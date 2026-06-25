Taşacak Bu Deniz'e Rakip Olacak Karadeniz Dizisinden Başroller Ayrılmıştı: Yeni Başrol Belli Oldu
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Televizyon dünyasında Karadeniz rüzgarları sert esmeye devam ediyor. TRT’nin reyting rekortmeni projesi Taşacak Bu Deniz’in elde ettiği büyük başarının ardından, NOW kanalı da yeni sezonda dengeleri değiştirecek iddialı bir hamle yapmış ve Sevdam Karadeniz dizisini duyurmuştu. Sete çıkmadan bir krizin yaşandığı diziden başroller ayrılmıştı. Dizinin yeni erkek başrolü belli oldu.
Kaynak: Birsen Altuntaş
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Taşacak Bu Deniz'in büyük başarısının ardından NOW rakip olacak Karadeniz dizisi hazırlıklarına başlamıştı.
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Sevdam Karadeniz'in yeni başrolü belli oldu!
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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