İki Köklü ABD Gazetesi Yapay Zeka Uydurması Kitaplarla Dolu ‘2025 Okuma Listesi’ni Yayınladı!

'Heat Index: Your Guide to the Best of Summer' başlığıyla yayınlanan yaz eki, King Features tarafından hazırlanmıştı ve yalnızca bu iki gazetede yer aldı. Ancak ekin içerisinde yer alan okuma listesi, yarısından fazlası tamamen uydurma kitaplardan oluşuyordu.

Listenin yazarı Marco Buscaglia, araştırma sürecinde yapay zekadan yardım aldığını ve çıkan sonuçları doğrulamadığını sosyal medya hesabında açıkladı. “Gerçekten aptalca bir hataydı.” diyen yazar, tüm sorumluluğu üstlendiğini belirtti. Kitap önerileri arasında 'The Last Algorithm' (Andy Weir), 'Nightshade Market' (Min Jin Lee) ve 'The Rainmakers' (Percival Everett) gibi aslında var olmayan eserler yer alıyordu.