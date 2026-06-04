Japonya'daki Okullarda Hademe Olmamasının Altındaki Mantıklı Neden
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Sen Japonsun, akıllı adamsın bi' kere!
Japonlar, yıllardır tüm dünyaya böyle bir imaj çiziyorlar. Okurlar, araştırırlar, dikkatliler, zekiler... Fakat tüm bu özellikler sadece Japon oldukları için otomatik olarak gelmiyor. Japon eğitim sistemi öyle düzenli ve sistematik bir şekilde yıllardır işliyor ki hayran kalmamak elde değil.
Hatta Japonya'daki okullarda hademe bile yok.
Gelin, Japonya'nın eğitim sistemini yakından tanıyalım.
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1. Japonya'da okullar nisan ayında başlar.
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2. İki dönem değil, üç dönemli sistem vardır.
3. Zorunlu eğitim süresi 9 yıldır.
4. Okullarda temizlik görevlisi yok.
5. Öğrenciler, sınıfta birlikte yemek yer.
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6. Yemek öncesinde ve sonrasındaki sorumluluklar öğrencidedir.
7. Çocuklar, yemek saatinde beslenme eğitimi de alır.
8. Hem modern hem geleneksel kulüpler bir aradadır.
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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