Dünya Kupası'nda Haiti ile Aynı Gün Elendik: Futbol Olarak Arada Uçurum Var Ama Sonuç Aynı

Türkiye’de futbol uzun yıllardır ülkenin en güçlü ortak tutkularından biri konumunda. Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş gibi kulüpler yalnızca Türkiye’de değil, uluslararası alanda da tanınan markalara dönüşmüş durumda. Profesyonel lig yapısı, altyapı organizasyonları, gençlik kategorileri ve kulüp akademileri sayesinde futbol belirli bir kurumsal düzen içinde yürütülüyor.

Haiti’de ise tablo oldukça farklı. Futbol halk arasında ilgi görse de oyuncu gelişimini destekleyecek güçlü bir altyapı ağı bulunmuyor. Ülkedeki ekonomik ve siyasi sorunlar nedeniyle futbol organizasyonları istikrarlı şekilde faaliyet göstermekte zorlanırken, birçok yetenek kariyerini sürdürebilmek için erken yaşta yurt dışına yönelmek zorunda kalıyor.

Bu durum oyuncu yetiştirme modeline de yansıyor. Türkiye’de futbolcuların önemli bölümü yerel altyapılarda yetişip Süper Lig’de gelişim gösterdikten sonra Avrupa kulüplerine transfer oluyor. Ya da Almanya gibi altyapılarda yetişip buradaki oyuncularla dengeli bir karma kuruyor.

Haiti Milli Takımı’nda ise kadronun büyük kısmı Fransa, Belçika ve diğer Avrupa ülkelerinde yetişen ya da bu ülkelerde doğup büyüyen oyunculardan oluşuyor. Bu nedenle Haiti futbolunun insan kaynağı büyük ölçüde ülke dışındaki futbol ekosistemlerinden besleniyor.