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Titiz İnsanları Çok Mutlu Edecek 14 Öncesi Sonrası Fotoğrafı

etiket Titiz İnsanları Çok Mutlu Edecek 14 Öncesi Sonrası Fotoğrafı

Aslı Uysal
Aslı Uysal - Onedio Üyesi
22.06.2026 - 12:31
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Bu içerikte göreceğiniz tüm dönüşümler size içinizden kocaman bir 'Oh be!' çektirecek. Hele ki dağınıklığa ve kire 1 saniye bile tahammülünüz yoksa hazır olun çünkü bu fotoğraflar size küçük bir mutluluk yaşatacak...

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1. Buna mucize diyebilir miyiz?

1. Buna mucize diyebilir miyiz?

Önceki fotoğrafa bakınca insan nereye bakacağını şaşırırken ikinci fotoğrafta ise insan resmen huzur buluyor.

2. Koltuğun rengi aslında beyazmış!

2. Koltuğun rengi aslında beyazmış!

Bu koltuk bu hale gelene kadar herkes neredeydi? Temizlendikten sonra resmen rengini tekrar hatırlatmış sahibine.

3. Fotoğrafa bakarken "imdat" diye çığlık attık!

3. Fotoğrafa bakarken "imdat" diye çığlık attık!

Önceki halinde insan resmen yardım çığlığı atmak istiyor. Temiz halinde ise insanın resmen içi ferahlıyor.

4. İç huzurunuz için uzun uzun inceleyin!

4. İç huzurunuz için uzun uzun inceleyin!

Bu temizlik kaç saat sürdü emin değiliz ama her saniyesine değmiş. Burada sadece temizlik yapılmamış aynı zamanda tarih yazılmış.

5. Arada bir buzdolabı da temizlemek lazım...

5. Arada bir buzdolabı da temizlemek lazım...

İçi dopdoluyken fark edilmese de buzdolabı da oldukça kirleniyor. Ta ki ne zaman tüm yiyecekleri buzdolabından kaldırıyorsunuz, işte gerçek o zaman gün yüzüne çıkıyor...

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6. Kaybolan eşyalar için saygı duruşu.

6. Kaybolan eşyalar için saygı duruşu.

Öncesinde kedi eniği kaybetse bulamaz derler ya, durum ondan ibaret... Fakat toplanmış halinde düzen sevenlerin direkt kalbine hitap ediyor.

7. Resmen dünya varmış!

7. Resmen dünya varmış!

Koltuğun rengi resmen kendine gelmiş

8. Terapi niyetine öncesi/sonrası!

8. Terapi niyetine öncesi/sonrası!

Öncesine bakarken sanki normal olan buymuş gibi geliyor ama temizledikten sonra aslında ne kadar kirli olabileceğine insan hayret ediyor.

9. İyi ki "temizlik" diye bir şey var...

9. İyi ki "temizlik" diye bir şey var...

Sizin de sanki beyninizde rahatlama müziği gibi bir ses geliyor mu? Baktıkça bakası geliyor insanın şu düzene...

10. Yapanın ellerine sağlık!

10. Yapanın ellerine sağlık!

Bakarken sanki bu dağınıklık hiç bitmeyecekmiş gibi gelse de şu görüntüye tüm çaba değer! Muhtemelen buraya 15 dakika kimseyi sokmamışlardır.

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11. Hayvanlar bile şaşkın!

11. Hayvanlar bile şaşkın!

Fotoğraftan resmen kaos fışkırıyor. Patili dostlarımız bile kendilerine oturacak bir yer bulamayıp, bir köşeye kıvrılmış. Temizlendikten sonra ise enfes görünüyor...

12. Mutfak bile rahatlamıştır...

12. Mutfak bile rahatlamıştır...

Mutfağın dili olsa kesinlikle temizleyene teşekkür ederdi. Öyle bir iç rahatlatması yaşattı.

13. Yeşil renginin böylesi de hiç hoş değil :(

13. Yeşil renginin böylesi de hiç hoş değil :(

Temiz versiyonunda sanki aynı yer değil de evin premium versiyonu açılmış gibi.

14. Dağınıkla yapılan savaş kazanıldı!

14. Dağınıkla yapılan savaş kazanıldı!

Bu değişimin sadece fiziksel değil ruhsal olarak da insanın içini ferahlattığını kanıtlamak için bu fotoğrafa bakmak yeterli...

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Aslı Uysal
Aslı Uysal
Onedio Üyesi
Sakarya Üniversitesi Sosyoloji mezunuyum. Lise yıllarından beri yazmaya duyduğum derin merakın sonunda 2023 yılında yolum Onedio ile kesişti. Şu anda aktif olarak İçerik Editörlüğü yapıyorum. İçeriklerimde en önem verdiğim şey insanların yüzünde bir parça gülümse bırakmak. Çünkü iyi bir yazının yalnızca bilgi vermekle kalmayıp, aynı zamanda bir his de bırakması gerektiğine inanıyorum. Yazarken benim keyif aldığım kadar, sizlerin de okurken aynı keyfi hissetmesi en büyük mutluluğum.
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