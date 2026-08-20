Trabzonspor'da Salah Aşkı Bambaşka Boyutlara Taşındı: Stadyuma Firavun Kıyafeti ve Deveyle Geldi

Taraftarlar, söz konusu etkinliğin Mohamed Salah transferinin ardından başlayan eğlenceli organizasyonların devamı olduğunu söyledi. Daha önce de Salah transferi üzerinden benzer kostümlü etkinlikler düzenleyen taraftarlar, Trabzonspor sevgisini farklı gösterilerle yansıtmaya devam ediyor.

Taraftarlar, yaptıkları organizasyonların tamamen eğlence amaçlı olduğunu ve Trabzonspor’un başarısı için yeni etkinliklerin de gelebileceğini ifade etti.