Lokum ve Kolonya İkramı: Ankara'nın Taksicileri NATO Zirvesine Hazırlanıyor
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Başkent Ankara, 7-8 Temmuz’da yapılacak NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi için hazırlıklarını sürdürürken, taksiciler de dev zirve için hazırlanıyor.
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TŞOF Genel Başkanı Mehmet Yiğiner, zirve döneminde taksicilerin çok önemli bir rol üstleneceğini vurguladı.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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