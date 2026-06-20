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Dünya Kupası'nda Haiti ile Aynı Gün Elendik: Futbol Olarak Arada Uçurum Var Ama Sonuç Aynı

etiket Dünya Kupası'nda Haiti ile Aynı Gün Elendik: Futbol Olarak Arada Uçurum Var Ama Sonuç Aynı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
20.06.2026 - 15:47
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48 takımın katıldığı Dünya Kupası'nda milli takımımız iki maç sonunda elenmeyi garantiledi. Milli takımımızdan birkaç saat önce maçı olan Haiti de Türkiye gibi iki maç sonunda elendi. Elenen ilk iki takımı karşılaştırdığımızda ise futbol ekonomisi açısından büyük uçurumlar olduğu görüldü.

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Transfermarkt değeriyle başlayalım!

Transfermarkt değeriyle başlayalım!

Türkiye'nin Transfermarkt'taki toplam değeri 473 milyon Euro'ya ulaşmış durumda. Türkiye gibi aynı gün elenen Haiti'nin toplam değeri ise 55 Milyon Euro'yu ancak buluyor.

Lig sıralamasında Karayip'teki ülke için bir sıradan bahsedilemiyor.

Lig sıralamasında Karayip'teki ülke için bir sıradan bahsedilemiyor.

Türkiye güçlü Avrupa liglerinin olduğu UEFA listesinde 8. sırada yer alıyor. Haiti için ise bir rakam söylemek mevcut değil. 25 ülkenin kayıtlı olduğu CONCACAF'ta son sıralarda yer alıyor ama düzenli bir ligden söz etmek mümkün değil. Lige zaman zaman iç savaş nedeniyle ara veriliyor.  Haiti'de son durum şu:

  • 2019: Çatışmalar nedeniyle sezon Eylül'de durduruldu, Aralık'ta iptal edildi

  • 2020: Ayaklanmalar yüzünden Mart'ta askıya alındı, Temmuz'da iptal

  • 2021-2023 arası: Üç yıllık ara, hiç oynanmadı

  • Sonra format tamamen değişti — 18 takım yerine 14 takım, normal lig yerine 3 bölgesel grup

Yani kağıt üstünde lig var, pratikte futbol altyapısı işlevsel değil.

FIFA sıralamasında da fark büyük.

FIFA sıralamasında da fark büyük.

Türkiye turnuvaya 22. sırada başladı. FIFA'daki güncel takım sıralamalarında Haiti'nin sıralaması ise 83 olarak kayıtlara geçti. 

Haiti'nin altındaki bazı takımlar şunlar:

Angola, Zambia, Tayland, Mozambik, Guatemala, Tanzanya, Sudan, Endonezya, Etiyopya, Litvanya, Letonya, Papua Yeni Gine, Küba, Nepal, Çad

Futbolcu havuzu arasında farklılıklar var.

Futbolcu havuzu arasında farklılıklar var.

Türkiye’de futbol uzun yıllardır ülkenin en güçlü ortak tutkularından biri konumunda. Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş gibi kulüpler yalnızca Türkiye’de değil, uluslararası alanda da tanınan markalara dönüşmüş durumda. Profesyonel lig yapısı, altyapı organizasyonları, gençlik kategorileri ve kulüp akademileri sayesinde futbol belirli bir kurumsal düzen içinde yürütülüyor.

Haiti’de ise tablo oldukça farklı. Futbol halk arasında ilgi görse de oyuncu gelişimini destekleyecek güçlü bir altyapı ağı bulunmuyor. Ülkedeki ekonomik ve siyasi sorunlar nedeniyle futbol organizasyonları istikrarlı şekilde faaliyet göstermekte zorlanırken, birçok yetenek kariyerini sürdürebilmek için erken yaşta yurt dışına yönelmek zorunda kalıyor.

Bu durum oyuncu yetiştirme modeline de yansıyor. Türkiye’de futbolcuların önemli bölümü yerel altyapılarda yetişip Süper Lig’de gelişim gösterdikten sonra Avrupa kulüplerine transfer oluyor. Ya da Almanya gibi altyapılarda yetişip buradaki oyuncularla dengeli bir karma kuruyor.  

Haiti Milli Takımı’nda ise kadronun büyük kısmı Fransa, Belçika ve diğer Avrupa ülkelerinde yetişen ya da bu ülkelerde doğup büyüyen oyunculardan oluşuyor. Bu nedenle Haiti futbolunun insan kaynağı büyük ölçüde ülke dışındaki futbol ekosistemlerinden besleniyor.

Nasıl ortamda turnuvaya hazırlandılar?

Nasıl ortamda turnuvaya hazırlandılar?

Bu ikisi arasındaki en derin uçurum. Türkiye'nin futbol sorunları teknik ya da taktik, kadro seçimi, teknik direktör tercihi, erken elenmek. 

Haiti'nin sorunları varoluşsal, ulusal stadyum çete kontrolünde futbol oynanamıyor, maçlar ülke dışında oynanıyor, oyuncuların ailesi aktif çatışma bölgesinde yaşıyor. Ligden milli takıma oyuncu katkısı yok denecek kadar az. 

Haiti'nin teknik direktörü iç savaş sebebiyle bugüne kadar Haiti'yi göremedi. Montella, birçok Türk'ten daha Türk olduğunu vurgulayacak kadar Türkiye'ye hakim.

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Sonuç ne oldu?

Sonuç ne oldu?

İki takım da iki maç sonunda turnuvaya veda etti ve üçüncü maçları formalite icabı oynanacak. 

İki takım da henüz gol atamadı. 

Haiti, sıralama olarak kendisinden çok daha güçlü takımlarla oynadı: İskoçya ve Brezilya

Türkiye daha dişine göre rakiplerle eşleşti: Avustralya ve Paraguay

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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