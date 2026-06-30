TRT Spor Ekranlarındaki Arda Güler’e Yönelik Açıklamalar Sosyal Medyada Tepki Çekti

A Milli Futbol Takımımızın ABD ile oynadığı grubun son maçından sonra Arda Güler, TRT Spor muhabiri İbrahim Kırkayak’ın “Arda, Hakan, Merih çok üzgün.” açıklamasına tepki göstermiş ve “Siz maçtan önce bir şeyler söylemişsiniz ama ben tüm eleştirileri haklı buluyorum. Onlar ne dese haklılar.” demişti. Güler, muhabirin “Biz sizi korumak adına onu dedik.” cevabına ise “Hiçbirimiz iyi oynamadık. Ne deseler haklılar. Drama yapamayız.” diye cevap vermişti.

Milli Takım futbolcuları arasında ilk sorumluluk alan ve özür dileyen isim olan Arda Güler’e, TRT Spor ekranlarında tepki çeken sözler söylendi. TRT Spor’dan Lütfü Özel, “Arda’nın konuşması haddini aşan bir konuşma oldu. Arda’ya bir abi tavsiyesi, özel psikologdan destek alsın.” açıklamasında bulundu.