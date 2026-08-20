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Trabzonspor'da Salah Aşkı Bambaşka Boyutlara Taşındı: Stadyuma Firavun Kıyafeti ve Deveyle Geldi

Trabzonspor'da Salah Aşkı Bambaşka Boyutlara Taşındı: Stadyuma Firavun Kıyafeti ve Deveyle Geldi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
20.08.2026 - 22:32
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Trabzonspor’un Ferencvaros ile oynayacağı UEFA Avrupa Ligi play-off karşılaşması öncesinde Papara Park çevresinde renkli görüntüler yaşandı.

Bordo-mavili taraftar Temel Sak, firavun kostümü giyerek deve üzerinde stadyuma geldi. Sak’ın bu şekilde karşılanması çevredeki taraftarların da ilgisini çekerken, taraftarlar horon oynayıp üçlü çekti.

Sak, hazırlığın yaklaşık bir saat içinde tamamlandığını belirterek, Trabzonspor’un Avrupa yolculuğunda başarı diledi.

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Stadyumda devenin olduğu bölümlerde ilginç görüntüler yaşandı.

Organizasyon Salah'ın gelişiyle başlayan etkinliklerin devamı olarak görüldü.

Organizasyon Salah'ın gelişiyle başlayan etkinliklerin devamı olarak görüldü.

Taraftarlar, söz konusu etkinliğin Mohamed Salah transferinin ardından başlayan eğlenceli organizasyonların devamı olduğunu söyledi. Daha önce de Salah transferi üzerinden benzer kostümlü etkinlikler düzenleyen taraftarlar, Trabzonspor sevgisini farklı gösterilerle yansıtmaya devam ediyor.

Taraftarlar, yaptıkları organizasyonların tamamen eğlence amaçlı olduğunu ve Trabzonspor’un başarısı için yeni etkinliklerin de gelebileceğini ifade etti.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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