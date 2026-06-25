Set Çalışanı, Eşref Rüya'nın Asıl Bitme Nedenini Açıkladı

Dizinin neden final yaptığına dair pek çok iddia ortaya atıldı. İddialar arasında en çok konuşulan ise Çağatay Ulusoy'un sevgilisi Aslıhan Malbora'nın sık sık sete geldiği, Demet Özdemir'le olan sahnelerde gerginlik çıkardığı iddiası oldu. İddialara yalanlama gelse de pek çok oyuncunun final sonrasında birbirini ve özellikle Çağatay Ulusoy'u takipten çıkması öne sürülen iddiaların ardı arkasının kesilmemesine neden oldu.