Çamaşır Asacak İp Aradı: Binadaki 120 Metrelik Güvenlik Halatını Kesip Eve Aldı

Foshan'da dış cephe onarımı yapan Liu adlı işçi, 17 Eylül'de 30. kattan aşağı doğru inerken binanın ikinci katındaki bir platforma ulaştı. Burada güvenlik halatlarından birinin kesildiğini ve bir kısmının platformda bırakılmış olduğunu gördü.

Toplam 120 metre uzunluğunda olan halatın 10 metreden fazlası kesilmişti; bu yüzden Liu inmeye devam edemedi. İncelemede halatı kesenin binanın ikinci katında oturan 70'li yaşlarının sonunda bir sakin olduğu belirlendi.

Sakin, halatın güvenlik ekipmanı olduğunu ya da yükseklikte çalışma için kullanıldığını bilmediğini, çamaşır ipi olarak kullanmak için kestiğini söyledi.