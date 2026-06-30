Dikkat! Yarın Başlıyor: 1 Temmuz’da Türkiye’de 3 Kritik Düzenleme Devreye Giriyor

Yaşamın farklı alanlarına dokunan bu reform paketinde çevre koruma odaklı geri dönüşüm adımları, sürücüleri yakından ilgilendiren sigorta güncellemeleri ve gıda sektöründe şeffaflığı artıracak yeni kurallar yer alıyor. 1 Temmuz’dan itibaren yürürlüğe girecek olan bu yenilikler, hem bireysel bütçeleri korumayı hem de toplumsal yaşam kalitesini yukarı taşımayı amaçlıyor.

Yeni dönemin en dikkat çekici adımlarından birini oluşturan Depozito İade Sistemi, çevre kirliliğini engellemek ve ekonomiye katkı sağlamak amacıyla yarın tüm ülkede start alıyor. Vatandaşlar artık üzerinde özel logo bulunan plastik, cam, metal ya da belirli karton içecek kutularını sokaklardaki geri dönüşüm otomatlarına bırakabilecek. Türkiye’nin tüm il ve ilçelerinde aşamalı olarak hizmete girecek bu makineler, teslim edilen her bir uygun ambalaj için tüketicilere 1 lira nakit iade hakkı tanıyacak. Bu sayede tonlarca atığın doğaya karışmadan yeniden üretime kazandırılması ve doğal kaynakların korunması hedefleniyor.