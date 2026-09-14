Volvo 40 Serisi 9 Yıl Sonra Yenilendi: Menzil 520 Kilometreye Çıktı!

Volvo, ön kaput, çamurluklar ve tamponu tamamen yeniden tasarladı. Sonuçta ortaya daha keskin ve daha modern bir ön görünüm çıktı. Volvo'nun imzası sayılan, İskandinav mitolojisine gönderme yapan 'Thor'un Çekici' LED farlar da inceltildi ve yeni nesil matrix teknolojisiyle güncellendi. Tasarımın tamamlayıcısı olarak 18, 19 ve 20 inçlik yeni jant seçenekleri de listeye eklendi.

Benzinli ve elektrikli versiyonlar arasındaki tek dış tasarım farkı ise ızgarada kendini gösteriyor. Elektrikli modeller kapalı ızgara yapısını koruyor. Yani XC40, EX40 ve EC40 yan yana durduğunda hangisinin elektrikli olduğunu anlamanın pratik yolu bu ayrıntıya bakmak.