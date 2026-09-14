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Volvo 40 Serisi 9 Yıl Sonra Yenilendi: Menzil 520 Kilometreye Çıktı!

Volvo 40 Serisi 9 Yıl Sonra Yenilendi: Menzil 520 Kilometreye Çıktı!

Volvo
İnci Öztürk
İnci Öztürk - Onedio Üyesi
14.09.2026 - 16:57
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Volvo'nun en çok satan modelleri arasında yer alan 40 serisi, neredeyse dokuz yıldır aynı görünümle yollardaydı. Marka bu sürenin sonunda seriyi kapsamlı bir yenilikten geçirdi. Yenilenme benzinli XC40, tamamen elektrikli EX40 ve coupe-SUV gövdeli EC40'ı birlikte kapsıyor. Üç model de artık markanın yeni amiral gemisi EX90'dan izler taşıyor. 

Değişim yalnızca dış tasarımla da sınırlı kalmıyor.

İşte karşınızda sevilen Volvo'nın XC40, EX40 ve EC40 modelleri

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Ön Kaput, Çamurluk ve Tampon Baştan Tasarlandı, 'Thor'un Çekici' Farlar İnceltildi

Ön Kaput, Çamurluk ve Tampon Baştan Tasarlandı, 'Thor'un Çekici' Farlar İnceltildi

Volvo, ön kaput, çamurluklar ve tamponu tamamen yeniden tasarladı. Sonuçta ortaya daha keskin ve daha modern bir ön görünüm çıktı. Volvo'nun imzası sayılan, İskandinav mitolojisine gönderme yapan 'Thor'un Çekici' LED farlar da inceltildi ve yeni nesil matrix teknolojisiyle güncellendi. Tasarımın tamamlayıcısı olarak 18, 19 ve 20 inçlik yeni jant seçenekleri de listeye eklendi.

Benzinli ve elektrikli versiyonlar arasındaki tek dış tasarım farkı ise ızgarada kendini gösteriyor. Elektrikli modeller kapalı ızgara yapısını koruyor. Yani XC40, EX40 ve EC40 yan yana durduğunda hangisinin elektrikli olduğunu anlamanın pratik yolu bu ayrıntıya bakmak.

Sürücü Araçla Konuşarak Rota Çizebiliyor, Mesajlarını Yönetebiliyor

Sürücü Araçla Konuşarak Rota Çizebiliyor, Mesajlarını Yönetebiliyor

Kabinin merkezinde 11,2 inçlik bir dokunmatik ekran var ve bu ekran öncekine göre daha hızlı çalışıyor. Volvo doğrudan Google'ın yapay zeka asistanı Gemini'yi sisteme entegre etti. Bu sayede sürücü araçla gündelik bir dille konuşabiliyor. Örneğin sürücü rota çizdirebiliyor, gelen mesajlarını yönetebiliyor ve komut kalıplarına bağlı kalmadan karmaşık sorular sorup yanıt alabiliyor.

Araca yeni bir Aktif Güvenlik Sistemi entegre edilmiş. Bu paket daha yüksek çözünürlüklü kameralar, yeni sensörler, gelişmiş radarlar ve güncellenmiş otonom acil frenleme yazılımlarından oluşuyor. Volvo'nun güvenlik odaklı marka kimliği düşünüldüğünde, makyaj operasyonunun en beklenen kısmı da zaten burasıydı.

Arkadan İtişli Elektrikli Versiyon 520, Dört Çeker 482 Kilometre Menzil Vadediyor

Arkadan İtişli Elektrikli Versiyon 520, Dört Çeker 482 Kilometre Menzil Vadediyor

Motor seçeneklerinde mevcut yapı aynen korunuyor. Volvo bu tarafa dokunmamayı tercih etmiş. Benzinli kanatta 161 beygirlik B3 ve 194 beygirlik B4 motorlar 7 ileri çift kavramalı şanzımanla sunulmaya devam ediyor. Yani XC40 tarafında sürüş karakterini değiştiren bir yenilik yok. Volvo'da değişen şey görünüm, ekran ve güvenlik donanımı oldu.

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İnci Öztürk
İnci Öztürk
Onedio Üyesi
İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nden mezun oldum. Mesleki hayatımda hem çeviriler yaptım hem de farklı dergilerde yazılar kaleme aldım. Profesyonel hayatıma Onedio'da içerik üreterek devam ediyorum.
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