Patronun Eline Geçen WhatsApp Yazışmaları Yüzünden Kovuldu: Yargıtay'dan İşçiyi Koruyan Emsal Karar

Dosyanın merkezindeki isim bir satış takım lideri. Kendisinin ve iş arkadaşlarının yer aldığı, dışarıya kapalı bir WhatsApp grubunda yazışıyordu. Bu yazışmalar, başka bir işçi tarafından kendisinin haberi olmadan işverene iletildi.

İşveren, takım liderinin grupta 'kaba ve çirkin sözler' kullandığını öne sürdü. Savunmasının alındığını belirterek iş sözleşmesini haklı nedenle feshettiğini savundu. İşçi ise yazışmaların hukuka aykırı yoldan elde edildiğini, bu yüzden feshe dayanak yapılamayacağını söyledi. Kıdem, ihbar ve haksız fesih tazminatının yanı sıra fazla mesai alacağı da istedi.