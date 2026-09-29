Ali Hürol Kimdir, Kaç Yaşındaydı, Nereliydi? Usta Tiyatrocu Ali Hürol Neden Öldü?

Ali Hürol, sahneye ilk kez profesyonel olarak 1968-69 sezonunda, Ankara'daki Mithatpaşa Tiyatrosu'nda çıktı. Bir dönem Devlet Tiyatroları'nda görev yapan sanatçı, 1980'de kendi adını taşıyan Ali Hürol Tiyatrosu'nu Ankara'da kurdu.

Dört on yılı aşkın sanat yolculuğunda yaklaşık 100 oyunda sahneye çıkan Hürol, hem kendi tiyatrosu hem de Etibank Sanat Tiyatrosu için 30'a yakın yetişkin oyununu yönetti. Çocuk tiyatrosuna da emek veren sanatçı, pek çok çocuk oyununu hem yapımcı hem yönetmen olarak seyirciyle buluşturdu. 1994-2010 döneminde ise Ankara, Adana, İzmir, Bursa, Konya ve Trabzon Devlet Tiyatroları'nda konuk yönetmen olarak çeşitli eserler sahneledi. 'Tatlı Çarşamba' ve 'Komşu Köyün Delisi', Hürol'un oynadığı oyunlardan yalnızca ikisi.

Arda Aydın, veda mesajında Hürol'un tiyatroculuğunu 'Nasıl bir tiyatrocu olduğunu çocukları ve tüm birlikte çalıştığı rol arkadaşlarının çocuklarının bu mesleğe tutkuyla bağlanmasından anlarsınız' sözleriyle anlattı.

Ali Hürol Hangi Dizi ve Filmlerde Oynadı?

Sahnenin yanı sıra sesiyle de tanınan Ali Hürol, uzun yıllar TRT yapımlarında hem seslendirme sanatçısı hem de seslendirme yönetmeni olarak çalıştı. Kamera karşısındaki yolculuğu ise 30'u aşkın yapıma uzandı.

Hürol'un ekrandaki en bilinen rolü, yıllarca yayınlanan Unutma Beni dizisindeki Hasan karakteriydi. Usta sanatçı sinemada ise Gökten Üç Elma Düştü filminde Cemal'e hayat verdi. Ali Hürol'un rol aldığı öne çıkan yapımlar 👇