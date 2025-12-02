onedio
article/comments
article/share
Haberler
Spor
Futbol
Fenerbahçe Galatasaray Maçında Kazımcan Karataş’a Çakmak Atan Taraftar Gözaltına Alındı

Fenerbahçe Galatasaray Maçında Kazımcan Karataş’a Çakmak Atan Taraftar Gözaltına Alındı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
02.12.2025 - 10:58

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında Kadıköy’de oynanan ve 1-1 beraberlikle sona eren derbi maç sırasında Galatasaraylı futbolcu Kazımcan Karataş’a çakmak atarak yaralanmasına neden olan Fenerbahçeli taraftar M.G. gözaltına alındı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Fenerbahçe - Galatasaray maçına sarı kırmızılı futbolcu Kazımcan Karataş'a çakmak atarak yaralanmasına neden olan kişi gözaltına alındı.

Fenerbahçe - Galatasaray maçına sarı kırmızılı futbolcu Kazımcan Karataş'a çakmak atarak yaralanmasına neden olan kişi gözaltına alındı.

Galatasaray’ın gol sevincinde tribünden atılan çakmak Kazımcan Karataş’ın yüzüne isabet etti ve oyuncu yaralandı. Stat kameralarını inceleyen İstanbul Emniyeti, çakmağı atan Fenerbahçe taraftarı M.G.’yi tespit edip gözaltına aldı.

Gözaltına alınan kişi hakkında '6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesi Kanunu'na Muhalefet' nedeniyle yasal işlem yapıldı. M.G. bir yıl spor müsabakalarına giremeyecek..

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın