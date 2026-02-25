Kış Yorgunluğunu Tek Hamlede Silen "Reset" Şarkıları
Güneşin yüzünü sadece 15 dakika gösterip kaçtığı, sabahları yataktan vinçle kalktığımız o malum mevsime girdik: Kış Yorgunluğu. Vücudundaki serotonin miktarının bir adet kurumuş yaprakla yarıştığı bu günlerde, seni battaniyenin altından çekip çıkaracak, ruhuna 'format' atacak o listeyi hazırladık.
1. Mahmut Tuncer - Halay Lo
2. Atilla Taş - Ham Çökelek
3. Earth, Wind & Fire - September
4. Hande Yener - Kırmızı
5. ABBA - Gimme! Gimme! Gimme!
6. Mezdeke - Ya El Yelil
7. Bonnie Tyler - Holding Out For A Hero
8. Ebru Gündeş - Çingenem
9. Ciguli - Binnaz
10. Gülşen - Bangır Bangır
11. Macklemore & Ryan Lewis - Can't Hold Us
12. Boney M. - Rasputin
13. Yıldız Tilbe - Yürü Anca Gidersin
