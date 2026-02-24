Dinlerken Komşulardan Özür Dilemek Zorunda Kalacağınız Çılgın Parçalar
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Don Omar - Danza Kuduro ft. Lucenzo
2. Pitbull - Give Me Everything
3. Daddy Yankee - Gasolina
4. Sean Paul - Get Busy/Like Glue
5. Daddy Yankee - Limbo
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Gusttavo Lima - Balada (Ao Vivo)
7. Flo Rida - Right Round (feat. Ke$ha)
8. Stromae - papaoutai
9. Shantel - Disko Partizani
10. DEV - In The Dark
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Sakarya Üniversitesi Sosyoloji mezunuyum. Lise yıllarından beri yazmaya duyduğum derin merakın sonunda 2023 yılında yolum Onedio ile kesişti. Şu anda aktif olarak İçerik Editörlüğü yapıyorum. İçeriklerimde en önem verdiğim şey insanların yüzünde bir parça gülümse bırakmak. Çünkü iyi bir yazının yalnızca bilgi vermekle kalmayıp, aynı zamanda bir his de bırakması gerektiğine inanıyorum. Yazarken benim keyif aldığım kadar, sizlerin de okurken aynı keyfi hissetmesi en büyük mutluluğum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın