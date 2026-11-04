Patronun Eline Geçen WhatsApp Yazışmaları Yüzünden Kovuldu: Yargıtay'dan İşçiyi Koruyan Emsal Karar
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Bir satış takım lideri, kendisinin de bulunduğu kapalı bir WhatsApp grubundaki yazışmaları iş arkadaşlarından biri tarafından işverene iletilince işten çıkarıldı. Yargıtay, hukuka aykırı yoldan elde edilen bu mesajların haklı fesih gerekçesi olamayacağına hükmederek kıdem ve ihbar tazminatı kararını onadı.
Kapalı gruptaki yazışmalar, işçinin haberi olmadan başka bir çalışan tarafından patrona iletildi.
Yargıtay'a göre hukuka aykırı yoldan elde edilen WhatsApp yazışmaları feshe gerekçe yapılamaz.
Yargıtay, WhatsApp yazışmalarını daha önce de kişisel veri sayıp işverenin okuma yetkisine sınır çizmişti.
Giydirilmiş ücret hesabı bozuldu: baz alınacak dönem, fesih tarihinden geriye doğru son bir yıl.
Fazla mesai talebi ise tanık beyanları ve imzalı bordrolar yüzünden boşa çıktı.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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