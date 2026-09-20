Televizyon Karşısında Yemek Yiyenler Yandı

Derlemeye göre dikkati dağınık yemek yemenin asıl bedeli o öğünde değil, sonrasında ortaya çıkıyor; bu etki istatistiksel olarak güçlü ve tutarlı bulundu. Bunun nedeni doygunluk sinyallerinin fark edilmemesiyle açıklanıyor. Beyin ekrana odaklanınca mide ne kadar dolduğunu izleyemiyor. Rodriguez, araştırmaya nasıl başladığını anlatırken bir keresinde telefona bakarken bütün bir sandviçi yiyip tadına bile bakmadığını fark ettiğini söylüyor.