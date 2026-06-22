Hangi Ev İşi Senin Meditasyon Yöntemin?
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Herkesin hayatta stres atma yöntemi farklıdır. Gün içinde bazen fark etmesek de kendimizi sürekli bu küçük alışkanlıklarımızı yaparken buluruz. Bu testte de sizi rahatlatan o meditasyon yöntemini tahmin ediyoruz!
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1. Dağınık bir ortam gördüğünde ne yaparsın?
2. Hafta sonu boş vaktinde hangisini yapmayı tercih edersin?
3. Hangi görüntü sana huzur verir?
4. Stresli olduğunda hangisine yönelirsin?
5. Arkadaşların seni nasıl tanımlar?
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6. Evde en çok hangi koku seni mutlu eder?
7. Evden misafirler gittikten sonra ilk yaptığın ne olur?
8. Evde seni en çok rahatsız edecek şey ne olur?
Temizlik yapmak!
Ütü yapmak!
Kahve yapmak!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
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Sakarya Üniversitesi Sosyoloji mezunuyum. Lise yıllarından beri yazmaya duyduğum derin merakın sonunda 2023 yılında yolum Onedio ile kesişti. Şu anda aktif olarak İçerik Editörlüğü yapıyorum. İçeriklerimde en önem verdiğim şey insanların yüzünde bir parça gülümse bırakmak. Çünkü iyi bir yazının yalnızca bilgi vermekle kalmayıp, aynı zamanda bir his de bırakması gerektiğine inanıyorum. Yazarken benim keyif aldığım kadar, sizlerin de okurken aynı keyfi hissetmesi en büyük mutluluğum.
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