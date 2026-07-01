Şehir Uyurken 255 Tonluk Köprüyü Yerine Oturttular

Köprünün yerine oturtulması yalnızca ağırlık nedeniyle değil, çalışma koşulları nedeniyle de oldukça hassas bir süreçti. EMIL EGGER AG’nin aktardığına göre vinç, 255 tonluk yapıyı 53 metrelik çalışma yarıçapında kaldırdı.

Bu detay operasyonu daha da zorlaştırdı. Çünkü yük vinç merkezinden uzaklaştıkça hareketin kontrolü daha hassas hale geliyor. Bu nedenle köprünün yalnızca kaldırılması değil, doğru açıyla ve tam olarak hazırlanan noktaya indirilmesi gerekiyordu.

Paletli vinç kullanılması da operasyonun önemli parçalarından biri oldu. Bu tip vinçler, çok ağır yüklerde zemine daha dengeli basarak ağırlığın daha iyi dağıtılmasını sağlıyor. Böylece dev yapıların dar ve zorlu alanlarda daha güvenli şekilde taşınmasına imkan veriyor.