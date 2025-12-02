onedio
Milli Futbolcularımız Arda Güler ve Kenan Yıldız Golden Boy Ödüllerinde İlk 5'te Yer Aldı

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
02.12.2025 - 17:30

İtalya’nın önemli spor gazetelerinden Tuttosport'un 2003’ten beri verdiği “Golden Boy” Avrupa'nın en prestijli ödüllerinden.  Genç oyuncuların oylandığı ödülün 2025 sahibi ise 1 Aralık 2025 akşamı Torino’da düzenlenen törenle belli oldu. Avrupa’da forma giyen 21 yaş altı en iyi futbolcuya verilen ödülü bu yıl PSG'nin Fransız yıldızı Desire Doue kazandı. İlk beşte milli futbolcularımızdan Arda Güler ve Kenan Yıldız da yer aldı. Real Madrid'de forma giyen Arda Güler 163 puanla ikinci olurken Juventus'un on numarası Kenan Yıldız ise 148 puanla 5. sırada yer aldı.

İkinci Arda Güler, beşinci Kenan Yıldız oldu.

40 uluslararası gazeteciden oluşan jürinin oylamasında toplam 450 puan toplayarak zirvede yer alan Doue'yi Real Madrid'de bu sezon daha fazla forma şansı bulan Arda Güler takip etti. Juventus'ta gösterdiği performansla La Liga ve Premier Lig ekiplerinin radarına giren Kenan Yıldız ise 5. oldu.

Transfermarkt değeri 90 milyon euro olan Fransız futbolcu geçtiğimiz sezon PSG'nin lig ve Şampiyonlar Ligi zaferlerinde önemli rol oynamıştı.

İlk beş şu şekilde;

1) Desire Doue - 450 puan

2) Arda Güler - 163 puan

3) Pau Cubarsi - 161 puan

4) Dean Huijsen - 160 puan

5) Kenan Yıldız - 148 puan

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
