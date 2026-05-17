Yargıtay Eşe Bağlanan Yoksulluk Nafakası Bağlanması Kararını Bozdu

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi kararında, Türk Medeni Kanunu’nun 175. maddesine dikkat çekilerek, “Boşanma sonrası yoksulluk nafakasına hükmedilebilmesi için nafaka talebinde bulunan eşin boşanma nedeniyle yoksulluğa düşecek durumda olması gerekir” değerlendirmesi yapıldı.

Temyiz incelemesine konu olan dosyada, yerel mahkemenin kadın lehine yoksulluk nafakası bağladığı hatırlatılırken, davalı kadının yurt dışından emekli maaşı aldığı ve düzenli gelir sahibi olduğu belirtildi. Kararda, bu nedenle kadının boşanma sonrasında yoksulluğa düşmeyeceği ifade edildi.

Yerel mahkemenin söz konusu durumu dikkate almadan nafaka yönünde hüküm kurduğu belirtilen kararda, “Davalı kadın yararına yoksulluk nafakası talebinin reddedilmesi gerekirken yazılı şekilde kabulüne karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olup bozmayı gerektirmiştir” ifadelerine yer verildi.