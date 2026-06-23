Facebook, Instagram ve WhatsApp’ın Aynı Anda Çökmesinin Ardından Soluğu X'te Alan Goygoyseverler

24 Haziran'da META'nın ani çöküşüyle birlikte Facebook, Instagram ve WhatsApp'a erişim sorunları yaşanmaya başladı. 'Facebook çöktü mü, neden açılmıyor?', 'WhatsApp çöktü mü, neden yüklenmiyor?', 'Instagram çöktü mü, neden donuyor?' gibi ifadeleri görmüş ya da siz de bu soruları merak etmiş olabilirsiniz. Ancak goygoyseverler diye adlandırdığımız bir tayfa var ki bu sosyal medya platformları ne zaman çökse soluğu anında X'te alıyor. E bizlere de bakıp gülmek kalıyor tabii...