article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Patronun Eline Geçen WhatsApp Yazışmaları Yüzünden Kovuldu: Yargıtay'dan İşçiyi Koruyan Emsal Karar

Patronun Eline Geçen WhatsApp Yazışmaları Yüzünden Kovuldu: Yargıtay'dan İşçiyi Koruyan Emsal Karar

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
04.11.2026 - 09:33
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Bir satış takım lideri, kendisinin de bulunduğu kapalı bir WhatsApp grubundaki yazışmaları iş arkadaşlarından biri tarafından işverene iletilince işten çıkarıldı. Yargıtay, hukuka aykırı yoldan elde edilen bu mesajların haklı fesih gerekçesi olamayacağına hükmederek kıdem ve ihbar tazminatı kararını onadı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Kapalı gruptaki yazışmalar, işçinin haberi olmadan başka bir çalışan tarafından patrona iletildi.

Kapalı gruptaki yazışmalar, işçinin haberi olmadan başka bir çalışan tarafından patrona iletildi.

Dosyanın merkezindeki isim bir satış takım lideri. Kendisinin ve iş arkadaşlarının yer aldığı, dışarıya kapalı bir WhatsApp grubunda yazışıyordu. Bu yazışmalar, başka bir işçi tarafından kendisinin haberi olmadan işverene iletildi.

İşveren, takım liderinin grupta 'kaba ve çirkin sözler' kullandığını öne sürdü. Savunmasının alındığını belirterek iş sözleşmesini haklı nedenle feshettiğini savundu. İşçi ise yazışmaların hukuka aykırı yoldan elde edildiğini, bu yüzden feshe dayanak yapılamayacağını söyledi. Kıdem, ihbar ve haksız fesih tazminatının yanı sıra fazla mesai alacağı da istedi.

Yargıtay'a göre hukuka aykırı yoldan elde edilen WhatsApp yazışmaları feshe gerekçe yapılamaz.

Yargıtay'a göre hukuka aykırı yoldan elde edilen WhatsApp yazışmaları feshe gerekçe yapılamaz.

Yerel mahkeme, grubun genele açık olmadığını tespit etti. İşveren, iddiasını yazılı bir belgeyle de kanıtlayamadı. Mahkeme feshi haklı nedene dayanmış saymadı, kıdem ve ihbar tazminatına hükmetti; haksız fesih tazminatı talebini ise reddetti.

Bölge adliye mahkemesi de aynı yönde karar verdi. İspat yükünün işverende olduğunu belirten mahkemeye göre dosyadaki tek ekran görüntüsünün muhatabı belli değildi ve görüntüde hakaret içeren bir ifade de yoktu. İşverenin itirazı esastan reddedildi.

Dosya Yargıtay'a geldiğinde de sonuç değişmedi. Yargıtay, hukuka aykırı şekilde elde edilen WhatsApp yazışmalarının feshe gerekçe yapılamayacağını belirterek kıdem ve ihbar tazminatına ilişkin kararı onadı.

Yargıtay, WhatsApp yazışmalarını daha önce de kişisel veri sayıp işverenin okuma yetkisine sınır çizmişti.

Yargıtay, WhatsApp yazışmalarını daha önce de kişisel veri sayıp işverenin okuma yetkisine sınır çizmişti.

Bu çizgi yeni değil. Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, 10 Ocak 2019 tarihli kararında (2018/10718 E., 2019/559 K.) WhatsApp'ı internet üzerinden iletişim sağlayan ve üçüncü kişilere kapalı bir sistem olarak tanımlamıştı. Kararda, çalışanların iş akışını bozmadığı ve çalışmaları etkilemediği sürece grup kurup yazışmalarının yasak olmadığı, bu iletişimin kişisel veri olarak korunması gerektiği vurgulandı. Yazışmaların nasıl temin edildiği anlaşılamadığı için bunlara dayanan fesih de haksız bulundu.

Nisan 2026'da Anadolu Ajansı'nın aktardığı bir başka kararda ise 9. Hukuk Dairesi, işverenin çalışana verdiği iş telefonundaki özel WhatsApp mesajlarını okuyup bunları fesih gerekçesi yapmasını özel hayatın gizliliğinin ihlali saydı ve işçiye verilen manevi tazminatı onadı.

Giydirilmiş ücret hesabı bozuldu: baz alınacak dönem, fesih tarihinden geriye doğru son bir yıl.

Giydirilmiş ücret hesabı bozuldu: baz alınacak dönem, fesih tarihinden geriye doğru son bir yıl.

İşçi lehine onanan kıdem ve ihbar tazminatının hesabında ise Yargıtay mahkemeyi hatalı buldu. Yerel mahkeme giydirilmiş ücreti belirlerken 2022 yılının ilk dokuz ayını esas almıştı. Yargıtay'a göre hesap, fesih tarihinden geriye doğru son bir yıllık ödemelerin ortalamasına göre yapılmalıydı.

Bu nedenle karar giydirilmiş ücret yönünden bozuldu. Tazminat tutarının bu ölçüte göre yeniden hesaplanması gerekiyor.

Fazla mesai talebi ise tanık beyanları ve imzalı bordrolar yüzünden boşa çıktı.

Fazla mesai talebi ise tanık beyanları ve imzalı bordrolar yüzünden boşa çıktı.

İşveren, fazla çalışmanın serbest zamanla ya da bordroyla ödendiğini savunmuştu. Yerel mahkeme işçiye haftada 10 saat fazla mesai kabul etmişti; Yargıtay bu kısmı da bozdu.

Gerekçeye göre işçi somut bir delil sunamadı. Dinlenen tanıklar fazla çalışmanın yalnızca 'bazı durumlarda' ve 'denetleme olduğunda' yapıldığını anlattı, yani çalışma düzenli değil istisnaiydi. İşçinin imzasını taşıyan bordrolar ise 'sahteliği kanıtlanıncaya kadar kesin delil' sayıldı. Yargıtay, bu tabloda fazla mesai talebinin reddedilmesi gerektiği sonucuna vardı.

Yani karar, işverenlerin özel yazışmaları fesih bahanesi yapmasının önüne geçerken, işçilerin de somut delil olmadan fazla mesai alacağı alamayacağını gösteriyor. Dosya, bozulan kısımlar için yeniden değerlendirilecek.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın