Sevgili Boğa, bu Mayıs ayı aşk hayatında adeta bir sadakat sınavı olarak hafızana kazınacak. 27 Mayıs civarında Venüs ve Satürn arasında yaşanacak soğuk çarpışma, ilişkinde görmezden geldiğin ne kadar pürüz varsa hepsini birer birer masaya yatırıyor. Belki de bir süredir sezdiğin ama kendine bile itiraf edemediğin ihanet ya da güven sınavı, aşkının her şeyi yenip yenemeyeceğini belirleyecek; ya daha sıkı sarılacaksınız ya da bu facia görkemli bir veda getirecek.

Eğer bekarsan, bu ay sosyal çevrende öyle bir yabancı belirecek ki, alışık olduğun tüm güvenli suları terk etmek isteyeceksin. Seni tehlikeli ama baş döndürücü bir flört oyununa davet eden bu kişiyle sınırlarını zorlayabilir... Dikkatli ol, yasak olanın çekiciliğine kapılabilirsin. Mevcut bir birlikteliğin varsa, partnerinden gelecek gösterişli bir jestle bulutların üzerine çıkman da mümkün tabii. Gelecek ay görüşmek üzere, aşkla kal…