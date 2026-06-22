Evde Kaliteli Vakit Geçirmeni Sağlayacak Bir Öneri Veriyoruz!
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Hayatın yoğunluğundan, koşuşturmasından ve stresinden arındığımız o yer! Eve girdiğimiz anda zihnimizdeki gürültülerin sustuğunu, ruhumuzun sakinleştiğini hissederiz. Peki, bu dinginlik halindeyken neler yapabiliriz? Birçok şey!
Evde hem kendimizi geliştirebilir hem de iyileştirebiliriz. Gelin, birlikte evde kaliteli vakit geçirmek için neler yapabileceğimize bir bakalım!
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1. Kahve köşesi hazırlayabilirsiniz.
2. Film gecesi düzenleyebilirsiniz.
3. Yeni tarifler deneyebilirsiniz.
4. Okuma rutini oluşturabilirsiniz.
5. Mumlarla loş ortam ayarlayabilirsiniz.
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6. Bitki yetiştirmeyi deneyebilirsiniz.
7. Telefondan uzaklaşabilirsiniz.
8. Spa günü yapabilirsiniz.
9. Sevdiğiniz müziklerle dans edebilirsiniz.
10. Puzzle yapabilirsiniz.
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Sakarya Üniversitesi Sosyal Hizmet lisans eğitimini tamamladıktan sonra, Kocaeli Üniversitesi Felsefe lisans ve aynı zamanda Sakarya Üniversitesi Felsefe yüksek lisans eğitimi almaya başladım. Araştırmaya, okumaya ve yazmaya meraklı olan yanımı kullanarak ONEDİO üzerinden içerikler üretmeye devam ediyorum. Teorik bilgilerin pratik hayatta kendisini göstermesiyle işlevsel hale geleceğini düşünerek ilerliyor; bu yüzden araştırmalarımı derinlemesine yaparak güvenilir bir şekilde aktarıyorum. Güncel ve merak edilen konulardan uzaklaşmadan ilerlenen bu yolda, kolay bir şekilde anlaşılabilen içerikler ortaya koymayı temel amaç olarak edinmekteyim.
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