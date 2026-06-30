Dikkat! Yarın Başlıyor: 1 Temmuz’da Türkiye’de 3 Kritik Düzenleme Devreye Giriyor
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Türkiye genelindeki milyonlarca vatandaşın günlük alışkanlıklarını, ekonomik işlemlerini ve tüketim tercihlerini doğrudan etkileyecek üç büyük yasal düzenleme yarın sabah itibarıyla resmen uygulamaya konuluyor.
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Sürücülerin uzun süredir beklediği zorunlu trafik sigortasındaki kapsamlı değişiklikler de yine yarın itibarıyla yürürlüğe giren bir diğer önemli başlık olarak öne çıkıyor.
Gıda ve eğlence sektöründe ise tüketicilerin sağlığını korumaya yönelik şeffaf menü dönemi yarın itibarıyla başlıyor.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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