Kauno Zalgris Teknik Direktörü Beşiktaş'ı Süper Mario'ya Benzetti

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Beşiktaş’a 3-0 mağlup olan Kauno Zalgiris’in teknik direktörü Zeljko Sopic, karşılaşmanın ardından siyah-beyazlıların daha üstün bir oyun ortaya koyduğunu belirtti.

Maç sonu basın toplantısında konuşan Sopic, 'Beşiktaş'ı tebrik etmek istiyorum. Daha iyi olan takım Beşiktaş'tı. Benim ve oyuncularım için çok uzun bir 90 dakikaydı. İyi savaştıkları için oyuncularımla gurur duyuyorum. 3-0 yenildikten sonra bir hocanın buraya gelip 'Oyuncularımla gurur duyuyorum' demesi size garip gelebilir ama bu çok başka bir seviye. Sanki Super Mario seviyesinde gibi diyebilirim. O seviyelere bizim gelmemiz biraz zor. Beşiktaş bugün daha fazla gol bulabilirdi. Maçın başında kornerden ve daha sonra penaltıdan goller yedik ama bu Beşiktaş daha farklı şekilde golleri bulamazdı demek değil' ifadelerini kullandı.