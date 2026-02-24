Sadece 5 Saniye İçinde Sizi Etkisi Altına Alacak Şarkılar
Bazen bir şarkının tamamını dinlemeye gerek kalmaz, çünkü daha ilk saniyelerden itibaren sizi içine çeker ve iç dünyanızda bir yolculuk başlatır. Daha nakarata bile gelmeden, birkaç saniye içinde büyülenmiş hissedersiniz. İşte size tam olarak böyle hissettirecek şarkılar!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Zach Bryan - Heading South
2. Pecos & The Rooftops - This Damn Song
3. Tracy Chapman - Fast Car
4. Caamp - Penny, Heads Up
5. Mikayla Pasterfield - Bindi in the Dirt
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Lola Young - Messy
7. Ole 60 - Rose
8. Caamp - Apple Tree Blues
9. Backseat by Charli Adams
10. EDEN - drugs
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Sakarya Üniversitesi Sosyoloji mezunuyum. Lise yıllarından beri yazmaya duyduğum derin merakın sonunda 2023 yılında yolum Onedio ile kesişti. Şu anda aktif olarak İçerik Editörlüğü yapıyorum. İçeriklerimde en önem verdiğim şey insanların yüzünde bir parça gülümse bırakmak. Çünkü iyi bir yazının yalnızca bilgi vermekle kalmayıp, aynı zamanda bir his de bırakması gerektiğine inanıyorum. Yazarken benim keyif aldığım kadar, sizlerin de okurken aynı keyfi hissetmesi en büyük mutluluğum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın