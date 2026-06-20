Dünya Kupası'nda Haiti ile Aynı Gün Elendik: Futbol Olarak Arada Uçurum Var Ama Sonuç Aynı
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Transfermarkt değeriyle başlayalım!
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Lig sıralamasında Karayip'teki ülke için bir sıradan bahsedilemiyor.
FIFA sıralamasında da fark büyük.
Futbolcu havuzu arasında farklılıklar var.
Nasıl ortamda turnuvaya hazırlandılar?
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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