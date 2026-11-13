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Kredi Kartı Borcunun Nasıl Hesaplandığını Anlatan 10 Önemli Detay

etiket Kredi Kartı Borcunun Nasıl Hesaplandığını Anlatan 10 Önemli Detay

Onur Şahin
Onur Şahin - Onedio Editörü
13.11.2026 - 19:01
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Ekstre geldiğinde sadece en alttaki rakama bakıp geçiyorsan yalnız değilsin. Oysa o rakamın arkasında hesap kesim tarihinden faiz kademelerine kadar birbirine bağlı birkaç kural var ve bunları bilmek bir sonraki ekstreyi çok daha anlaşılır kılıyor. İşte kredi kartı borcunun nasıl oluştuğunu anlatan 10 detay! (Oranlar Kasım 2026 itibarıyla geçerli olan düzenlemelere göre verilmiştir; bankanın sana uyguladığı oranlar bu üst sınırların altında olabilir.)

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1. Hesap kesim tarihi: Dönemin kapandığı gün

Gözlüğün yanında açık duran bir ajanda

Kartının bir aylık harcama dönemi, hesap kesim tarihinde kapanır ve banka o güne kadarki işlemleri toplayıp ekstreni hazırlar. Hesap kesimden bir gün sonra yaptığın alışveriş bu ekstreye değil, bir sonrakine yazılır.

2. Son ödeme tarihi: Faizsiz ödeme için son gün

Duvar saatinin yakın çekimi

Son ödeme tarihi, ekstredeki borcu ödemen gereken son gündür ve hesap kesim tarihinden birkaç gün sonraya denk gelir. Dönem borcunun tamamını bu tarihe kadar ödersen alışverişlerin için faiz ödemezsin; iki tarihi de ekstrende ve mobil uygulamanda görebilirsin.

3. Dönem borcu sadece o ayın harcaması değildir

Elinde alışveriş fişi tutan bir kişi

Ekstredeki dönem borcuna o dönemki peşin harcamalar, taksitli alışverişlerin o aya düşen taksitleri ve varsa önceki aydan devreden borç ile işlemiş faiz ve vergiler dahildir. Bu yüzden 'Bu ay az harcadım ama borç yüksek' şaşkınlığı çoğu zaman eski taksitlerden ya da devreden borçtan gelir.

4. Taksitler limiti bir kerede kaplar

Elinde alışveriş poşetleriyle duran genç bir kadın

12 taksitle 12.000 TL'lik bir alışveriş yaptığında ekstrene her ay 1.000 TL yansır. Ama kart limitinden 12.000 TL'nin tamamı bir anda düşer ve taksitler ödendikçe limit geri açılır.

5. Asgari ödeme tutarı limite göre değişir

Kartlarla dolu bir cüzdan

Asgari ödeme, gecikmeye düşmemek için son ödeme tarihine kadar ödemen gereken en düşük tutardır. BDDK'nın 1 Ekim 2026 tarihli kararına göre kart limiti 100.000 TL ve altındaysa dönem borcunun yüzde 20'si, üzerindeyse yüzde 40'ı asgari ödeme olarak uygulanıyor.

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6. Asgariyi ödeyince kalan borca akdi faiz işler

Masada hesap makinesi ve kalem

Asgari tutarı ödeyip kalanı bırakırsan, kalan borca akdi faiz uygulanır. Basitleştirilmiş bir örnek: Dönem borcun 10.000 TL, limitin 100.000 TL'nin altında olsun; asgari tutar 2.000 TL'dir. Yalnızca bunu ödersen kalan 8.000 TL'ye aylık yüzde 3,25 akdi faizle yaklaşık 260 TL faiz yansır. Faizin hangi günden itibaren işletildiği bankanın sözleşmesine göre değişebilir, bu yüzden kesin tutarı ekstrende görürsün.

7. Asgarinin altında kalırsan gecikme faizi devreye girer

Dizüstü bilgisayarının başında ellerini başına koymuş stresli bir kadın

Asgari tutarın tamamını ödemezsen, ödenmeyen asgari kısma akdi faiz yerine daha yüksek olan gecikme faizi uygulanır. Aynı örnekte 2.000 TL'lik asgarinin sadece 1.000 TL'sini ödersen, kalan 1.000 TL'ye gecikme faizi (yüzde 3,55), geri kalan 8.000 TL'ye ise akdi faiz (yüzde 3,25) işler; yani vergiler hariç yaklaşık 35,5 + 260 = 295,5 TL faiz oluşur. Üstüne bir de kredi siciline olumsuz kayıt riski var.

8. Faize iki ayrı vergi eklenir

Sözlükte vergiyle ilgili sözcüklerin yakın çekimi

Kredi kartı faizine yüzde 15 KKDF (Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu) ve yüzde 15 BSMV (Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi) eklenir. Yani 260 TL faizin üstüne 39 TL KKDF ve 39 TL BSMV gelir ve ekstrene toplam 338 TL yansır. Kısacası faiz tutarını yaklaşık 1,3 ile çarparak gerçek maliyeti tahmin edebilirsin.

9. Faiz oranı borcunun büyüklüğüne göre kademelenir

Bir banka binasının cephesi

TCMB'nin 2026 başından beri uyguladığı kademeli yapıya göre azami akdi faiz, dönem borcu 30.000 TL'nin altındaysa aylık yüzde 3,25, 30.000–180.000 TL arasındaysa yüzde 3,75, 180.000 TL'nin üzerindeyse yüzde 4,25. Gecikme faizinin azami oranları da sırasıyla yüzde 3,55, 4,05 ve 4,55. Bu oranlar TCMB tarafından her ay yeniden ilan ediliyor ve Kasım 2026 itibarıyla geçerli olanlar bunlar.

10. Nakit avansın kuralları farklıdır

Bir ATM'nin para çekme bölmesi

Karttan çektiğin nakit avansa alışverişlerdeki gibi faizsiz süre tanınmaz; faiz, parayı çektiğin günden itibaren işlemeye başlar. Kasım 2026 itibarıyla nakit çekimde azami akdi faiz aylık yüzde 4,25. Örneğin 5.000 TL'yi 20 gün kullanırsan basit bir hesapla yaklaşık 142 TL faiz ve vergilerle birlikte 184 TL civarında maliyet çıkar; bazı bankalar buna ayrıca işlem ücreti ekleyebilir.

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Onur Şahin
Onur Şahin
Onedio Editörü
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