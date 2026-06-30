Inter ve İtalya Milli Takımı’nın Yıldızı Bastoni İçin Cinsel İstismar Suçlaması

Repubblica’da yer alan habere göre, savcılık, bir ajansa karşı yürüttüğü operasyonda özellikle futbolculara “VIP” partiler ve 'her şey dahil' konseptiyle geceler düzenlendiğini tespit etti.

Olayın yaşandığı yıl 17 yaşında olan bir ajans çalışanı, sorgusunda Bastoni ile arasında bir şey yaşanmadığını iddia etse de savcılık, ciddi telefon kayıtları olduğunu belirtiyor.

Savcılık ayrıca Daniel Maldini, Riccardo Calafiori ve Kevin Bonifazi isimli futbolcuları da tanık sıfatıyla soruşturmaya dahil etti.