Set Çalışanı, Eşref Rüya'nın Asıl Bitme Nedenini Açıkladı
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Kanal D'de ilk sezon reyting zirvesinde yer alan, Yeraltı'nın başlamasıyla ikinci sıraya gerilese de yüksek reytinglerle devam eden Eşref Rüya, ani final kararıyla herkesi şaşkına çevirmişti. Sezon bitti bitmesine ama Eşref Rüya'nın neden bittiği hala netleşmedi. Dizinin bitiş nedenine dair pek çok iddia ortaya atıldı. Fenomen set çalışanı Yener Yalçın, dizinin neden bittiğine dair açıklama yaptı.
Kaynak: Yener Yalçın
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kanal D ekranlarında yayınlanan ve Demet Özdemir ile Çağatay Ulusoy'un başrollerini paylaştığı Eşref Rüya final yapmıştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Set çalışanı Yener Yalçın, "Eşref Rüya neden bitti?" sorusuna cevap verdi.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın