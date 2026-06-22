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Evde Kaliteli Vakit Geçirmeni Sağlayacak Bir Öneri Veriyoruz!

etiket Evde Kaliteli Vakit Geçirmeni Sağlayacak Bir Öneri Veriyoruz!

Elif Nur Çamurcu
Elif Nur Çamurcu - Onedio Üyesi
22.06.2026 - 09:31
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Hayatın yoğunluğundan, koşuşturmasından ve stresinden arındığımız o yer! Eve girdiğimiz anda zihnimizdeki gürültülerin sustuğunu, ruhumuzun sakinleştiğini hissederiz. Peki, bu dinginlik halindeyken neler yapabiliriz? Birçok şey! 

Evde hem kendimizi geliştirebilir hem de iyileştirebiliriz. Gelin, birlikte evde kaliteli vakit geçirmek için neler yapabileceğimize bir bakalım!

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1. Kahve köşesi hazırlayabilirsiniz.

Kaliteli zaman demek sürekli üretimde olmak demek değildir. Dinlenmek ve zihnin durgunlaşması da kaliteyi beraberinde getirir. Bunu en iyi şekilde yapan şeylerden biri kahve... 

Bir kahve köşesi oluşturabilirsiniz. Makine ya da kahve yapmak için ekipmanlar alabilir, değişik kupalarla süsleyebilirsiniz. Tabii bir de değişik yerlere ait kahvelerin her birini tadıp puanlayabilirsiniz! O köşede geçireceğiniz 15 dakika bile aşırı kaliteli gelecektir.

2. Film gecesi düzenleyebilirsiniz.

Şimdi size listeyi söylüyorum: Koltuğunuzun rahat kısmı, battaniye, kısık ışıklar, sevebileceğiniz bir film ve atıştırmalıklar! Bu listeyi tamamladığınızda keyifli bir akşama hazırsınız demektir. 

Film izlemek kendi duygularınıza dönmenizi, ilham almanızı ve düşüncelere dalmanızı sağlar. Film bittikten sonra bir kağıda yorumlarınızı yazabilirsiniz. Böylece hem keyifli hem de kaliteli vakit geçirmiş olursunuz.

3. Yeni tarifler deneyebilirsiniz.

Mutfakta vakit geçirmek çok üşendirici geliyor olabilir... Ama aslında keyifli bir ana dönüştürebilirsiniz. Bilindik tariflerden uzak durarak ilginizi çekecek değişik tariflere bakın! “Yapımı zordur.” vs. gibi düşünmeden başlayın işe... 

Yeni bir şey üretmenin heyecanınıza bir de müzikler eşlik etsin. Mutfağınız şenlik alanı olur! Yemeği tadınca da iyice tatmin olursunuz.

4. Okuma rutini oluşturabilirsiniz.

İster kurgu ister düşünce kitabı... Fark etmez. Duygularınıza dokunacak, ufkunuzu genişletecek ve merakınızı artıracak bir şeyler okuyarak kendinizi geliştirebilirsiniz. Ayrıca çoğu insanın düşündüğü gibi bu sıkıcı bir rutin değildir... 

Okuma saatinizi belirleyin. Çayınızı ya da kahvenizi alın. Bir de not alabileceğiniz bir defter olursa harika olur! Kitabınızı okurken kafanızda canlananları aktarırsınız. Böylece günün en kaliteli ve verimli vakti olur.

5. Mumlarla loş ortam ayarlayabilirsiniz.

Önceden de dediğimiz gibi kaliteli zaman sürekli bir şeyler yapmak değildir. Güzel bir şekilde dinlenebilmek ve zamanın hızlı akışından sıyrılabilmek de kalitelidir. Bunu sağlayabilmek için sert ışıklarınızı kapatıp kendinize loş bir ortam ayarlayabilirsiniz. 

Mumlarınızı yakın, sevdiğiniz müziği açın ve sadece oturun... Hiçbir şey yapmadan dinlenmenin tadını çıkarın. Sıradan bir günü huzurlu bir akşama dönüştürmek sizin elinizde.

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6. Bitki yetiştirmeyi deneyebilirsiniz.

Eve canlılık gelsin istiyorsanız bitkiler işinize yarayabilir! Bu küçük bir sukulent de olabilir, büyükçe bir deve tabanı da... Zorlanmamak adına aşırı bakım istemeyen bitkilerle başlayabilirsiniz. 

Onların sadece dekor olmadığını anladığınız anda evinize enerji katacaklardır. Büyüdüklerini gördükçe mutlu olacaksınız, sizi sakinleştirecekler. Hem evinizi estetik hale getirir hem de sizin kaliteli vakit geçirmenizi sağlarlar!

7. Telefondan uzaklaşabilirsiniz.

Ah ah... Ekran sürenize bir bakın. Sizin olmayan hayatları ne kadar izlediğinizi görün. Ama korkmayın! Bundan kurtulup kendinize dönmek mümkün. Ve telefondan uzak kaldıkça, kendinizi tanıdıkça hayatın tadını daha da çıkarmış olursunuz. 

Telefonsuzken müzik dinleyebilir, kitap okuyabilir ya da sessizce kahvenizi yudumlayabilirsiniz. Sürekli bildirim görmek ya da ekranı kaydırmak yerine sıkılmayı bile tercih etmelisiniz!

8. Spa günü yapabilirsiniz.

Özel bir gün oluşturmak sizin elinizde! Yüz maskesi alın, duşunuzu sakince ve müzik dinleyerek alın, saç bakımınıza zaman ayırın! Bunlar küçük şeyler gibi görünse de aslında ruhunuza iyi gelecek şeyler. 

En çok kendinize odaklandığınızda zamanı kaliteli hale getirirsiniz! Çünkü ruhunuzu hayatın kargaşasına hazırlamış olursunuz.

9. Sevdiğiniz müziklerle dans edebilirsiniz.

Evde tek başınıza olsanız bile hareketli müziğinizi açın ve modunuzu yükseltin! Güzel gözükmenize gerek yok... Sadece delice hareket edin! Manifest’in “Hileli” şarkısını öneririz. Eminim vücudunuz durmadan hareket etmek isteyecek. 

Eğlenmek de zamanı kaliteli hale getiren bir şeydir. Çünkü stresten uzaklaşmanızı sağlar, yüzünüzü güldürür!

10. Puzzle yapabilirsiniz.

Kafanızı dağıtmak istiyorsanız kesinlikle puzzle almalısınız. Arkaya sevdiğiniz bir diziyi açabilir, yanınıza sevdiğiniz içeceği almayı da unutmayın! Uzun süre odaklanacağınız için günlük telaşları gerinizde bırakmış olursunuz.

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Elif Nur Çamurcu
Elif Nur Çamurcu
Onedio Üyesi
Sakarya Üniversitesi Sosyal Hizmet lisans eğitimini tamamladıktan sonra, Kocaeli Üniversitesi Felsefe lisans ve aynı zamanda Sakarya Üniversitesi Felsefe yüksek lisans eğitimi almaya başladım. Araştırmaya, okumaya ve yazmaya meraklı olan yanımı kullanarak ONEDİO üzerinden içerikler üretmeye devam ediyorum. Teorik bilgilerin pratik hayatta kendisini göstermesiyle işlevsel hale geleceğini düşünerek ilerliyor; bu yüzden araştırmalarımı derinlemesine yaparak güvenilir bir şekilde aktarıyorum. Güncel ve merak edilen konulardan uzaklaşmadan ilerlenen bu yolda, kolay bir şekilde anlaşılabilen içerikler ortaya koymayı temel amaç olarak edinmekteyim.
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