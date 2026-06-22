Misafir Ağırlamadan Önce Evinde Yapman Gereken Değişiklikler

Mutfak tezgahı ne kadar doluysa o kadar kirli görünüyor. O yüzden tezgahta fazlalık olarak duran her şeyi kaldırmalısın. Bulaşık varsa bunu zaten temizlemen gerekiyor. Ama onun dışında mutfağı dağınık gösteren küçük ev aletleri, baharatlar gibi fazlalıkları da kaldırmalısın.