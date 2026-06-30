Kızılcık Şerbeti ve Arka Sokaklar Oyuncusu 52 Yaşında Hayatını Kaybetti: Ölüm Nedeni Belli Oldu
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Canlandırdığı her karaktere hayat veren, beyefendiliği ve oyunculuk disipliniyle tanınan usta oyuncu Mustafa Başalan hayatını kaybetti. Diriliş: Ertuğrul, Çukur, Arka Sokaklar ve son olarak Kızılcık Şerbeti ile Deha gibi hafızalara kazınan pek çok projede rol alan Mustafa Başalan'ın ani vefatı sevenlerini yasa boğdu. Mustafa Başalan'ın ölüm nedeni merak edildi.
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Mustafa Başalan 52 yaşında hayatını kaybetti.
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Mustafa Başalan'ın vefat nedeni merak edildi ve rol aldığı dizi ve filmler gündem oldu.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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