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Hangi Ev İşi Senin Meditasyon Yöntemin?

etiket Hangi Ev İşi Senin Meditasyon Yöntemin?

Aslı Uysal
Aslı Uysal - Onedio Üyesi
22.06.2026 - 11:31
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Herkesin hayatta stres atma yöntemi farklıdır. Gün içinde bazen fark etmesek de kendimizi sürekli bu küçük alışkanlıklarımızı yaparken buluruz. Bu testte de sizi rahatlatan o meditasyon yöntemini tahmin ediyoruz!

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1. Dağınık bir ortam gördüğünde ne yaparsın?

2. Hafta sonu boş vaktinde hangisini yapmayı tercih edersin?

3. Hangi görüntü sana huzur verir?

4. Stresli olduğunda hangisine yönelirsin?

5. Arkadaşların seni nasıl tanımlar?

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6. Evde en çok hangi koku seni mutlu eder?

7. Evden misafirler gittikten sonra ilk yaptığın ne olur?

8. Evde seni en çok rahatsız edecek şey ne olur?

Temizlik yapmak!

Senin için temizlik yapmak sadece ortalığı toparlamaktan ibaret değil. Aslında evini toplamak senin zihnindeki karmaşayı da düzeltiyor. İnsanlar seni fazla düzenli bulabilir ama senin için mesele mükemmeliyetçi olmak değil, düzendeki huzuru hissetmek. Temiz bir ortam olmadığında rahat rahat oturamazsın bile. Bu yüzden de senin için asıl meditasyon temizlik yapmaktır!

Ütü yapmak!

Birçok kişinin kaçtığı şeyi sen garip bir şekilde rahatlatıcı buluyorsun ve ütü yaparken sanki kafanda halledemediğin meseleleri de düzeltiyormuş gibi hissediyorsun. Çünkü sen bir şeyi düzenlemekten ve düzgün hale getirmekten büyük keyif alıyorsun. Tekrarlayan hareketler seni yormaktan çok sakinleştiriyor. Detaycı birisin ve bu yüzden de ütü yaparken en küçük kırışıklıkları bile düzeltmek sana meditasyon gibi hissettiriyor!

Kahve yapmak!

Senin için huzur yavaşlamak ve anın keyfini çıkarmak demek. Anın keyfini de en güzel kahve yaparak çıkarabiliyorsun. Güne ara vermek ve kendine küçük bir alan açmak için tek yapman gereken kahveni içmek. Senin enerjin de sadece kahve içerek yenileniyor. Çünkü senin için meditasyon sessiz bir köşe ve bir bardak sıcak kahveden oluşuyor.

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Aslı Uysal
Aslı Uysal
Onedio Üyesi
Sakarya Üniversitesi Sosyoloji mezunuyum. Lise yıllarından beri yazmaya duyduğum derin merakın sonunda 2023 yılında yolum Onedio ile kesişti. Şu anda aktif olarak İçerik Editörlüğü yapıyorum. İçeriklerimde en önem verdiğim şey insanların yüzünde bir parça gülümse bırakmak. Çünkü iyi bir yazının yalnızca bilgi vermekle kalmayıp, aynı zamanda bir his de bırakması gerektiğine inanıyorum. Yazarken benim keyif aldığım kadar, sizlerin de okurken aynı keyfi hissetmesi en büyük mutluluğum.
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