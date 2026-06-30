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Lokum ve Kolonya İkramı: Ankara'nın Taksicileri NATO Zirvesine Hazırlanıyor

Lokum ve Kolonya İkramı: Ankara'nın Taksicileri NATO Zirvesine Hazırlanıyor

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
30.06.2026 - 15:22
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Ankara’da 7-8 Temmuz’da düzenlenecek NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi öncesinde taksiciler gri pantolon ve beyaz gömlek giyerek yolcu taşıyacak. Yabancı konuklara Türk kültürünü tanıtmak amacıyla araçlarda lokum, kolonya ve soğuk su ikramı yapılacak.

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Başkent Ankara, 7-8 Temmuz’da yapılacak NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi için hazırlıklarını sürdürürken, taksiciler de dev zirve için hazırlanıyor.

Başkent Ankara, 7-8 Temmuz’da yapılacak NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi için hazırlıklarını sürdürürken, taksiciler de dev zirve için hazırlanıyor.

Yabancı heyetlerin ilk karşılaşacağı meslek gruplarından olan taksiciler ise belli bir standartta konuklara hizmet verecek. Zirve süresince taksicilerin gri pantolon ve beyaz gömlek giyeceği duyuruldu. Bu uygulama ile hem profesyonel bir imaj oluşturulması hem de Ankara’nın uluslararası temsil kalitesinin yükseltilmesi amaçlanıyor. Hazırlıkların öne çıkan bir diğer yanı ise yabancı konuklara sunulacak ikramlar. Taksilerde Türk lokumu, kolonya ve sıcak hava nedeniyle soğuk su bulundurulacak. Bu sayede Türkiye’nin misafirperverlik kültürü ziyaretçilere doğrudan hissettirilecek.

TŞOF Genel Başkanı Mehmet Yiğiner, zirve döneminde taksicilerin çok önemli bir rol üstleneceğini vurguladı.

TŞOF Genel Başkanı Mehmet Yiğiner, zirve döneminde taksicilerin çok önemli bir rol üstleneceğini vurguladı.

Yiğiner, konukların Türkiye’ye ilk temasının taksiciler aracılığıyla gerçekleştiğine dikkat çekerek, meslektaşlarının bu sorumluluğun bilincinde olduğunu belirtti. Zirve kapsamında havalimanı, otel bölgeleri ve toplantı alanları çevresinde “kırmızı alan” uygulaması devreye girecek. Bu güzergâhlarda güvenlik ve trafik düzenlemeleri sıkı şekilde koordine edilecek, taksiciler de ilgili kurumların talimatlarına uyacak.Yiğiner, tüm bu hazırlıkların Türkiye’nin uluslararası imajını güçlendirmek için yapıldığını ifade ederek, taksici esnafının zirve boyunca örnek bir duruş sergileyeceğini söyledi. Başkent’teki şoförlerin nezaket ve hizmet kalitesi konusunda üst düzey hassasiyet göstereceğini belirten Yiğiner, sürecin Ankara’nın tanıtımı açısından da büyük bir fırsat olduğunu dile getirdi.

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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