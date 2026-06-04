Japonya'daki Okullarda Hademe Olmamasının Altındaki Mantıklı Neden

Japonya'da eğitim öğretim yılının başlangıcı, Batı ülkelerinin aksine sonbahar aylarında değil, doğanın uyanışını simgeleyen Nisan ayında gerçekleşir. Bu dönem, Japon kültüründe çok önemli bir yere sahip olan sakuraların (kiraz çiçekleri) açtığı zamana denk geldiği için yeni başlangıçlar ile doğanın canlanışı arasında sembolik bir bağ kurulur. Okula yeni başlayan minik öğrencilerin ilk gün fotoğraflarında arka planda her zaman pembe sakuralar yer alır ve bu durum ülke genelinde bir gelenek halini almıştır.

Eğitim yılının bu dönemde başlaması mali yılın ve iş dünyasındaki işe alım süreçlerinin başlangıcıyla da tamamen örtüşür. Devlet daireleri, şirketler ve üniversiteler de kapılarını aynı dönemde açtığı için toplum genelinde tam bir uyum yakalanır. Öğrenciler okula başladıkları andan itibaren ülkenin genel ritmine ayak uydurmayı doğal bir şekilde öğrenmiş olurlar.