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Çamaşır Asacak İp Aradı: Binadaki 120 Metrelik Güvenlik Halatını Kesip Eve Aldı

Çamaşır Asacak İp Aradı: Binadaki 120 Metrelik Güvenlik Halatını Kesip Eve Aldı

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
29.09.2026 - 14:16
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Çin'in Guangdong eyaletindeki Foshan kentinde 70'li yaşlarının sonunda bir apartman sakini, bir bina cephesinden sarkan halatı kullanılmıyor sanarak yaklaşık 10 metresini kesti. Kesilen halatın aslında dış cephede çalışan bir işçinin 120 metrelik güvenlik halatı olduğu ortaya çıktı.

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İşçi 30. kattan indikten sonra halatının kesildiğini fark etti

İşçi 30. kattan indikten sonra halatının kesildiğini fark etti

Foshan'da dış cephe onarımı yapan Liu adlı işçi, 17 Eylül'de 30. kattan aşağı doğru inerken binanın ikinci katındaki bir platforma ulaştı. Burada güvenlik halatlarından birinin kesildiğini ve bir kısmının platformda bırakılmış olduğunu gördü.

Toplam 120 metre uzunluğunda olan halatın 10 metreden fazlası kesilmişti; bu yüzden Liu inmeye devam edemedi. İncelemede halatı kesenin binanın ikinci katında oturan 70'li yaşlarının sonunda bir sakin olduğu belirlendi.

Sakin, halatın güvenlik ekipmanı olduğunu ya da yükseklikte çalışma için kullanıldığını bilmediğini, çamaşır ipi olarak kullanmak için kestiğini söyledi.

Halat kesildiği sırada kimsenin halata bağlı çalışmaması olası bir kazayı önledi

Halat kesildiği sırada kimsenin halata bağlı çalışmaması olası bir kazayı önledi

Halatın kesildiği anda hiçbir işçinin yükseklikte bu halata bağlı durumda çalışmıyor olması, olası büyük bir kazayı önledi. Liu, sakinin ileri yaşını göz önünde bulundurarak olayı polise bildirmemeyi tercih etti.

Bunun yerine bina yönetimiyle görüşerek zarar gören halat için 400 yuan (yaklaşık 60 dolar) tazminat talep etti.

Olay, Çin sosyal medyasında kısa sürede geniş yankı uyandırdı; konuyla ilgili paylaşımlar 61 milyondan fazla görüntülenmeye ulaştı.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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