Dinlerken Komşulardan Özür Dilemek Zorunda Kalacağınız Çılgın Parçalar

Aslı Uysal
24.02.2026 - 20:01

Bazen müzik o kadar coşkulu gelir ki, etrafın farkına bile varmayız. Evde konser verirken gürültüyü fark eden tek kişiler ise komşular olur. İşte sizi yerinizde tek bir saniye bile durdurmayacak, tamamen eğlenceli şarkılar!

1. Don Omar - Danza Kuduro ft. Lucenzo

2. Pitbull - Give Me Everything

3. Daddy Yankee - Gasolina

4. Sean Paul - Get Busy/Like Glue

5. Daddy Yankee - Limbo

6. Gusttavo Lima - Balada (Ao Vivo)

7. Flo Rida - Right Round (feat. Ke$ha)

8. Stromae - papaoutai

9. Shantel - Disko Partizani

10. DEV - In The Dark

Sakarya Üniversitesi Sosyoloji mezunuyum. Lise yıllarından beri yazmaya duyduğum derin merakın sonunda 2023 yılında yolum Onedio ile kesişti. Şu anda aktif olarak İçerik Editörlüğü yapıyorum. İçeriklerimde en önem verdiğim şey insanların yüzünde bir parça gülümse bırakmak. Çünkü iyi bir yazının yalnızca bilgi vermekle kalmayıp, aynı zamanda bir his de bırakması gerektiğine inanıyorum. Yazarken benim keyif aldığım kadar, sizlerin de okurken aynı keyfi hissetmesi en büyük mutluluğum.
