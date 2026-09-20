Televizyon Karşısında Yemek Yiyenler Yandı
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Yeni bir bilimsel derleme, televizyon izlerken yemek yiyen kişilerin ne kadar yediğini fark etmediğini ortaya koydu. University of Liverpool öncülüğündeki araştırmacılar, konuyla ilgili 50 ayrı çalışmayı tek bir analizde birleştirdi. Aynı derlemeye göre telefonla oyalanarak yemek yemek bu etkiyi göstermiyor; ayrı bir üniversite deneyi de bu farkı doğruluyor.
İşte detaylar...
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Televizyon gibi pasif dikkat dağıtıcılar yemek sırasında alınan kaloriyi belirgin şekilde artırıyor.
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Worcester Polytechnic Institute'taki bir deneyde telefon kullanırken atıştıranlar, kullanmayanlardan daha fazla yemedi.
Dikkati dağılan kişiler bir sonraki öğünde fark edilir şekilde daha fazla kalori alıyor.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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