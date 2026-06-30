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TRT Spor Ekranlarındaki Arda Güler’e Yönelik Açıklamalar Sosyal Medyada Tepki Çekti

etiket TRT Spor Ekranlarındaki Arda Güler’e Yönelik Açıklamalar Sosyal Medyada Tepki Çekti

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
30.06.2026 - 20:02
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A Milli Futbol Takımımızın ABD ile oynadığı grubun son maçından sonra Arda Güler, TRT Spor muhabiri İbrahim Kırkayak’ın “Arda, Hakan, Merih çok üzgün.” açıklamasına tepki göstermiş ve “Siz maçtan önce bir şeyler söylemişsiniz ama ben tüm eleştirileri haklı buluyorum. Onlar ne dese haklılar.” demişti. Güler, muhabirin “Biz sizi korumak adına onu dedik.” cevabına ise “Hiçbirimiz iyi oynamadık. Ne deseler haklılar. Drama yapamayız.” diye cevap vermişti.

Milli Takım futbolcuları arasında ilk sorumluluk alan ve özür dileyen isim olan Arda Güler’e, TRT Spor ekranlarında tepki çeken sözler söylendi. TRT Spor’dan Lütfü Özel, “Arda’nın konuşması haddini aşan bir konuşma oldu. Arda’ya bir abi tavsiyesi, özel psikologdan destek alsın.” açıklamasında bulundu.

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Arda Güler, ABD maçı sonrasında TRT ekranlarında yaptığı açıklamalarda kötü performans için sorumluluk almış ve eleştirilerin haklı olduğunu söylemişti.

Arda Güler, ABD maçı sonrasında TRT ekranlarında yaptığı açıklamalarda kötü performans için sorumluluk almış ve eleştirilerin haklı olduğunu söylemişti.

TRT Spor muhabiri İbrahim Kırkayak’ın “Çocuklar çok üzgün.” açıklamasını eleştiren Güler, muhabirin “Sizi korumak için.” cevabına “Drama yapamayız.” demiş ve kötü performans için samimi şekilde özür dilemişti.

Arda Güler’in TRT Spor muhabiriyle yaşadıkları şöyleydi

TRT Spor ekranlarında programa katılan gazeteci Lütfü Özel ise Arda Güler’i eleştirdi.

TRT Spor ekranlarında programa katılan gazeteci Lütfü Özel ise Arda Güler’i eleştirdi.

Arda Güler’in açıklamalarına canının sıkıldığını söyleyen Özel, “Bana düşmez bir TRT mensubunu savunmak da. Arda Güler’in konuşması haddini aşan bir konuşma oldu, beni çok rahatsız etti. Arda’ya bir abi tavsiyesi, özel psikologdan destek alsın.” ifadelerini kullandı.

Lütfü Özel’in açıklamaları 👇

TRT Spor ekranlarında Arda Güler’e yapılan bu eleştiri, sosyal medyada da gündem oldu. 👇

TRT Spor ekranlarında Arda Güler’e yapılan bu eleştiri, sosyal medyada da gündem oldu. 👇
twitter.com

'Arda'ya yükledikleri 'sessiz kal bize uy' misyonuna bakar mısın doğruyu söyledi diye psikolojik destek al deme hadsizliğini gösteriyor adamlar.'

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twitter.com

'Arda’nın haddini sen mi belirliyorsun? Her türlü eleştiriyi yapacaksınız, istediğiniz gibi manipüle edeceksiniz , dünya starı adam karşılık verince haddini aştı. Çocuk şu anda futbolda Türkiye’nin en büyük markası. Siz kimsiniz? Başarı düşmanları.'

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twitter.com

'Hakkında oluşturulan yanlış intibayi düzelten, milletinden özür dileyebilecek olgunluğu gösteren bir sporcu mu psikolojik destek almalı?

Bunu psikolojik sorun sananlar tedavi olmalı önce. Bu çocuk Türk milletini temsil ediyor ve tüm desteğini arkasına almış.Sen kimsin hadsiz?'

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twitter.com

'Niye özel psikolog? Devlette sıra mı gelmez.'

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twitter.com

'Yanlış yaptığını kabul edip mağdur edebiyatı yapmayan birinin TRT ekranlarında görülüp halkımızın ahlakını bozmasına tahammülleri yok.'

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twitter.com

'Emekli maaşını bile yanında vasisi olmadan çekemeyen herif dünyanın en büyük kulubünde maestro şefliği yapan çocuğa psikoloğa git diyor.'

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twitter.com

'Birisi “Arda eleştirildiği için üzgün” diye haber yapıyor. Arda onun yüzüne “eleştiriler beni üzmüyor haklılar” diyor. Bu abi de “sen üzgün olup olmadığını bizden iyi mi bileceksin psikoloğa görün” diyor.

Şöyle bir kronolojik sıralayınca absürt komedi tadında bir öykü çıkıyor ortaya.'

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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