Şehir Uyurken 255 Tonluk Köprüyü Yerine Oturttular
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İsviçre’de yürütülen köprü yenileme projesi, gece yarısı yapılan dev operasyonla dikkat çekti. Münchenstein’da 255 tonluk yeni köprü, şehir uykudayken 1.000 tonluk paletli vinçle kaldırılarak yerine yerleştirildi. Operasyonun milimetrik hassasiyetle tamamlanması, mühendislik çalışmasının en dikkat çeken yönü oldu.
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1.000 tonluk vinç 255 tonluk köprüyü kaldırdı
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Milimetrik hassasiyetle yerine yerleştirildi
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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