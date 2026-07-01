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Yaşam
Şehir Uyurken 255 Tonluk Köprüyü Yerine Oturttular

Şehir Uyurken 255 Tonluk Köprüyü Yerine Oturttular

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
01.07.2026 - 15:21
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İsviçre’de yürütülen köprü yenileme projesi, gece yarısı yapılan dev operasyonla dikkat çekti. Münchenstein’da 255 tonluk yeni köprü, şehir uykudayken 1.000 tonluk paletli vinçle kaldırılarak yerine yerleştirildi. Operasyonun milimetrik hassasiyetle tamamlanması, mühendislik çalışmasının en dikkat çeken yönü oldu.

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1.000 tonluk vinç 255 tonluk köprüyü kaldırdı

1.000 tonluk vinç 255 tonluk köprüyü kaldırdı

Köprünün yerine oturtulması yalnızca ağırlık nedeniyle değil, çalışma koşulları nedeniyle de oldukça hassas bir süreçti. EMIL EGGER AG’nin aktardığına göre vinç, 255 tonluk yapıyı 53 metrelik çalışma yarıçapında kaldırdı.

Bu detay operasyonu daha da zorlaştırdı. Çünkü yük vinç merkezinden uzaklaştıkça hareketin kontrolü daha hassas hale geliyor. Bu nedenle köprünün yalnızca kaldırılması değil, doğru açıyla ve tam olarak hazırlanan noktaya indirilmesi gerekiyordu.

Paletli vinç kullanılması da operasyonun önemli parçalarından biri oldu. Bu tip vinçler, çok ağır yüklerde zemine daha dengeli basarak ağırlığın daha iyi dağıtılmasını sağlıyor. Böylece dev yapıların dar ve zorlu alanlarda daha güvenli şekilde taşınmasına imkan veriyor.

Milimetrik hassasiyetle yerine yerleştirildi

Milimetrik hassasiyetle yerine yerleştirildi

255 tonluk bir köprüyü yerine koymak, yalnızca güçlü bir makineyle kaldırmak anlamına gelmiyor. Yapının, kendisi için hazırlanan taşıyıcı noktalara çok küçük sapmalarla oturtulması gerekiyor. Aksi halde hem yapısal uyum hem de güvenlik açısından sorun yaşanabiliyor.

Münchenstein’daki operasyon da bu nedenle milimetrik hassasiyetle yürütüldü. Ekiplerin güçlü aydınlatma, sürekli iletişim ve dikkatli yönlendirme ile çalıştığı gece operasyonu, köprü yenileme projesinin üçüncü ve son büyük vinç kaldırma aşaması olarak tamamlandı.

Çalışma, büyük altyapı projelerinin şehir hayatını tamamen durdurmadan nasıl ilerletilebileceğini gösteren dikkat çekici örneklerden biri oldu. Şehir uykudayken gerçekleştirilen operasyon, güç, hesaplama ve koordinasyonun birleştiği dev bir mühendislik çalışması olarak öne çıktı.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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