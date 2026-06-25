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Taşacak Bu Deniz'e Rakip Olacak Karadeniz Dizisinden Başroller Ayrılmıştı: Yeni Başrol Belli Oldu

Taşacak Bu Deniz'e Rakip Olacak Karadeniz Dizisinden Başroller Ayrılmıştı: Yeni Başrol Belli Oldu

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
25.06.2026 - 13:19
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Televizyon dünyasında Karadeniz rüzgarları sert esmeye devam ediyor. TRT’nin reyting rekortmeni projesi Taşacak Bu Deniz’in elde ettiği büyük başarının ardından, NOW kanalı da yeni sezonda dengeleri değiştirecek iddialı bir hamle yapmış ve Sevdam Karadeniz dizisini duyurmuştu. Sete çıkmadan bir krizin yaşandığı diziden başroller ayrılmıştı. Dizinin yeni erkek başrolü belli oldu.

Kaynak: Birsen Altuntaş

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Taşacak Bu Deniz'in büyük başarısının ardından NOW rakip olacak Karadeniz dizisi hazırlıklarına başlamıştı.

Taşacak Bu Deniz'in büyük başarısının ardından NOW rakip olacak Karadeniz dizisi hazırlıklarına başlamıştı.

Sevdam Karadeniz adıyla duyurulan dizide başrollerin Aslıhan Malbora ve Emre Bey olduğu açıklanmıştı. Ancak çekimlere kısa bir zaman kala iki oyuncunun da projeden ayrıldığı öğrenildi. Bu durum dizinin geleceği konusunda büyük bir merak uyandırmıştı.

Sevdam Karadeniz'in yeni başrolü belli oldu!

Sevdam Karadeniz'in yeni başrolü belli oldu!

Yaşanan bu şok ayrılıkların ardından gözler, boş kalan başroller için yapılacak yeni hamlelere çevrilmişti. Taşacak Bu Deniz’e güçlü bir rakip olması beklenen dizinin oyuncu görüşmeleri tüm hızıyla sürerken, beklenen müjdeli haber geldi. Daha önce Hercai dizisinde Akın Akınözü ile Ebru Şahin'i bir araya getirerek her iki oyuncunun da kariyerinde unutulmaz bir dönüşüme imza atan Mia Yapım'ın patronu Banu Akdeniz, Sevdam Karadeniz’in yeni erkek başrolünü kendi içinden çıkardı. 

Banu Akdeniz, daha önce yapımda ikinci erkek başrol karakteri olan Barva Yeniceli için el sıkıştığı başarılı oyuncu Erdem Adilce’yi birinci başrole taşıma kararı aldı. Son dönemde Delikanlı dizisinde sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken Adilce, böylece projenin yeni Kuzey Alazlı'sı oldu.Temmuz ayında Trabzon Maçka’da çekimlerine başlanması planlanan dizide Erdem Adilce’ye eşlik edecek kadın başrol oyuncusu da netleşmek üzere.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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