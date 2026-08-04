İşin Büyüyor ama Kontrol Kaçıyor mu? Excel’i Bırakma Vaktinin Geldiğini Gösteren 8 İşaret

1. Aynı bilgiyi birden fazla yere giriyorsunuz

Yeni müşteriyi hem sipariş dosyasına, hem fatura şablonuna, hem rehbere yazıyorsunuz. Üç yerde tutulan bilgi bir noktada üç farklı şey söylemeye başlar ve hangisinin doğru olduğunu kimse bilemez.

2. “Bu sipariş nerede?” sorusuna cevap veremiyorsunuz

Müşteri arıyor. Siz depoya soruyorsunuz, depo “gönderdik galiba” diyor, muhasebe faturayı bulamıyor. Bu bir bilgi eksikliği değil, bilgi dağınıklığı problemi.

3. Stokta olmayan ürünü satıyorsunuz

Ürünü hem kendi sitenizde hem pazaryerinde listeliyorsunuz; stokta bir adet var, ikisinden birden sipariş geliyor. Sonuç: iptal, özür maili, düşen satıcı puanı.

Bir sipariş takip programı siparişi aldığı anda stoğu rezerve eder. Tüm kanallar aynı havuza baktığı için ikinci satış fiziksel olarak mümkün olmaz.

4. Mali müşaviriniz her ay aynı şeyleri istiyor

Ay sonu geliyor, müşaviriniz fatura listesi ve banka dökümü istiyor; siz bir akşamınızı Excel’de tablo hazırlamaya harcıyorsunuz. Bir muhasebe programı bu köprüyü kurar: fatura kesildiği anda kayıt oluşur, banka hareketleri otomatik akar, dönem sonunda mizan ve beyanname verisi hazır bekler.

Küçük ama önemli bir ayrım: ön muhasebe yazılımları yasal defter tutmaz ve e-defter üretmez. E-fatura mükellefiyseniz genel muhasebe yeteneği olan bir programa ihtiyacınız var.

5. Fatura kesmek dakikalar sürüyor

Şablonu açmak, müşteri bilgisini yazmak, KDV’yi elle hesaplamak, numarayı bir yere not etmek. Günde otuz fatura kesiyorsanız bu ayda bir tam iş günü — ve elle yapılan her hesap bir hata ihtimali.

6. Kârınızı ay sonunda öğreniyorsunuz

“Bu ay iyi geçti mi?” sorusuna ancak iki hafta sonra cevap verebiliyorsanız geçmişi raporluyorsunuz, geleceği yönetmiyorsunuz. Hangi ürünün kârlı olduğunu bilmiyorsanız fiyatı da tahminle veriyorsunuz.

7. Ekibe yeni biri katıldığında işler karışıyor

Excel tek kişilik çalışır; ikinci kişi girdiğinde “kopya (2)”, “son_hali”, “son_hali_YENİ” başlar. Bir de yetki sorunu var: yeni gelenin tüm mali veriyi görmesi gerekmiyor, ama Excel’de böyle bir ayar yok.

8. Büyüme kararlarını erteliyorsunuz

Yeni bir kanal, ikinci bir depo, daha fazla ürün aklınıza geliyor; ama “şu anki düzeni bile zor yönetiyoruz” diye erteliyorsunuz. Bu noktada sistem işi desteklemiyor, sınırlıyor.

Süreçlerin tamamını tek veri tabanında birleştiren bir ERP programı burada devreye giriyor: sipariş girilir, stok düşer, sevkiyat sonrası fatura kesilir ve muhasebe kaydı arka planda oluşur. Aynı bilgi bir kez girilir.

Peki nereden başlamalı?

Bir veya iki işaret uyuyorsa acele etmeyin; mevcut düzeni toparlamak yeterli olabilir.

Üç ila beş uyuyorsa geçişi planlamaya başlayın.

Altı ve üzeri uyuyorsa erteleme maliyeti birikmeye başlamış demektir.

Değerlendirme yaparken kritik soru “hangi program en iyi” değil, “bu program ben büyüdüğümde de yetecek mi”. Çünkü asıl maliyet lisans bedeli değil, iki yıl sonra ikinci bir yazılıma geçerken yaşanan veri göçüdür.

Bir de şunu deneyin: hazır demo senaryosu izlemek yerine kendi gerçek işleminizi yaptırın ve kaç tık sürdüğünü sayın. En kolay program, arayüzü en sade görünen değil; aynı işi en az adımda bitirendir.

#işbirliği