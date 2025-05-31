İki Köklü ABD Gazetesi Yapay Zeka Uydurması Kitaplarla Dolu ‘2025 Okuma Listesi’ni Yayınladı!

İçeriğin yapay zeka ile oluşturulduğunun ortaya çıkmasının ardından, King Features yayınladığı açıklamada Buscaglia’nın artık ekiple çalışmadığını ve içerikte yapay zeka kullanıldığının bildirilmediğini vurguladı.

Sun-Times ve Inquirer, ekin dijital versiyonlarını yayından kaldırdı ve konu hakkında soruşturma başlattı. Philadelphia Inquirer ise bu ekin, kendi haber merkezlerinden bağımsız hazırlandığını ve yalnızca dağıtım partneri aracılığıyla ulaştığını bildirdi.

Çok sayıda okur ve yayıncı, sosyal medya üzerinden gazeteleri eleştirdi. 'Neden ChatGPT’den kitap uyduruyorsunuz? Eskiden kitaplarla ilgilenen çalışanlarınız vardı.' diyerek tepki gösteren kullanıcılar, gazetecilik etiğine dikkat çekti. Yazıda adı geçen yazar Min Jin Lee, söz konusu kitabı hiç yazmadığını duyurdu. Bir başka sahte kitap olan 'Hurricane Season' ise Brit Bennett’e atfedilmişti. İçeriğin yalnızca kitap önerileriyle sınırlı kalmadığı, yaz ekinde yer alan bazı uzman alıntılarının da gerçek olmayan isimlere dayandığı fark edildi.