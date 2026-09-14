Volvo 40 Serisi 9 Yıl Sonra Yenilendi: Menzil 520 Kilometreye Çıktı!
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Volvo'nun en çok satan modelleri arasında yer alan 40 serisi, neredeyse dokuz yıldır aynı görünümle yollardaydı. Marka bu sürenin sonunda seriyi kapsamlı bir yenilikten geçirdi. Yenilenme benzinli XC40, tamamen elektrikli EX40 ve coupe-SUV gövdeli EC40'ı birlikte kapsıyor. Üç model de artık markanın yeni amiral gemisi EX90'dan izler taşıyor.
Değişim yalnızca dış tasarımla da sınırlı kalmıyor.
İşte karşınızda sevilen Volvo'nın XC40, EX40 ve EC40 modelleri
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İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nden mezun oldum. Mesleki hayatımda hem çeviriler yaptım hem de farklı dergilerde yazılar kaleme aldım. Profesyonel hayatıma Onedio'da içerik üreterek devam ediyorum.
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