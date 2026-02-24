Bu Şarkıların Kaç Yılında Çıktığını Tahmin Edebilir misin?
Türkçe müziğin sevilen ve hafızalara kazınan şarkılarıyla karşındayız! Şimdi senin müzik bilginin ne kadar güçlü olduğunu ölçme zamanı. Bu testte 15 farklı şarkının çıkış yılını tahmin edeceksin. Bazıları çok eski, bazılarıysa yakın zamanlardan...
Bakalım kaç tanesinin çıkış yılını doğru tahmin edeceksin🤔Yorumlarda bizimle paylaşmayı unutma!
O zaman, Haydi Testee!👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Nil Karaibrahimgil - "Pırlanta" hangi yıl kadınların marşı oldu?
2. Harun Kolçak - "Gir Kanıma" hangi yıl dünyamıza girdi?
3. Ece Seçkin - "Adeyyo" hangi yıl yaza damga vurdu?
4. Mor ve Ötesi – Bir Derdim Var
5. Model - "Değmesin Ellerimiz" hangi yıl hüzünlendirdi?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Mert Demir – Ateşe Düştüm
7. Derya Uluğ – Kanunlar Gibi
8. Gökhan Özen - "Aramazsan Arama" hangi yıl çıktı?
9. Edis – Martılar
10. Soner Sarıkabadayı - "Buz" şarkısı ne zaman çıktı?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
11. Hepsi - "Yalan" şarkısı ve ilk albümleri hangi yıl?
12. Melike Şahin – Diva Yorgun
13. Zeynep Bastık - "Ara"
14. Sezen Aksu - Rakkas
15. Son olarak, İrem Derici - "Kalbimin Tek Sahibine" hangi yıl rekorlar kırdı?
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorum Yazın