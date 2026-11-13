Kredi Kartı Borcunun Nasıl Hesaplandığını Anlatan 10 Önemli Detay
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Ekstre geldiğinde sadece en alttaki rakama bakıp geçiyorsan yalnız değilsin. Oysa o rakamın arkasında hesap kesim tarihinden faiz kademelerine kadar birbirine bağlı birkaç kural var ve bunları bilmek bir sonraki ekstreyi çok daha anlaşılır kılıyor. İşte kredi kartı borcunun nasıl oluştuğunu anlatan 10 detay! (Oranlar Kasım 2026 itibarıyla geçerli olan düzenlemelere göre verilmiştir; bankanın sana uyguladığı oranlar bu üst sınırların altında olabilir.)
1. Hesap kesim tarihi: Dönemin kapandığı gün
2. Son ödeme tarihi: Faizsiz ödeme için son gün
3. Dönem borcu sadece o ayın harcaması değildir
4. Taksitler limiti bir kerede kaplar
5. Asgari ödeme tutarı limite göre değişir
6. Asgariyi ödeyince kalan borca akdi faiz işler
7. Asgarinin altında kalırsan gecikme faizi devreye girer
8. Faize iki ayrı vergi eklenir
9. Faiz oranı borcunun büyüklüğüne göre kademelenir
10. Nakit avansın kuralları farklıdır
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