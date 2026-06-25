Türk Mutfağında Mutlaka Yenilmesi Gereken Lezzetler Sıralandı!
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Dünyaca ünlü gastronomi ve lezzet platformu TasteAtlas, resmi internet sitesinde Türk mutfağından mutlaka tadılması gereken lezzetleri sıraladı. Kullanıcıları yorumları ve oylarıyla hazırlanan listede dikkat çekici lezzetler de yer aldı. Ayrıca listeye alınan yemeklerin en iyi nerede yeneceğine dair önerilere de yer verildi.
Bakalım liste nasıl şekillendi?
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8. Mercimek çorbası
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7. Adana Kebap
6. Döner
5. Beyran
4. Künefe
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3. Kalamar tava
2. Oltu cağ kebabı
1. Tombik Döner
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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