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Kızılcık Şerbeti ve Arka Sokaklar Oyuncusu 52 Yaşında Hayatını Kaybetti: Ölüm Nedeni Belli Oldu

Kızılcık Şerbeti ve Arka Sokaklar Oyuncusu 52 Yaşında Hayatını Kaybetti: Ölüm Nedeni Belli Oldu

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
30.06.2026 - 13:26
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Canlandırdığı her karaktere hayat veren, beyefendiliği ve oyunculuk disipliniyle tanınan usta oyuncu Mustafa Başalan hayatını kaybetti. Diriliş: Ertuğrul, Çukur, Arka Sokaklar ve son olarak Kızılcık Şerbeti ile Deha gibi hafızalara kazınan pek çok projede rol alan Mustafa Başalan'ın ani vefatı sevenlerini yasa boğdu. Mustafa Başalan'ın ölüm nedeni merak edildi.

ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR

Kızılcık Şerbeti
Dizi

Kızılcık Şerbeti

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Mustafa Başalan 52 yaşında hayatını kaybetti.

Mustafa Başalan 52 yaşında hayatını kaybetti.

Rol aldığı sayısız dizi ve sinema filmiyle tanınan başarılı oyuncu Mustafa Başalan’dan acı haber geldi.  Ünlü oyuncunun vefat haberini Film-San Vakfı duyurdu. Yapılan açıklamada 'Oyuncu dostumuz Mustafa Başalan'ı geçirdiği ani kalp krizi nedeniyle kaybettik. Ailesine ve sevenlerine sabır dileriz' ifadelerine yer verildi.

Mustafa Başalan'ın vefat nedeni merak edildi ve rol aldığı dizi ve filmler gündem oldu.

Mustafa Başalan'ın vefat nedeni merak edildi ve rol aldığı dizi ve filmler gündem oldu.

52 yaşında hayatını kaybeden Mustafa Başalan'ın evinde geçirdiği ani kalp krizinin ardından hayatını kaybettiği öğrenildi. Uzun yıllar boyunca televizyon dizileri, sinema filmleri ve ulusal markaların reklam kampanyalarında yer alan deneyimli oyuncu, özellikle aksiyon, dönem ve dram türündeki popüler yapımlarda üstlendiği karakter rollerle tanınıyordu. 

Mustafa Başalan'ın rol aldığı en popüler diziler; 

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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