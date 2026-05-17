Yargıtay Eşe Bağlanan Yoksulluk Nafakası Bağlanması Kararını Bozdu

Hakan Karakoca
Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, düzenli geliri bulunmasına rağmen boşanan eşe yoksulluk nafakası bağlanmasını hukuka aykırı bularak kararı bozdu.

İstanbul’da görülen davada D.Z., eşine boşanma davası açarken, davalı kadın L.Z. de karşı dava açtı. Yerel mahkeme tarafların boşanmasına ve kadın lehine yoksulluk nafakası ödenmesine hükmetti.

Dosyayı inceleyen Yargıtay 2. Hukuk Dairesi ise, yoksulluk nafakası bağlanabilmesi için nafaka talep eden eşin boşanma nedeniyle yoksulluğa düşecek durumda olması gerektiğini vurguladı.

Aile mahkemesi kadına nafaka bağlanmasına hükmetti. Yargıtay kararı bozdu.

Yargılamayı yürüten İstanbul 11. Aile Mahkemesi, davacı erkek D.Z’nin evlilikte daha ağır kusurlu olduğuna kanaat getirerek evlilik birliğinin temelinden sarsıldığına hükmetti. Mahkeme, tarafların boşanmasına karar verirken kadın lehine yoksulluk nafakası bağlanmasına da karar verdi.

Kararın istinafa taşınmasının ardından dosyayı değerlendiren İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 42. Hukuk Dairesi, yerel mahkemenin hükmünü yerinde buldu.

Bunun üzerine davacı D.Z., kusur değerlendirmesi ile nafaka kararına itiraz ederek dosyayı temyize taşıdı.

İtirazları inceleyen Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, boşanma ve diğer konulara ilişkin kararları onarken, kadın lehine hükmedilen yoksulluk nafakası yönünden yerel mahkeme kararını bozdu.

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi kararında, Türk Medeni Kanunu’nun 175. maddesine dikkat çekilerek, “Boşanma sonrası yoksulluk nafakasına hükmedilebilmesi için nafaka talebinde bulunan eşin boşanma nedeniyle yoksulluğa düşecek durumda olması gerekir” değerlendirmesi yapıldı.

Temyiz incelemesine konu olan dosyada, yerel mahkemenin kadın lehine yoksulluk nafakası bağladığı hatırlatılırken, davalı kadının yurt dışından emekli maaşı aldığı ve düzenli gelir sahibi olduğu belirtildi. Kararda, bu nedenle kadının boşanma sonrasında yoksulluğa düşmeyeceği ifade edildi.

Yerel mahkemenin söz konusu durumu dikkate almadan nafaka yönünde hüküm kurduğu belirtilen kararda, “Davalı kadın yararına yoksulluk nafakası talebinin reddedilmesi gerekirken yazılı şekilde kabulüne karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olup bozmayı gerektirmiştir” ifadelerine yer verildi.

Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
