Evde Kaliteli Vakit Geçirmeni Sağlayacak Bir Öneri Veriyoruz!

Kaliteli zaman demek sürekli üretimde olmak demek değildir. Dinlenmek ve zihnin durgunlaşması da kaliteyi beraberinde getirir. Bunu en iyi şekilde yapan şeylerden biri kahve...

Bir kahve köşesi oluşturabilirsiniz. Makine ya da kahve yapmak için ekipmanlar alabilir, değişik kupalarla süsleyebilirsiniz. Tabii bir de değişik yerlere ait kahvelerin her birini tadıp puanlayabilirsiniz! O köşede geçireceğiniz 15 dakika bile aşırı kaliteli gelecektir.