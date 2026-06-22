Hangi Ev İşi Senin Meditasyon Yöntemin?

Birçok kişinin kaçtığı şeyi sen garip bir şekilde rahatlatıcı buluyorsun ve ütü yaparken sanki kafanda halledemediğin meseleleri de düzeltiyormuş gibi hissediyorsun. Çünkü sen bir şeyi düzenlemekten ve düzgün hale getirmekten büyük keyif alıyorsun. Tekrarlayan hareketler seni yormaktan çok sakinleştiriyor. Detaycı birisin ve bu yüzden de ütü yaparken en küçük kırışıklıkları bile düzeltmek sana meditasyon gibi hissettiriyor!