İki Köklü ABD Gazetesi Yapay Zeka Uydurması Kitaplarla Dolu ‘2025 Okuma Listesi’ni Yayınladı!
ABD basınında yapay zeka kaynaklı yeni bir skandal yaşandı. Philadelphia Inquirer ve Chicago Sun-Times, geçtiğimiz hafta yayımladıkları yaz ekinde sahte kitaplarla dolu bir 2025 Okuma Listesi'ne yer verdi. İçerik, gerçek yazarlara ait olmayan kitap önerileri içeriyordu. Okurların hızla fark ettiği bu durum, sosyal medyada büyük tepki topladı. Gazeteler hatayı kabul etti ve içeriği yayından kaldırdı.
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Yapay zekadan gelen liste, gerçek olmayan kitaplarla doluydu.
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King Features yazarı kovdu, gazeteler dijital içerikleri sildi.
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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