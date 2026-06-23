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Goygoy
Facebook, Instagram ve WhatsApp’ın Aynı Anda Çökmesinin Ardından Soluğu X'te Alan Goygoyseverler

Facebook, Instagram ve WhatsApp’ın Aynı Anda Çökmesinin Ardından Soluğu X'te Alan Goygoyseverler

Mavi Çağlayan
Mavi Çağlayan - Onedio Üyesi
24.06.2026 - 01:53
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24 Haziran META servislerinden Instagram, Facebook ve WhatsApp'ın aynı anda çöküşüyle birlikte her zaman olduğu gibi goygoyseverler soluğu X'te aldı. Kimi çöküşten haberdar değildi, kimi ise can sıkıntısından ne yapacağını bilemedi. 'Facebook çöktü mü?', 'Instagram çöktü mü?, 'WhatsApp çöktü mü?' gibi soruları bir kenara bırakan X kullanıcılarının kahkahaya boğan paylaşımlarını sizler için derledik!

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Gecenin bir yarısı bile olsa sosyal medyaya olan düşkünlüğümüz sebebiyle eksikliğini hemen hissediyoruz.

Gecenin bir yarısı bile olsa sosyal medyaya olan düşkünlüğümüz sebebiyle eksikliğini hemen hissediyoruz.

24 Haziran'da META'nın ani çöküşüyle birlikte Facebook, Instagram ve WhatsApp'a erişim sorunları yaşanmaya başladı. 'Facebook çöktü mü, neden açılmıyor?', 'WhatsApp çöktü mü, neden yüklenmiyor?', 'Instagram çöktü mü, neden donuyor?' gibi ifadeleri görmüş ya da siz de bu soruları merak etmiş olabilirsiniz. Ancak goygoyseverler diye adlandırdığımız bir tayfa var ki bu sosyal medya platformları ne zaman çökse soluğu anında X'te alıyor. E bizlere de bakıp gülmek kalıyor tabii...

Kandırmayın bizi.

Kandırmayın bizi.
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Hoş geldiniz arkadaşlar

Hoş geldiniz arkadaşlar
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O kadar da sürmez ya...

Her konuda ilk akla gelenin Manifest olması >>>>>

Her konuda ilk akla gelenin Manifest olması >>>>>
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Üzdü...

Üzdü...
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Tam olarak öyle oldu.

Tam olarak öyle oldu.
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Dua edelim de META hesabımızı kapatmış olmasın.

Dua edelim de META hesabımızı kapatmış olmasın.
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Gerçekten bunun da bir saati olsun ya!

Gerçekten bunun da bir saati olsun ya!
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Herkes metin olsun!

Herkes metin olsun!
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Gece gece nereden aklınıza geldi ya?

Yalnız değilsin...

Yalnız değilsin...
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Niye ya gülmediniz mi?

Şimdi tüm taşlar yerine oturdu!

Şimdi tüm taşlar yerine oturdu!
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Geçmiş olsun...

Geçmiş olsun...
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Nasıl mutludur şimdi!

Herkes sakin lütfen...

Herkes sakin lütfen...
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Mavi Çağlayan
Mavi Çağlayan
Onedio Üyesi
Yazmaya ve izlemeye olan ilgimi profesyonel anlamda buraya taşıyorum. Magazin dünyasının ilgi çeken haberlerini, yeni gelişmeleri, çok konuşulan iddiaları, televizyon dünyasına ilişkin haberler ile birlikte dizi ve TV programlarına dair detayları sizlerle buluşturuyorum.
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