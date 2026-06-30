Lokum ve Kolonya İkramı: Ankara'nın Taksicileri NATO Zirvesine Hazırlanıyor

Yiğiner, konukların Türkiye’ye ilk temasının taksiciler aracılığıyla gerçekleştiğine dikkat çekerek, meslektaşlarının bu sorumluluğun bilincinde olduğunu belirtti. Zirve kapsamında havalimanı, otel bölgeleri ve toplantı alanları çevresinde “kırmızı alan” uygulaması devreye girecek. Bu güzergâhlarda güvenlik ve trafik düzenlemeleri sıkı şekilde koordine edilecek, taksiciler de ilgili kurumların talimatlarına uyacak.Yiğiner, tüm bu hazırlıkların Türkiye’nin uluslararası imajını güçlendirmek için yapıldığını ifade ederek, taksici esnafının zirve boyunca örnek bir duruş sergileyeceğini söyledi. Başkent’teki şoförlerin nezaket ve hizmet kalitesi konusunda üst düzey hassasiyet göstereceğini belirten Yiğiner, sürecin Ankara’nın tanıtımı açısından da büyük bir fırsat olduğunu dile getirdi.