, veda mesajında Hürol'un tiyatroculuğunu 'Nasıl bir tiyatrocu olduğunu çocukları ve tüm birlikte çalıştığı rol arkadaşlarının çocuklarının bu mesleğe tutkuyla bağlanmasından anlarsınız' sözleriyle anlattı.

Ali Hürol Hangi Dizi ve Filmlerde Oynadı?

Sahnenin yanı sıra sesiyle de tanınan Ali Hürol, uzun yıllar TRT yapımlarında hem seslendirme sanatçısı hem de seslendirme yönetmeni olarak çalıştı. Kamera karşısındaki yolculuğu ise 30'u aşkın yapıma uzandı.

Hürol'un ekrandaki en bilinen rolü, yıllarca yayınlanan Unutma Beni dizisindeki Hasan karakteriydi. Usta sanatçı sinemada ise Gökten Üç Elma Düştü filminde Cemal'e hayat verdi. Ali Hürol'un rol aldığı öne çıkan yapımlar 👇

  • Unutma Beni (Hasan)

  • Yeşil Deniz (Saffet)

  • 6 Mantı (Emin)

  • Sungurlar

  • Sıla

  • Aşkına Eşkıya (Cemşit)

  • Gökten Üç Elma Düştü (Cemal) - Sinema filmi

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Yaşam Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle televizyon ve magazin dünyasını yakından takip ediyor; dizi, sinema ve TV sektöründeki gelişmeleri okuyucularla buluşturuyorum. Yeni projeler, oyuncu transferleri, setlerden gelen haberler, reyting sonuçları ve kulis bilgileri üzerine içerikler üretirken, magazin gündeminde öne çıkan açıklamaları, sosyal medyada konuşulan olayları ve ünlü isimlerle ilgili gelişmeleri de yakından takip ediyorum.
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