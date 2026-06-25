Taşacak Bu Deniz'e Rakip Olacak Karadeniz Dizisinden Başroller Ayrılmıştı: Yeni Başrol Belli Oldu

Yaşanan bu şok ayrılıkların ardından gözler, boş kalan başroller için yapılacak yeni hamlelere çevrilmişti. Taşacak Bu Deniz’e güçlü bir rakip olması beklenen dizinin oyuncu görüşmeleri tüm hızıyla sürerken, beklenen müjdeli haber geldi. Daha önce Hercai dizisinde Akın Akınözü ile Ebru Şahin'i bir araya getirerek her iki oyuncunun da kariyerinde unutulmaz bir dönüşüme imza atan Mia Yapım'ın patronu Banu Akdeniz, Sevdam Karadeniz’in yeni erkek başrolünü kendi içinden çıkardı.

Banu Akdeniz, daha önce yapımda ikinci erkek başrol karakteri olan Barva Yeniceli için el sıkıştığı başarılı oyuncu Erdem Adilce’yi birinci başrole taşıma kararı aldı. Son dönemde Delikanlı dizisinde sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken Adilce, böylece projenin yeni Kuzey Alazlı'sı oldu.Temmuz ayında Trabzon Maçka’da çekimlerine başlanması planlanan dizide Erdem Adilce’ye eşlik edecek kadın başrol oyuncusu da netleşmek üzere.