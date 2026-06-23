Yaptıkları Komik Mesajlaşmalarla İletişimden Maksimum Verim Alan Kişiler

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Çok ayıp...
Şaşırtacak kadar ne alabilir ki?
Kral adamdı...
Bu da bir zekadır...
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A0 Türkçe...
Ahmet Kaya?
Masum...
Olur öyle...
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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