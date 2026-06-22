Misafir Ağırlamadan Önce Evinde Yapman Gereken Değişiklikler
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Misafir geleceği zaman evde hep bir telaş oluyor. Evin temizlemenin ötesinde yapılacak şeyler var aslında. Misafirler geldiğinde evinin en iyi halini göstermek için evde ne gibi değişiklikler yapabilirsin?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Evi havalandırmak şart.
Evin girişi çok kalabalık mı?
Banyoda bazı düzenlemeler yapman gerekiyor.
Mutfağın nasıl göründüğü önemli!
Koltukları da düzeltmek gerek.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ortadaki dağınıklıklar evin kirli görünmesine neden oluyor.
Aydınlatma ayarlaması da yapmalısın.
Çöp kutuları temiz olmalı.
Yemek masasında her şey temiz olmalı.
Aynaları ihmal etme!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
İngilizce Felsefe okurken Hukuk alanında ÇAP yaptım, sonrasında Siyaset Bilimi ve Sosyal Bilimler alanında yüksek lisansımı tamamladım. Şu anda ise Gastronomi eğitimi alıyorum. 2022’den beri Onedio'da en doğru bilgiyle eğlenceli şekilde içerik üretmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın