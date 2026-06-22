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Misafir Ağırlamadan Önce Evinde Yapman Gereken Değişiklikler

etiket Misafir Ağırlamadan Önce Evinde Yapman Gereken Değişiklikler

Meryem Hazal Çamurcu
Meryem Hazal Çamurcu - Onedio Üyesi
22.06.2026 - 10:31
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Misafir geleceği zaman evde hep bir telaş oluyor. Evin temizlemenin ötesinde yapılacak şeyler var aslında. Misafirler geldiğinde evinin en iyi halini göstermek için evde ne gibi değişiklikler yapabilirsin?

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Evi havalandırmak şart.

Odaya koku sıkmak kötü kokular için gerekli ama tek başına yeterli değil. Evde pencereler açılmadığında kötü kokuların sadece üstü örtülüyor. Bu yüzden misafir gelmeden yarım saat önce camları açıp evini havalandırmalısın. Havalandırdıktan sonra hafif bir koku sıkabilirsin.

Evin girişi çok kalabalık mı?

Kapı girişlerinde genelde ayakkabılar, kutular, montlar olabiliyor. Misafirlerin de eve girdiğinde ilk gördükleri yer antre. Antredeki bu eşya karmaşasını misafirin görmesi güzel olmuyor elbette. O yüzden antredeki eşyaları olabildiğince azaltmalısın.

Banyoda bazı düzenlemeler yapman gerekiyor.

Misafir gelmeden önce banyoyu zaten temizledin ama temizlemek yetmez. Misafir için özel havluları çıkartman gerekiyor elbette. Ayrıca el sabunu varsa onu değiştirmeli, sıvı sabunu da doldurmalısın. Banyonu temizleyip bunları yapmazsan yeterince temiz gözükmez.

Mutfağın nasıl göründüğü önemli!

Mutfak tezgahı ne kadar doluysa o kadar kirli görünüyor. O yüzden tezgahta fazlalık olarak duran her şeyi kaldırmalısın. Bulaşık varsa bunu zaten temizlemen gerekiyor. Ama onun dışında mutfağı dağınık gösteren küçük ev aletleri, baharatlar gibi fazlalıkları da kaldırmalısın.

Koltukları da düzeltmek gerek.

Üzerinde sürekli oturulduğu için koltukların şekli bozulabiliyor. Yastıklar ya da koltuk örtüsü kayabiliyor. Misafir gelmeden önce mutlaka bunları da düzeltmen gerekiyor. Yastıkları düzeltmek, örtüleri toparlamak ve koltuğun üstünü temizlemek evinin çok daha temiz ve düzgün görünmesini sağlar.

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Ortadaki dağınıklıklar evin kirli görünmesine neden oluyor.

Evi topladıktan sonra bile bazı dağınıklıklar olabiliyor. Masadaki bozuk paralar, yerdeki kablolar, kenarda duran market fişleri gibi küçük dağınıklıklar evin pis ve düzensiz görünmesine neden oluyor. Bu düzensizlikleri ortadan kaldırdığında evin temiz ve düzenli görünecektir.

Aydınlatma ayarlaması da yapmalısın.

Tavan ışığı evi soğuk gösterebiliyor. O yüzden sadece tavandaki ışığı açmak iyi bir fikir değil. Akşam gelen misafirler için sarı tonlarındaki lambalar çok daha sıcak hissettiriyor. Varsa başka ışıklarla da ortamın havasını yumuşatabilirsin.

Çöp kutuları temiz olmalı.

Özellikle mutfak ve banyo çöplerinin temizlenmesi ve boşaltılması gerekiyor. Dolu çöpler hem kötü kokar hem de çirkin bir görüntüye sebep olur. Odalarda olan çöplerin de temizlenmesi gerekiyor elbette.

Yemek masasında her şey temiz olmalı.

Misafiri yemekte ağırlayacaksan o zaman masaya koyduğun her şeyin temiz olması gerekiyor. Bardaklarda parmak izi olan bir masada misafir ağırlanamaz, öyle değil mi? Tozlu, kirli ya da lekeli hiçbir şeyin olmadığından emin olmalısın bu yüzden.

Aynaları ihmal etme!

Aynalar en çok dikkat çeken yerler. Eğer aynada leke varsa bu evin pis olduğu izlenimini uyandırabilir. Su lekesi ya da parmak izi gibi lekeler evinin temizliğine gölge düşürür. O yüzden uygun bir bezle aynaları güzelce temizlemen gerekiyor.

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Meryem Hazal Çamurcu
Meryem Hazal Çamurcu
Onedio Üyesi
İngilizce Felsefe okurken Hukuk alanında ÇAP yaptım, sonrasında Siyaset Bilimi ve Sosyal Bilimler alanında yüksek lisansımı tamamladım. Şu anda ise Gastronomi eğitimi alıyorum. 2022’den beri Onedio'da en doğru bilgiyle eğlenceli şekilde içerik üretmeye çalışıyorum.
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