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Inter ve İtalya Milli Takımı’nın Yıldızı Bastoni İçin Cinsel İstismar Suçlaması

Inter ve İtalya Milli Takımı’nın Yıldızı Bastoni İçin Cinsel İstismar Suçlaması

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
30.06.2026 - 23:19
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Inter ve İtalya Milli Takımı’nda forma giyen 27 yaşındaki savunma oyuncusu Alessandro Bastoni, Milano Savcılığı’nın yürüttüğü fuhuş soruşturmasında sorgulanacak. Savcılık, Bastoni’nin olay gününde 17 yaşında olan bir kız çocuğuyla ilişkiye girdiğine dair ciddi kanıtların olduğunu belirtti. Her ne kadar tanık olarak dinlenen kız, aralarında bir ilişki olmadığını söylese de savcılık tarafından Bastoni’ye soruşturma tebligatı ulaştırıldı.

Kaynak: Repubblica

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İtalya’da Milano Savcılığı’nın yürüttüğü bir “fuhuş” operasyonu futbolculara da uzandı.

İtalya’da Milano Savcılığı’nın yürüttüğü bir “fuhuş” operasyonu futbolculara da uzandı.

Repubblica’da yer alan habere göre, savcılık, bir ajansa karşı yürüttüğü operasyonda özellikle futbolculara “VIP” partiler ve 'her şey dahil' konseptiyle geceler düzenlendiğini tespit etti.

Olayın yaşandığı yıl 17 yaşında olan bir ajans çalışanı, sorgusunda Bastoni ile arasında bir şey yaşanmadığını iddia etse de savcılık, ciddi telefon kayıtları olduğunu belirtiyor.

Savcılık ayrıca Daniel Maldini, Riccardo Calafiori ve Kevin Bonifazi isimli futbolcuları da tanık sıfatıyla soruşturmaya dahil etti.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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