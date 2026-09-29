Çamaşır Asacak İp Aradı: Binadaki 120 Metrelik Güvenlik Halatını Kesip Eve Aldı
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İşçi 30. kattan indikten sonra halatının kesildiğini fark etti
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Halat kesildiği sırada kimsenin halata bağlı çalışmaması olası bir kazayı önledi
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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