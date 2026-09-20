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Televizyon Karşısında Yemek Yiyenler Yandı

Televizyon Karşısında Yemek Yiyenler Yandı

psikoloji
Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
20.09.2026 - 11:48
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Yeni bir bilimsel derleme, televizyon izlerken yemek yiyen kişilerin ne kadar yediğini fark etmediğini ortaya koydu. University of Liverpool öncülüğündeki araştırmacılar, konuyla ilgili 50 ayrı çalışmayı tek bir analizde birleştirdi. Aynı derlemeye göre telefonla oyalanarak yemek yemek bu etkiyi göstermiyor; ayrı bir üniversite deneyi de bu farkı doğruluyor.

İşte detaylar...

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Televizyon gibi pasif dikkat dağıtıcılar yemek sırasında alınan kaloriyi belirgin şekilde artırıyor.

Televizyon gibi pasif dikkat dağıtıcılar yemek sırasında alınan kaloriyi belirgin şekilde artırıyor.

University of Liverpool önderliğindeki araştırmacılar, 37 makaleden derlenen 50 ayrı çalışmayı tek bir analizde topladı. Toplam 111 bulgudan 95'i yemek sırasındaki anlık alımı, kalanı ise sonraki öğünleri konu alıyordu. Sonuçlara göre televizyon ya da müzik gibi pasif dağıtıcılar yemek sırasında alınan kaloriyi anlamlı şekilde yükseltiyor. Araba simülatörü gibi elleri de meşgul eden aktivitelerde ise böyle bir artış görülmedi.

Worcester Polytechnic Institute'taki bir deneyde telefon kullanırken atıştıranlar, kullanmayanlardan daha fazla yemedi.

Worcester Polytechnic Institute'taki bir deneyde telefon kullanırken atıştıranlar, kullanmayanlardan daha fazla yemedi.

Worcester Polytechnic Institute'tan psikolog Angela Incollingo Rodriguez, 118 üniversite öğrencisiyle bir tat testi kılığında deney düzenledi. Katılımcılara fındık ve karamelli çikolata gibi tatlı, cheddarlı cips gibi tuzlu atıştırmalıklar arasında seçim yaptırıldı. Katılımcılardan bir kısmı televizyon izlerken, bir kısmı da telefonla oyalanarak atıştırdı. Televizyon izleyenler ekran kullanmayan kontrol grubundan belirgin şekilde daha fazla yedi. Telefon kullananlarda ise böyle bir fark çıkmadı.

Dikkati dağılan kişiler bir sonraki öğünde fark edilir şekilde daha fazla kalori alıyor.

Dikkati dağılan kişiler bir sonraki öğünde fark edilir şekilde daha fazla kalori alıyor.

Derlemeye göre dikkati dağınık yemek yemenin asıl bedeli o öğünde değil, sonrasında ortaya çıkıyor; bu etki istatistiksel olarak güçlü ve tutarlı bulundu. Bunun nedeni doygunluk sinyallerinin fark edilmemesiyle açıklanıyor. Beyin ekrana odaklanınca mide ne kadar dolduğunu izleyemiyor. Rodriguez, araştırmaya nasıl başladığını anlatırken bir keresinde telefona bakarken bütün bir sandviçi yiyip tadına bile bakmadığını fark ettiğini söylüyor.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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