onedio
article/comments
article/share
Haberler
Genel Kültür
Müzik
Kış Yorgunluğunu Tek Hamlede Silen "Reset" Şarkıları

etiket Kış Yorgunluğunu Tek Hamlede Silen "Reset" Şarkıları

Ecem Bekar
Ecem Bekar - Onedio Üyesi
25.02.2026 - 14:01

Güneşin yüzünü sadece 15 dakika gösterip kaçtığı, sabahları yataktan vinçle kalktığımız o malum mevsime girdik: Kış Yorgunluğu. Vücudundaki serotonin miktarının bir adet kurumuş yaprakla yarıştığı bu günlerde, seni battaniyenin altından çekip çıkaracak, ruhuna 'format' atacak o listeyi hazırladık.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Mahmut Tuncer - Halay Lo

2. Atilla Taş - Ham Çökelek

3. Earth, Wind & Fire - September

4. Hande Yener - Kırmızı

5. ABBA - Gimme! Gimme! Gimme!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Mezdeke - Ya El Yelil

7. Bonnie Tyler - Holding Out For A Hero

8. Ebru Gündeş - Çingenem

9. Ciguli - Binnaz

10. Gülşen - Bangır Bangır

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

11. Macklemore & Ryan Lewis - Can't Hold Us

12. Boney M. - Rasputin

13. Yıldız Tilbe - Yürü Anca Gidersin

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Ecem Bekar
Ecem Bekar
Onedio Üyesi
Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi mezunuyum. İnsanları, davranışlarını ve zihinlerindeki o görünmez ama rengarenk düşünceleri gözlemlemeye her zaman büyük bir merak duydum. Zamanla bu merak, yazmaya, anlatmaya ve içerik üretmeye dönüştü. 2024’ten beri Onedio’da, farklı kategorilerde liste ve test formatında bilgilendirici içerikler hazırlıyorum. Gündelik hayatın küçük tuhaflıklarını, eğlenceli anlarını ve insan olmanın karmaşık yanlarını kelimelere dökmek benim için büyük bir keyif. Amacım hem düşündürmek hem de faydalı, eğlenceli içerikler sunmak.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın