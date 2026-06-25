Türk Mutfağında Mutlaka Yenilmesi Gereken Lezzetler Sıralandı!

Türkiye'nin tüm dünyaya Doner ismiyle ihraç ettiği Döner elbette bu listede yer aldı. Her ne kadar Yunanistan ve Almanya dönere sahip çıkmaya çalışsa da yedirmeyiz kardeşim!

Peki Türkiye'deki en iyi döner nerede?

TasteAtlas kullanıcılarının bu konuda yaptığı öneriler arasında, İstanbul'dan Dönerci Şahin Usta ve Bayramoğlu Döner ön plana çıkıyor.