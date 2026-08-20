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Kauno Zalgris Teknik Direktörü Beşiktaş'ı Süper Mario'ya Benzetti

Kauno Zalgris Teknik Direktörü Beşiktaş'ı Süper Mario'ya Benzetti

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
20.08.2026 - 23:18
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UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Beşiktaş’a 3-0 mağlup olan Kauno Zalgiris’in teknik direktörü Sopic, alınan yenilgiye rağmen oyuncularıyla gurur duyduğunu ifade etti. Sopic, “3-0 yenildikten sonra bir teknik direktörün bunu söylemesi garip gelebilir ancak bu gerçekten çok farklı bir seviye. Sanki Super Mario seviyesi gibi” dedi.

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Beşiktaş'ın performansına övgüler yağdırdı.

Beşiktaş'ın performansına övgüler yağdırdı.

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Beşiktaş’a 3-0 mağlup olan Kauno Zalgiris’in teknik direktörü Zeljko Sopic, karşılaşmanın ardından siyah-beyazlıların daha üstün bir oyun ortaya koyduğunu belirtti.

Maç sonu basın toplantısında konuşan Sopic, 'Beşiktaş'ı tebrik etmek istiyorum. Daha iyi olan takım Beşiktaş'tı. Benim ve oyuncularım için çok uzun bir 90 dakikaydı. İyi savaştıkları için oyuncularımla gurur duyuyorum. 3-0 yenildikten sonra bir hocanın buraya gelip 'Oyuncularımla gurur duyuyorum' demesi size garip gelebilir ama bu çok başka bir seviye. Sanki Super Mario seviyesinde gibi diyebilirim. O seviyelere bizim gelmemiz biraz zor. Beşiktaş bugün daha fazla gol bulabilirdi. Maçın başında kornerden ve daha sonra penaltıdan goller yedik ama bu Beşiktaş daha farklı şekilde golleri bulamazdı demek değil' ifadelerini kullandı.

Beşiktaş’ın kendilerinden çok daha üst bir seviyede olduğunu belirten Sopic, şöyle konuştu:

Beşiktaş’ın kendilerinden çok daha üst bir seviyede olduğunu belirten Sopic, şöyle konuştu:

'Beşiktaş'ın çok fazla maçını izledim. Beşiktaş çok farklı bir seviyede. Biz de Konferans Ligi'nde oynayacağımız için mutluyuz. Belki bizim için daha iyi olacak. Konferans Ligi'nde ve ligde kendimize odaklanacağız. Dolayısıyla Beşiktaş'la kıyaslanmak gerçekten zor. Ben dürüst bir insanım. Hiçbir zaman bu maçtan sonra gidip de evimizde 4-0 kazanabiliriz diyemem. Eğer karşı rakip bizden iyiyse bazen de sadece onu tebrik etmek gerekir. Ligde ve Konferans Ligi'nde oynayacağımız maçlar için elimizden geleni yapacağız. Bugün taraftarlar ve atmosfer gerçekten inanılmazdı. Burada oynadığımız için oldukça mutluyuz.'

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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