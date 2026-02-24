onedio
Bu Şarkıların Kaç Yılında Çıktığını Tahmin Edebilir misin?

miray soysal
24.02.2026 - 22:01

Türkçe müziğin sevilen ve hafızalara kazınan şarkılarıyla karşındayız! Şimdi senin müzik bilginin ne kadar güçlü olduğunu ölçme zamanı. Bu testte 15 farklı şarkının çıkış yılını tahmin edeceksin. Bazıları çok eski, bazılarıysa yakın zamanlardan... 

Bakalım kaç tanesinin çıkış yılını doğru tahmin edeceksin🤔Yorumlarda bizimle paylaşmayı unutma!

O zaman, Haydi Testee!👇

1. Nil Karaibrahimgil - "Pırlanta" hangi yıl kadınların marşı oldu?

2. Harun Kolçak - "Gir Kanıma" hangi yıl dünyamıza girdi?

3. Ece Seçkin - "Adeyyo" hangi yıl yaza damga vurdu?

4. Mor ve Ötesi – Bir Derdim Var

5. Model - "Değmesin Ellerimiz" hangi yıl hüzünlendirdi?

6. Mert Demir – Ateşe Düştüm

7. Derya Uluğ – Kanunlar Gibi

8. Gökhan Özen - "Aramazsan Arama" hangi yıl çıktı?

9. Edis – Martılar

10. Soner Sarıkabadayı - "Buz" şarkısı ne zaman çıktı?

11. Hepsi - "Yalan" şarkısı ve ilk albümleri hangi yıl?

12. Melike Şahin – Diva Yorgun

13. Zeynep Bastık - "Ara"

14. Sezen Aksu - Rakkas

15. Son olarak, İrem Derici - "Kalbimin Tek Sahibine" hangi yıl rekorlar kırdı?

