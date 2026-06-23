Facebook, Instagram ve WhatsApp’ın Aynı Anda Çökmesinin Ardından Soluğu X'te Alan Goygoyseverler
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24 Haziran META servislerinden Instagram, Facebook ve WhatsApp'ın aynı anda çöküşüyle birlikte her zaman olduğu gibi goygoyseverler soluğu X'te aldı. Kimi çöküşten haberdar değildi, kimi ise can sıkıntısından ne yapacağını bilemedi. 'Facebook çöktü mü?', 'Instagram çöktü mü?, 'WhatsApp çöktü mü?' gibi soruları bir kenara bırakan X kullanıcılarının kahkahaya boğan paylaşımlarını sizler için derledik!
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Gecenin bir yarısı bile olsa sosyal medyaya olan düşkünlüğümüz sebebiyle eksikliğini hemen hissediyoruz.
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Kandırmayın bizi.
Hoş geldiniz arkadaşlar
O kadar da sürmez ya...
Her konuda ilk akla gelenin Manifest olması >>>>>
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Üzdü...
Tam olarak öyle oldu.
Dua edelim de META hesabımızı kapatmış olmasın.
Gerçekten bunun da bir saati olsun ya!
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Herkes metin olsun!
Gece gece nereden aklınıza geldi ya?
Yalnız değilsin...
Niye ya gülmediniz mi?
Şimdi tüm taşlar yerine oturdu!
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Geçmiş olsun...
Nasıl mutludur şimdi!
Herkes sakin lütfen...
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Yazmaya ve izlemeye olan ilgimi profesyonel anlamda buraya taşıyorum. Magazin dünyasının ilgi çeken haberlerini, yeni gelişmeleri, çok konuşulan iddiaları, televizyon dünyasına ilişkin haberler ile birlikte dizi ve TV programlarına dair detayları sizlerle buluşturuyorum.
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