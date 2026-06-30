Inter ve İtalya Milli Takımı’nın Yıldızı Bastoni İçin Cinsel İstismar Suçlaması
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Inter ve İtalya Milli Takımı’nda forma giyen 27 yaşındaki savunma oyuncusu Alessandro Bastoni, Milano Savcılığı’nın yürüttüğü fuhuş soruşturmasında sorgulanacak. Savcılık, Bastoni’nin olay gününde 17 yaşında olan bir kız çocuğuyla ilişkiye girdiğine dair ciddi kanıtların olduğunu belirtti. Her ne kadar tanık olarak dinlenen kız, aralarında bir ilişki olmadığını söylese de savcılık tarafından Bastoni’ye soruşturma tebligatı ulaştırıldı.
Kaynak: Repubblica
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İtalya’da Milano Savcılığı’nın yürüttüğü bir “fuhuş” operasyonu futbolculara da uzandı.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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