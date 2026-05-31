Sevgili Boğa, bu haftaya Güneş ile Satürn altmışlığının getirdiği aidiyet ve ciddiyet arzusuyla başlayarak sosyal ilişkilerinde güven inşa etmeye odaklanıyorsun. Geçici hevesler yerine sağlam temellere dayanan, huzur veren kalıcı bağlar kurmak duygusal beklentilerinin zirvesine yerleşiyor. Belirsizlikten uzaklaşma isteğin kararlarını netleştiriyor.

İlişkin varsa, partnerinle uzun vadeli yatırım planları yapmak veya aileleri bir araya getirmek gibi somut adımlar atarak beraberliğine resmiyet katıyorsun. Alınan bu ortak kararlar aşkı taçlandırıyor. Bekarsan, uçarı enerjilerden uzaklaşarak tamamen olgun ve sözünün eri olan şefkatli insanlara şans tanıyorsun. Sana güven vadeden, dürüst ve dengeli bir karakter ruhunu bütünüyle dinlendirerek kalbini fethedebilir. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…