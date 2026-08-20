Trabzonspor'da Salah Aşkı Bambaşka Boyutlara Taşındı: Stadyuma Firavun Kıyafeti ve Deveyle Geldi
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Trabzonspor’un Ferencvaros ile oynayacağı UEFA Avrupa Ligi play-off karşılaşması öncesinde Papara Park çevresinde renkli görüntüler yaşandı.
Bordo-mavili taraftar Temel Sak, firavun kostümü giyerek deve üzerinde stadyuma geldi. Sak’ın bu şekilde karşılanması çevredeki taraftarların da ilgisini çekerken, taraftarlar horon oynayıp üçlü çekti.
Sak, hazırlığın yaklaşık bir saat içinde tamamlandığını belirterek, Trabzonspor’un Avrupa yolculuğunda başarı diledi.
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Stadyumda devenin olduğu bölümlerde ilginç görüntüler yaşandı.
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Organizasyon Salah'ın gelişiyle başlayan etkinliklerin devamı olarak görüldü.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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