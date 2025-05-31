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İki Köklü ABD Gazetesi Yapay Zeka Uydurması Kitaplarla Dolu ‘2025 Okuma Listesi’ni Yayınladı!

İki Köklü ABD Gazetesi Yapay Zeka Uydurması Kitaplarla Dolu ‘2025 Okuma Listesi’ni Yayınladı!

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
31.05.2025 - 14:07

ABD basınında yapay zeka kaynaklı yeni bir skandal yaşandı. Philadelphia Inquirer ve Chicago Sun-Times, geçtiğimiz hafta yayımladıkları yaz ekinde sahte kitaplarla dolu bir 2025 Okuma Listesi'ne yer verdi. İçerik, gerçek yazarlara ait olmayan kitap önerileri içeriyordu. Okurların hızla fark ettiği bu durum, sosyal medyada büyük tepki topladı. Gazeteler hatayı kabul etti ve içeriği yayından kaldırdı.

Kaynak 1, Kaynak 2

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Yapay zekadan gelen liste, gerçek olmayan kitaplarla doluydu.

Yapay zekadan gelen liste, gerçek olmayan kitaplarla doluydu.

'Heat Index: Your Guide to the Best of Summer' başlığıyla yayınlanan yaz eki, King Features tarafından hazırlanmıştı ve yalnızca bu iki gazetede yer aldı. Ancak ekin içerisinde yer alan okuma listesi, yarısından fazlası tamamen uydurma kitaplardan oluşuyordu.

Listenin yazarı Marco Buscaglia, araştırma sürecinde yapay zekadan yardım aldığını ve çıkan sonuçları doğrulamadığını sosyal medya hesabında açıkladı. “Gerçekten aptalca bir hataydı.” diyen yazar, tüm sorumluluğu üstlendiğini belirtti. Kitap önerileri arasında 'The Last Algorithm' (Andy Weir), 'Nightshade Market' (Min Jin Lee) ve 'The Rainmakers' (Percival Everett) gibi aslında var olmayan eserler yer alıyordu.

King Features yazarı kovdu, gazeteler dijital içerikleri sildi.

King Features yazarı kovdu, gazeteler dijital içerikleri sildi.

İçeriğin yapay zeka ile oluşturulduğunun ortaya çıkmasının ardından, King Features yayınladığı açıklamada Buscaglia’nın artık ekiple çalışmadığını ve içerikte yapay zeka kullanıldığının bildirilmediğini vurguladı. 

Sun-Times ve Inquirer, ekin dijital versiyonlarını yayından kaldırdı ve konu hakkında soruşturma başlattı. Philadelphia Inquirer ise bu ekin, kendi haber merkezlerinden bağımsız hazırlandığını ve yalnızca dağıtım partneri aracılığıyla ulaştığını bildirdi.

Çok sayıda okur ve yayıncı, sosyal medya üzerinden gazeteleri eleştirdi. 'Neden ChatGPT’den kitap uyduruyorsunuz? Eskiden kitaplarla ilgilenen çalışanlarınız vardı.' diyerek tepki gösteren kullanıcılar, gazetecilik etiğine dikkat çekti. Yazıda adı geçen yazar Min Jin Lee, söz konusu kitabı hiç yazmadığını duyurdu. Bir başka sahte kitap olan 'Hurricane Season' ise Brit Bennett’e atfedilmişti. İçeriğin yalnızca kitap önerileriyle sınırlı kalmadığı, yaz ekinde yer alan bazı uzman alıntılarının da gerçek olmayan isimlere dayandığı fark edildi.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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