Kauno Zalgris Teknik Direktörü Beşiktaş'ı Süper Mario'ya Benzetti
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UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Beşiktaş’a 3-0 mağlup olan Kauno Zalgiris’in teknik direktörü Sopic, alınan yenilgiye rağmen oyuncularıyla gurur duyduğunu ifade etti. Sopic, “3-0 yenildikten sonra bir teknik direktörün bunu söylemesi garip gelebilir ancak bu gerçekten çok farklı bir seviye. Sanki Super Mario seviyesi gibi” dedi.
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Beşiktaş'ın performansına övgüler yağdırdı.
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Beşiktaş’ın kendilerinden çok daha üst bir seviyede olduğunu belirten Sopic, şöyle konuştu:
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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