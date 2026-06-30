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Dikkat! Yarın Başlıyor: 1 Temmuz’da Türkiye’de 3 Kritik Düzenleme Devreye Giriyor

Dikkat! Yarın Başlıyor: 1 Temmuz’da Türkiye’de 3 Kritik Düzenleme Devreye Giriyor

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
30.06.2026 - 14:04
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Türkiye'de 1 Temmuz itibarıyla günlük yaşamı kökten değiştirecek üç büyük reform eş zamanlı olarak devreye giriyor; yarından itibaren trafik sigortasındaki teminatlar genişletilirken, restoranlarda kalori dönemi başlıyor ve atık ambalajlar için paralı depozito iade sistemi resmen hayata geçiyor.

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Türkiye genelindeki milyonlarca vatandaşın günlük alışkanlıklarını, ekonomik işlemlerini ve tüketim tercihlerini doğrudan etkileyecek üç büyük yasal düzenleme yarın sabah itibarıyla resmen uygulamaya konuluyor.

Türkiye genelindeki milyonlarca vatandaşın günlük alışkanlıklarını, ekonomik işlemlerini ve tüketim tercihlerini doğrudan etkileyecek üç büyük yasal düzenleme yarın sabah itibarıyla resmen uygulamaya konuluyor.

Yaşamın farklı alanlarına dokunan bu reform paketinde çevre koruma odaklı geri dönüşüm adımları, sürücüleri yakından ilgilendiren sigorta güncellemeleri ve gıda sektöründe şeffaflığı artıracak yeni kurallar yer alıyor. 1 Temmuz’dan itibaren yürürlüğe girecek olan bu yenilikler, hem bireysel bütçeleri korumayı hem de toplumsal yaşam kalitesini yukarı taşımayı amaçlıyor.

Yeni dönemin en dikkat çekici adımlarından birini oluşturan Depozito İade Sistemi, çevre kirliliğini engellemek ve ekonomiye katkı sağlamak amacıyla yarın tüm ülkede start alıyor. Vatandaşlar artık üzerinde özel logo bulunan plastik, cam, metal ya da belirli karton içecek kutularını sokaklardaki geri dönüşüm otomatlarına bırakabilecek. Türkiye’nin tüm il ve ilçelerinde aşamalı olarak hizmete girecek bu makineler, teslim edilen her bir uygun ambalaj için tüketicilere 1 lira nakit iade hakkı tanıyacak. Bu sayede tonlarca atığın doğaya karışmadan yeniden üretime kazandırılması ve doğal kaynakların korunması hedefleniyor.

Sürücülerin uzun süredir beklediği zorunlu trafik sigortasındaki kapsamlı değişiklikler de yine yarın itibarıyla yürürlüğe giren bir diğer önemli başlık olarak öne çıkıyor.

Sürücülerin uzun süredir beklediği zorunlu trafik sigortasındaki kapsamlı değişiklikler de yine yarın itibarıyla yürürlüğe giren bir diğer önemli başlık olarak öne çıkıyor.

Yeni kurallara göre, kazalar sonrası araçlarda meydana gelen değer kayıpları artık sigorta eksperleri tarafından otomatik olarak hesaplanacak ve kazazedelerin ekstra bir başvuru yapmasına gerek kalmadan hak sahiplerine ödenecek. Ayrıca sağlık giderleri teminatının sınırları genişletilerek protez organ masrafları ile bakıcı giderleri de güvence altına alınırken, vefat ve sakatlık tazminatlarının hesaplama yöntemleri daha adil hale getirildi. Sigorta şirketleri bundan böyle tüm bilgilendirme süreçlerini vatandaşlara e-Devlet, kısa mesaj veya e-posta yoluyla anlık olarak iletebilecek.

Gıda ve eğlence sektöründe ise tüketicilerin sağlığını korumaya yönelik şeffaf menü dönemi yarın itibarıyla başlıyor.

Gıda ve eğlence sektöründe ise tüketicilerin sağlığını korumaya yönelik şeffaf menü dönemi yarın itibarıyla başlıyor.

Dışarıda yemek yiyen kişilerin ne tükettiğini tam olarak bilmesini amaçlayan düzenleme doğrultusunda, işletmeler menülerinde yiyeceklerin içindekileri ve kalori miktarlarını açıkça belirtmek zorunda olacak. Özellikle gıda alerjisi, kronik hastalığı olanlar ya da diyet yapanlar için büyük kolaylık sağlayacak bu uygulama ilk etapta büyük ulusal zincir restoranlarda uygulanacak. Sistemli geçiş planı kapsamında diğer tüm restoranların yıl sonuna kadar, kafelerin ise önümüzdeki yılın sonuna kadar menülerini bu kurallara uygun hale getirmesi gerekecek.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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