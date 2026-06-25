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Türk Mutfağında Mutlaka Yenilmesi Gereken Lezzetler Sıralandı!

Türk Mutfağında Mutlaka Yenilmesi Gereken Lezzetler Sıralandı!

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
25.06.2026 - 11:48
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Dünyaca ünlü gastronomi ve lezzet platformu TasteAtlas, resmi internet sitesinde Türk mutfağından mutlaka tadılması gereken lezzetleri sıraladı. Kullanıcıları yorumları ve oylarıyla hazırlanan listede dikkat çekici lezzetler de yer aldı. Ayrıca listeye alınan yemeklerin en iyi nerede yeneceğine dair önerilere de yer verildi. 

Bakalım liste nasıl şekillendi?

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8. Mercimek çorbası

8. Mercimek çorbası

Her evin vazgeçilmez lezzeti, misafir sofralarının olmazsa olmazı mercimek çorbası, Türkiye'nin tadılması gereken lezzetleri arasında yer aldı. Listeye 8. sıradan giren mercimek çorbası hakkında yazılanlar ise şu şekilde:

'Mercimek çorbası, kırmızı mercimek, tavuk suyu, soğan ve havuçla yapılan, Türk mutfağının sevilen çorbalarından biridir. Genellikle tuz, karabiber, kimyon veya kırmızı biberle tatlandırılır. Hazırlanması kolay, doyurucu ve içini ısıtan bu çorba, Türkiye’nin kırsal bölgelerinde, özellikle de “lokanta” olarak bilinen yerel yemek mekanlarında kahvaltı, öğle yemeği veya akşam yemeği olarak tüketilir.'

7. Adana Kebap

7. Adana Kebap

Kebap denince aklımıza gelen Adana, listeye giren ikinci yemeğimiz oldu. Sarımsak, soğan, kırmızı pul biber ve acı kırmızı toz biberle birlikte yoğurulan kıyma ve kuyruk yağından yapılan Adana kebabı, özellikle baharat dengesiyle övüldü. 

TasteAtlas 'Adana kebabının yanında, hafif tuzlu, yoğurt bazlı bir içecek olan ayran veya sebze ve kırmızı havuçtan yapılan fermente bir içecek olan şalgamın tüketilmesi önerilir.' ifadelerini kullandı.

6. Döner

6. Döner

Türkiye'nin tüm dünyaya Doner ismiyle ihraç ettiği Döner elbette bu listede yer aldı. Her ne kadar Yunanistan ve Almanya dönere sahip çıkmaya çalışsa da yedirmeyiz kardeşim!

Peki Türkiye'deki en iyi döner nerede?

TasteAtlas kullanıcılarının bu konuda yaptığı öneriler arasında, İstanbul'dan Dönerci Şahin Usta ve Bayramoğlu Döner ön plana çıkıyor.

5. Beyran

5. Beyran

Her ne kadar TasteAtlas 'Beyran çorbası' diyerek listeye almış olsa da Beyran'a 'çorba' demek bizce haksızlık olur. Binbir emekle hazırlanan, kış aylarında resmen şifa veren beyran, Gaziantep sofralarının olmazsa olmazı. 

Beyran'ın bol acılı, bol sarımsaklı olanı makbuldür. Özellikle sabahları tercih edilen Beyran'ı tatmak için Gaziantep'te Metanet'i öneririz!

4. Künefe

4. Künefe

Listede bir tatlı olmaması düşünülemezdi zaten. Biz baklava olmasını beklerken karşımıza künefe çıktı ama kabülümüzdür. Kimine göre künefe o çıtırlığıyla, mis gibi sünen peyniriyle baklavanın da önündedir zaten.

'Antakya künefesi, antik Türk kenti Antakya’ya özgü geleneksel bir künefe çeşididir ve kremamsı, tuzsuz peynirle doldurulmuş, ince şeritler halinde kesilmiş yufkadan yapılır. Bu yemeğin kökenleri Osmanlı İmparatorluğu’na kadar uzanır ve günümüze kadar Antakya mutfak mirası ve geleneklerinin en özgün temsilcilerinden biri olmaya devam etmiştir.'

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3. Kalamar tava

3. Kalamar tava

İşte bu tam sürpriz oldu!

Ülkemiz her ne kadar üç tarafı denizlerle çevrili olsa da söz konusu deniz ürünleri olduğunda o kadar da iddialı değiliz. Buna rağmen TasteAtlas kullanıcılarının, kalamar tava konusunda bir hassasiyeti var. Kalamar tava, daha önce de dünyanın en iyi deniz ürünleri listelerine girmeyi başarmıştı.

2. Oltu cağ kebabı

2. Oltu cağ kebabı

Geldik listenin ikinci sırasına!

İkinci sırada, Erzurum'un özel lezzeti Oltu Cağ Kebabı yer alıyor.

'Oltu cağ kebabı, Türkiye'nin kuzeydoğusundaki Erzurum ilinin Oltu ilçesiyle özdeşleşmiş, yatay olarak pişirilmiş bir kuzu kebabıdır. Ürün, yerel uygulamalar ve denetimle şekillenmiş ve günümüzde de bu şekilde tanımlanmaya devam etmektedir. Kebabın ortaya çıkışı, Oltu ve çevresindeki koyun ve kuzu yetiştiriciliğine, dengeli yağ profiline sahip genç kuzuların bulunabilirliğine ve dikey istifleme yerine yatay şişte yavaş ve kontrollü pişirmeyi tercih eden bölgesel koşullara uyarlanmış bir pişirme yöntemine bağlıdır; zamanla 'Oltu' adı ürünle ayrılmaz bir hale gelmiş ve Oltu cağ kebabı adı dilbilimsel kaynaklarda ve dünya mutfak literatüründe kaydedilmiştir; bu da onu, teknikleri paylaşan ancak adlandırması farklı olan benzer bölgesel hazırlıklardan ayıran bir noktadır.'

1. Tombik Döner

1. Tombik Döner

Listenin birinci sırasında sokak lezzetlerinin en sevilen seçeneklerinden biri olan tombik döner karşımıza çıkıyor. 

'Tombik döner veya gobit kebabı, kıyılmış etin pide ekmeği olarak bilinen ekmeğin içine doldurulduğu bir döner çeşididir. Ekmeğin dışı çıtır, içi ise yumuşaktır. Bu yemek genellikle müşterinin tercihine bağlı olarak domates, soğan, marul veya çeşitli sebzeler ve soslar gibi ek malzemelerle servis edilir.'

Sizce bu liste yeterli mi, yoksa sizin eklemeleriniz olur mu?

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Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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