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Set Çalışanı, Eşref Rüya'nın Asıl Bitme Nedenini Açıkladı

Set Çalışanı, Eşref Rüya'nın Asıl Bitme Nedenini Açıkladı

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
25.06.2026 - 14:52
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Kanal D'de ilk sezon reyting zirvesinde yer alan, Yeraltı'nın başlamasıyla ikinci sıraya gerilese de yüksek reytinglerle devam eden Eşref Rüya, ani final kararıyla herkesi şaşkına çevirmişti. Sezon bitti bitmesine ama Eşref Rüya'nın neden bittiği hala netleşmedi. Dizinin bitiş nedenine dair pek çok iddia ortaya atıldı. Fenomen set çalışanı Yener Yalçın, dizinin neden bittiğine dair açıklama yaptı.

Kaynak: Yener Yalçın

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Kanal D ekranlarında yayınlanan ve Demet Özdemir ile Çağatay Ulusoy'un başrollerini paylaştığı Eşref Rüya final yapmıştı.

Kanal D ekranlarında yayınlanan ve Demet Özdemir ile Çağatay Ulusoy'un başrollerini paylaştığı Eşref Rüya final yapmıştı.

Dizinin neden final yaptığına dair pek çok iddia ortaya atıldı. İddialar arasında en çok konuşulan ise Çağatay Ulusoy'un sevgilisi Aslıhan Malbora'nın sık sık sete geldiği, Demet Özdemir'le olan sahnelerde gerginlik çıkardığı iddiası oldu. İddialara yalanlama gelse de pek çok oyuncunun final sonrasında birbirini ve özellikle Çağatay Ulusoy'u takipten çıkması öne sürülen iddiaların ardı arkasının kesilmemesine neden oldu.

Set çalışanı Yener Yalçın, "Eşref Rüya neden bitti?" sorusuna cevap verdi.

Yener Yalçın bir örnekle açıkladığı durumda Eşref Rüya'nın bitme nedeninin artık 'bıkmaları' olduğunu söyledi. Eskisi kadar kazanılmayınca, oyuncular ve yapım ekibi sıkılmaya başlıyor ve proje bitiyor açıklamasında bulundu.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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