Milli Futbolcularımız Arda Güler ve Kenan Yıldız Golden Boy Ödüllerinde İlk 5'te Yer Aldı
İtalya’nın önemli spor gazetelerinden Tuttosport'un 2003’ten beri verdiği “Golden Boy” Avrupa'nın en prestijli ödüllerinden. Genç oyuncuların oylandığı ödülün 2025 sahibi ise 1 Aralık 2025 akşamı Torino’da düzenlenen törenle belli oldu. Avrupa’da forma giyen 21 yaş altı en iyi futbolcuya verilen ödülü bu yıl PSG'nin Fransız yıldızı Desire Doue kazandı. İlk beşte milli futbolcularımızdan Arda Güler ve Kenan Yıldız da yer aldı. Real Madrid'de forma giyen Arda Güler 163 puanla ikinci olurken Juventus'un on numarası Kenan Yıldız ise 148 puanla 5. sırada yer aldı.
İkinci Arda Güler, beşinci Kenan Yıldız oldu.
Transfermarkt değeri 90 milyon euro olan Fransız futbolcu geçtiğimiz sezon PSG'nin lig ve Şampiyonlar Ligi zaferlerinde önemli rol oynamıştı.
